The Face Men Thailand Season4 ระอุยิ่งกว่าสงคราม เมนเทอร์ ”แพนเค้ก” ทุบแหลก! ตัด “MEW” จากทีม “ออฟ” ออกจากรายการแบบเชิ่ดๆ

เดือดยิ่งกว่าสงครามจริงๆ สำหรับรายการ “The Face Men Thailand Season4” ล่าสุดทางรายการได้ให้ผู้เข้าแข่งขันทำแคมเปญของผลิตภัณฑ์วาสลีนอย่าง “แคมเปญแอคชั่นฮีโร่” หนุ่มๆต้องสื่อให้เห็นความกล้าในการปกป้องคนรักให้ออกจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลภาวะ ที่มีทั้งความร้อน ฝุ่นควัน ท่ามกลางแดดที่ร้อนจัด พร้อมถ่ายทำกับการโหนเฮลิคอปเตอร์ โดยนางแบบที่จะมาช่วยหนุ่มๆในทำแคมเปญคือ “ปาล์มมี่-ธิตินันท์ สื่อสัมฤทธิ์” จากThe Face Thailand Season6
ในครั้งทีมเมนเทอร์ “ออฟ-จุมพล อดุลกิตติพร” ได้ทำแคมเปญเป็นทีมแรก ต่อด้วยทีมเมนเทอร์ เมนเทอร์ “มาย-ภาคภูมิ” ในสัปดาห์นี้ติดภาระกิจส่วนตัว เลยขอส่งตัวแทนอย่างพระเอกหนุ่มสุดหล่อ “เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์” แทคทีมมากับคู่จิ้น “ไบเบิ้ล - วิชญ์ภาส สุเมตติกุล” นั่งแท่นเมนเทอร์ดูแลทีมแทนหนุ่ม “มาย” เป็นการชั่วคราว และปิดท้ายการโชว์แคมเปญด้วยทีม เมนเทอร์ “อนันดา”
ด้านเมนเทอร์ “ออฟ” ไม่ขอน้อยหน้าและโนสนโนแคร์ ก็คว้าหนุ่มกระแสแรง “เต-ตะวัน วิหครัตน์”มาเป็นผู้ช่วยในการทำแคมเปญ งานนี้เลยทำเอาเมนเทอร์ “อนันดา”งงสุดๆ เพราะทุกทีมมีตัวช่วยหมด ยกเว้นทีม “แพนด้า” ที่เมนเทอร์ไม่มีตัวช่วยเหมือนทีมอื่นๆ และเท่านั้นยังไม่พอ ยังได้กรรมการพิเศษอย่าง “ซินดี้ สิรินยา” และ เมนเทอร์จาก The Face Thailand Season6 “แอนโทเนีย โพซิ้ว”มาร่วมตัดสินในครั้งนี้
ขณะที่ทำแคมเปญ ทั้ง3ทีมต่างโชว์สกิลการถ่ายแบบและวีดีโอในสโลแกนแอคชั่นฮีโร่กันอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการโหนเฮลิคอปเตอร์ พร้อมกับการที่ต้องปกป้องคนรักออกจากมลภาวะ และในที่สุด ทีมที่ทำถึงจนกรรมการตัดสินให้ชนะ นั่นก็คือทีมของเมนเทอร์ “อนันดา” และแล้วความตื่นเต้นที่ลุ้นกันชนิดใจเกือบขาดทุกสัปดาห์มาถึงอีกครั้ง
ทีม เมนเทอร์ “ออฟ-จุมพล”ได้ส่ง “MEW TRAVIS ANYE NENG”เข้าห้องดำ ส่วนฝั่งเมนเทอร์ “เจษ”และเมนเทอร์ “ไบเบิ้ล” ก็ได้ส่ง “กลัฟ-ธนพงศ์ ประภาศิริสุลี”เข้าห้องดำเป็นรอบที่2 ด้านเมนเทอร์ “แพนเค้ก”ได้ประกาศกลางรายการว่าหากเมนเทอร์คนไหนอยากเซฟน้องให้เข้ามาในห้องดำ เมนเทอร์ “เจษ”และเมนเทอร์ “ไบเบิ้ล”ไม่รอช้าเดินเข้าห้องดำไปขอโอกาสให้” กลัฟ” สุดท้าย เมนเทอร์ “แพนเค้ก”ตัด“MEW TRAVIS ANYE NENG”จากทีม “ออฟ” ออกจากรายการ พร้อมคำพูดที่ว่า “เสียใจด้วยค่ะ คุณไม่ใช่เดอะเฟส”
ติดตามรายการ "The Face Men Thailand Season 4" ออกอากาศทุกวันเสาร์ ทางช่อง 3HD กด33 เวลา 16.00 น.และ ติดตามชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน Netflix เวลา18.30น.
