สุดฮอต! ทัพสาวสวยแห่สมัคร Panther House อินฟลูเอนเซอร์, Content Creator, MC ชื่อดัง ให้ความสนใจ เข้าร่วมชิงเงินล้าน

นี่คือโปรเจ็คใหญ่แห่งปีเลยทีเดียว สำหรับ “Panther House” ภายใต้ความร่วมมือของ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ “กรังด์ปรีซ์-กันตนา-อมรินทร์” ที่ได้แท็กทีมเปิดรับสมัครสาว ๆ ที่ชอบไลฟ์สด ชอบเต้น ชอบแสดงออก และกำลังมองหาโอกาสเดินตามฝันในเส้นทางบันเทิง พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน), บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 - 5 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดออดิชันภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 (Motor Show 2026) ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานนี้มีบรรดาสาว ๆ หลากหลายสไตล์ให้การตอบรับอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นสายหวาน, สาวแซ่บ, สาวสวย, สายดุดัน และสายเซ็กซี่ รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์, Content Creator, MC ชื่อดัง ที่มีความชอบในการไลฟ์ขายสินค้า และทำคอนเทนต์ออนไลน์ ต่างก็มาแสดงศักยภาพ และปล่อยพลังความสามารถอย่างเต็มที่ กับการออดิชัน “Panther House” ในครั้งนี้
มาลุ้นไปพร้อมกันว่าใครจะได้รับคัดเลือกเป็น 6 คนสุดท้าย ที่จะได้เข้ามาใช้ชีวิตใน Panther House พร้อมรับสวัสดิการมากมาย อาทิ รายได้รวมกว่า 1,000,000 บาท สามารถบริหารช่วงเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นได้เอง รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม, ค่าปฏิบัติงานพิเศษ, คอร์สเสริมความงาม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง, ทริปท่องเที่ยว, คอนเสิร์ต, งานอีเว้นท์, คลาสสอนเต้นและการแสดง ร่วมให้กำลังใจและติดตามได้ที่ Tiktok : misspanthers, Facebook : Panther House Unit1