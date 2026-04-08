"โอปอล​ สุชาตา" เข้าใจเขมรเคลมวัฒนธรรม เป็นเรื่องปกติ

"โอปอล สุชาตา" บอก เขมรเคลมวัฒนธรรมเป็นเรื่องปกติ บ้านใกล้กันวัฒนธรรมก็อาจจะคล้ายกัน แนะควรหาจุดตรงกลางและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ดีกว่าทะเลาะกันเรื่องประวัติศาสตร์ที่แชร์ร่วมกันมา
ได้รับเสียงชื่นชมถึงความสวยงามเป็นอย่างมาก สำหรับสาว “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” Miss World 2025 กับการที่ได้รับเลือกให้ร่วมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่สำหรับงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ที่จังหวัดบุรีรัมย์ นั่งเสลี่ยงถ่ายทอดบทบาทพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีได้อย่างสวยงามที่สุด แต่ก็ไม่วายถูกชาวเขมร เคลมวัฒนธรรมอีก ขอให้ทางเพจ Miss World ลบภาพในงานนี้ออกให้หมด ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจถึงเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวการจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2026 ณ สวนเบญจกิติ
"ในส่วนของงานก็คือยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนอยู่แล้ว 100% แล้วก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของพี่ๆ ทุกคนที่มาร่วมกันจัด รวมถึงทางภาคการท่องเที่ยวเอง ทางอุทยานเอง ที่ทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ทำให้เราได้เห็นถึงความเชื่อ แล้วก็ความพิเศษของประเพณีนี้ เพราะว่าความจริงบุรีรัมย์ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่โอปอลเพิ่งมีโอกาสได้ไปเป็นครั้งแรกนะคะ แล้วก็ได้ยินอะไรหลายๆ อย่างมาบ้าง อย่างพี่ลิซ่า (ลลิษา มโนบาล) ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้คนได้รู้จักบุรีรัมย์ แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับบุรีรัมย์ผ่านทางพี่เขา จนวันนี้ก็ได้ไปสัมผัสเอง ก็รู้สึกประทับใจ"
"แล้วก็โดยเฉพาะงานนี้ก็คือยิ่งใหญ่มาก แล้วก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ที่สำคัญคือได้เป็นตัวแทนของพระภูปตินทรลักษมีเทวีด้วย ดีใจมากๆ ค่ะ ความจริงก็เป็นจังหวะด้วยค่ะ ความจริงตอนอยู่ไทย ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าตารางการบินจะเป็นยังไง ตอนที่แพลนไว้ก่อนสถานการณ์โลกจะเปลี่ยนแปลง เราก็ได้ทำการขอกับกองไว้ว่า ช่วงสงกรานต์เฟสติวัลขออยู่ไทยนะ แต่ว่าขอไป 10 ถึง 15 เมษายน ก็คือ 15 เมษายน ปอลก็ต้องบินเลย เราก็ไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสได้อยู่เวลาที่ตรงกัน แต่ว่าก็คงด้วยจังหวะและเวลา แล้วก็ถ้าตามความเชื่อท่านอยากให้มาก็ต้องมา ก็เป็นจังหวะ ถือว่าเป็นอะไรดีๆ ที่ได้เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของเดือนด้วยค่ะ"
