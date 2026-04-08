“คานเย เวสต์" ทำกร่อย Wireless Festival 2026 ประกาศยกเลิกงานแล้ว

เทศกาลดนตรี Wireless Festival 2026 ซึ่งเดิมมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 10–12 กรกฎาคม 2026 ที่ Finsbury Park ในลอนดอน แต่ล่าสุดทางรัฐบาลของอังกฤษได้ออกมาประกาศยกเลิกการจัดงานดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยสาเหตุหลักก็มาจากแรงต้านที่มีต่อตัว “คานเย เวสต์" นั่นเอง
ศิลปินคนดังถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังแสดงความชื่นชม “อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” และมีถ้อยคำต่อต้านชาวยิวหลายครั้ง โดยเมื่อปีที่ผ่านมา “คานเย เวสต์" ปล่อยเพลงชื่อ “Heil Hitler” และก่อนหน้านั้นไม่นานเขายังโปรโมตเสื้อยืดสัญลักษณ์สวัสดิกะผ่านเว็บไซต์ของตนเอง
การเดินทางเข้าไปในอังกฤษของ “คานเย เวสต์" ในฐานะศิลปินตัวหลักที่จะต้องขึ้นเวทีทั้ง 3 วันของการจัดงานกลายเป็นเรื่องที่ทำให้รัฐบาลของอังกฤษเป็นกังวลอย่างมาก
โดย “เคียร์ สตาร์เมอร์” นายกรัฐมนตรีระบุว่า การเชิญศิลปินรายนี้ขึ้นแสดงถือเป็นเรื่องที่ “น่ากังวลอย่างยิ่ง” พร้อมย้ำว่า “การต่อต้านชาวยิวในทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และต้องถูกจัดการอย่างจริงจัง ทุกฝ่ายมีหน้าที่ทำให้สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่ชาวยิวรู้สึกปลอดภัย”
ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้บรรดาสปอนเซอร์หลักหลายเจ้าต่างพากันถอนตัว ไม่ว่าจะเป็น Pepsi, บริษัทผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลกอย่าง Diageo รวมถึง PayPal จนนำมาซึ่งการยกเลิกการจัดงานและประกาศคืนเงินแก่ผู้ซื้อบัตรในท้ายที่สุด
ขณะที่กระทรวงมหาดไทยของอังกฤษที่ทำการเพิกถอนการอนุญาตเดินทางของ "คานเย เวสต์" ให้เหตุผลว่าการอนุญาตให้แร็ปเปอร์คนดังเข้าประเทศนั้น "ไม่เอื้อต่อความดีของสาธารณะ" ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลสามารถใช้ตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร