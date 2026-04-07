xs
xsm
sm
md
lg

สุดฮอต! ทัพสาวสวยแห่สมัคร Panther House อินฟลูเอนเซอร์, Content Creator, MC ชื่อดัง ให้ความสนใจ เข้าร่วมชิงเงินล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นี่คือโปรเจ็คใหญ่แห่งปีเลยทีเดียว สำหรับ “Panther House” ภายใต้ความร่วมมือของ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ “กรังด์ปรีซ์-กันตนา-อมรินทร์” ที่ได้แท็กทีมเปิดรับสมัครสาว ๆ ที่ชอบไลฟ์สด ชอบเต้น ชอบแสดงออก และกำลังมองหาโอกาสเดินตามฝันในเส้นทางบันเทิง พร้อมโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน), บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 4 - 5 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดออดิชันภายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47 (Motor Show 2026) ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานนี้มีบรรดาสาว ๆ หลากหลายสไตล์ให้การตอบรับอย่างล้นหลาม ไม่ว่าจะเป็นสายหวาน, สาวแซ่บ, สาวสวย, สายดุดัน และสายเซ็กซี่ รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์, Content Creator, MC ชื่อดัง ที่มีความชอบในการไลฟ์ขายสินค้า และทำคอนเทนต์ออนไลน์ ต่างก็มาแสดงศักยภาพ และปล่อยพลังความสามารถอย่างเต็มที่ กับการออดิชัน “Panther House” ในครั้งนี้

มาลุ้นไปพร้อมกันว่าใครจะได้รับคัดเลือกเป็น 6 คนสุดท้าย ที่จะได้เข้ามาใช้ชีวิตใน Panther House พร้อมรับสวัสดิการมากมาย อาทิ รายได้รวมกว่า 1,000,000 บาท สามารถบริหารช่วงเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นได้เอง รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม, ค่าปฏิบัติงานพิเศษ, คอร์สเสริมความงาม, เสื้อผ้า, เครื่องสำอาง, ทริปท่องเที่ยว, คอนเสิร์ต, งานอีเว้นท์, คลาสสอนเต้นและการแสดง ร่วมให้กำลังใจและติดตามได้ที่ Tiktok : misspanthers, Facebook : Panther House Unit1












สุดฮอต! ทัพสาวสวยแห่สมัคร Panther House อินฟลูเอนเซอร์, Content Creator, MC ชื่อดัง ให้ความสนใจ เข้าร่วมชิงเงินล้าน
สุดฮอต! ทัพสาวสวยแห่สมัคร Panther House อินฟลูเอนเซอร์, Content Creator, MC ชื่อดัง ให้ความสนใจ เข้าร่วมชิงเงินล้าน
สุดฮอต! ทัพสาวสวยแห่สมัคร Panther House อินฟลูเอนเซอร์, Content Creator, MC ชื่อดัง ให้ความสนใจ เข้าร่วมชิงเงินล้าน
สุดฮอต! ทัพสาวสวยแห่สมัคร Panther House อินฟลูเอนเซอร์, Content Creator, MC ชื่อดัง ให้ความสนใจ เข้าร่วมชิงเงินล้าน
สุดฮอต! ทัพสาวสวยแห่สมัคร Panther House อินฟลูเอนเซอร์, Content Creator, MC ชื่อดัง ให้ความสนใจ เข้าร่วมชิงเงินล้าน
+1