"ปกติปีที่ผ่านๆ มาเราได้มีโอกาสติดตามตลอด เพราะว่าทุกๆ ปีทุกคนก็จะตื่นตาตื่นใจว่าใครจะได้นั่งเสลี่ยง ใครจะได้เดินขบวน ใครจะได้ทำบทบาทอะไรในประเพณีนี้ ก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นส่วนหนึ่ง เพราะตอนนั้นเราก็มองในมุมคนธรรมดาทั่วไป แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างไกลตัว ก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำให้รู้สึกว่าเราก็ทำอะไรมาพอสมควร แล้วชีวิตก็เดินทางมาไกลพอสมควร ก็รู้สึกภูมิใจค่ะ"
บอกถ้ารู้ว่าต้องนั่งเสลี่ยง จะไดเอตมาก่อน
"โมเมนต์นั่งเสลี่ยง ก็ตื่นเต้นในมุมที่เราได้ทำตรงนี้ แล้วก็ตื่นเต้นในมุมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากกว่า เพราะว่าพี่ๆ ที่ยกเสลี่ยงให้ก็คือเป็นพี่ๆ ทหารที่ฝึกซ้อมมาหลายวันมากๆ แล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างแบบว่าเพอร์เฟกต์มากๆ ไม่ใช่แค่การเดินเสลี่ยงบนถนนทางราบธรรมดา แต่มันคือการขึ้นเขาที่ตอนแรกหนูเห็นบันไดก็โอเค ชิลๆ เพราะตอนแรกขั้นบันไดมันใหญ่ใช่ไหมคะ แต่พอขึ้นไปข้างบนจริงๆ หนูว่าประมาณกระเบี้อง 2 แผ่นต่อกัน มันชันมากๆ แล้วมันเล็กมากๆ ตอนแรกหนูเห็นก็เอาใจช่วยนะคะ แต่ว่าเชื่อมั่นในตัวพี่ๆ เขา เพราะว่าผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าพี่เขาซ้อมมาแบบหลายวันมากๆ แล้วก็รู้สึกว่าเก่งมากๆ แล้วก็ดีใจที่ได้อยู่บนนั้น"
"คือหนูก็ขอโทษไปก่อน เพราะถ้าหนูรู้ว่าหนูจะนั่ง หนูจะไดเอตกว่านี้ แต่ด้วยจังหวะเวลาอะไรหลายๆ อย่าง แล้วก็เป็นช่วงที่เราออกกองพอดี คือแบบถ้ามาช่วงก่อนหน้านี้ พี่ๆ อาจจะรู้สึกเบากว่านี้ แต่อันนี้คือหนูก็กลับมาทานอาหารปกติแล้ว ก็เลยกลับมาน้ำหนักเหมือนเดิม แต่ก็ขอขมากรรม แล้วก็ขอโทษขออภัยพี่ๆ เขา เพราะว่าก็เป็นสเต็ปเนอะ ที่เราจะขึ้นไปอยู่สูงกว่าเขา ทุกคนก็มีครูมีของ เราก็ขอไว้ แล้วก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าสำหรับน้ำหนักของเรา เราก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณที่เขามาทำหน้าที่ตรงนี้ให้เรา มันก็ไม่ง่าย อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เดินบนทางราบด้วย มันขึ้นลงบันได เขาก็ต้องมีสเต็ป มันก็ยิ่งใช้แรงมากขึ้น"
เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ได้
"ถามว่าสัมผัสอะไรบ้างไหม สำหรับโอปอล ภาพรวมงานก็ทำให้เห็นถึงความเชื่อที่คนบุรีรัมย์ แล้วก็ทุกคนแถวนั้นมีให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ ณ ที่นั้น ก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราสำรวม แล้วเราก็ปิดวาจา ไม่พูดอะไรเยอะ เพราะว่าเราก็เป็นตัวแทนของพระภูมบดินทรลักษมีเทวีด้วย แล้วตอนที่ไหว้เสร็จแล้วก็จะขึ้นเสลี่ยง อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะ แต่สำหรับหนูก็คือมองว่าเป็นอะไรที่ว้าวมาก คือตอนขอขมาเสร็จกำลังจะขึ้นเสลี่ยง มีผีเสื้อป่าตัวใหญ่มากบินผ่านไป แล้วหนูก็ไม่ค่อยเห็นผีเสื้อป่าด้วย ก็เลยว้าวมากๆ แล้วหลายๆ คนเขาก็อาจจะมองว่าท่านรับรู้แล้ว"
"คือถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์ หนูมองว่าที่นี่มันอุดมสมบูรณ์ มีผีเสื้อป่าที่ตัวใหญ่มาก สีฉูดฉาดเลย เราไม่เคยเห็นทั้งกรุงเทพฯ แล้วก็จังหวัดอื่นๆ แต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมความเชื่อก็อาจจะมองว่าท่านรับรู้แล้วนะว่าเรามาทำตรงนี้ให้ เพราะหนูก็บอกว่าหนูอยากมาทำให้ เราแฮปปี้อยู่แล้วเวลาเราทำอะไรพวกนี้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม หรือว่าอะไรที่เราได้รู้สึกว่าเราทำบุญ ทั้งในมุมศาสนาความเชื่อ หรือว่ากับคนก็ตาม ก็แอบมีขอพรบ้างค่ะ (หัวเราะ) แต่ขออุบไว้ก่อน แต่ถ้าเกิดครั้งหน้าเจอโอปอลที่บุรีรัมย์อีก ก็รู้ได้เลยว่ามันสำเร็จแล้ว ก็เกี่ยวกับหน้าที่การงานทั่วไปนี่แหละค่ะ เราขอให้มันเกี่ยวกับ Abundance แล้วกัน เพราะเราก็รู้สึกว่าเราขอมา แล้วเราก็อยากที่จะแบ่งปันให้คนอื่นด้วย"
เผยประเด็นดรามากัมพูชาเคลมชุดไทย และขอให้ทางฝั่งเพจหลักของ Miss World ลบภาพตนในงานนี้ออกให้หมด อ้างว่าไทยฃโมยวัฒนธรรมมา
"ของหนูไม่ค่อยเจอ ซึ่งตอนแรกเราก็คาดว่าอาจจะมีบ้าง แต่เราก็คุยกับทีมเหมือนกันว่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราจะต้องกังวล เพราะว่าถ้าตามหลักแล้ว มันก็คือประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมันไม่แปลกที่จะมีวัฒนธรรมร่วม หรือว่าประเพณีร่วม ซึ่งสำหรับโอปอลมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แย่ หรือเรื่องที่จะต้องมาแย่งชิง แข่งขันกัน อะไรที่เป็นตัวตนของเราที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ชัด เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องรักษา สืบสานต่อไป แต่อะไรที่เรารู้ว่ามันอยู่ตรงนั้น แล้วมันมีสิทธิ์ที่ทางประวัติศาสตร์แชร์ร่วมกันมา เราก็รู้สึกว่าอาจจะควรเปิดใจในบางมุมที่เรามีร่วมกันมา เพราะว่าสุดท้ายเราก็คือเป็นประเทศที่เป็นเพื่อนบ้าน ไม่ทะเลาะกันก็ดีที่สุด เพราะว่าอยู่ใกล้กัน"
"จริงๆ เห็นผ่านๆ แต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดู เพราะว่าทั้งโอปอลยุ่ง แล้วความจริงทางทีม Miss World บางคนตอนนี้ก็คือเขาขอว่าพักผ่อนช่วงวันหยุด แต่ก็คิดว่าเราคาดหวังของเราอยู่แล้ว แต่เราก็เข้าใจเขาในมุมว่ามันคือวัฒนธรรมของเรา เราก็อยากที่จะรักษาเอาไว้ แต่ในมุมตรรกะ มันก็คือสิ่งที่เรามีร่วมกันมา สุดท้ายแล้วเราอาจจะแต่งตัวคล้ายกัน มีประเพณีคล้ายกัน แต่ถ้าเกิดเรามาดูฝั่งของไทยอย่างแถบจังหวัดบุรีรัมย์ ก็จะมีขั้นตอน พิธีการอะไรที่มันเป็นของเรา ถ้าไปฝั่งนั้นก็จะรู้ว่ามันจะมีขั้นตอนอะไรของเขาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งความจริงเราก็อยากให้หาจุดตรงกลางมาร่วมกันได้ แต่อย่างที่บอกว่าเราเข้าใจว่ามันคือความเป็นชาตินิยมในตัวของแต่ละประเทศ"
บอกประเทศใกล้กัน ย่อมมีความคล้ายคลึงกันบ้าง
"เราเข้าใจความขัดแย้งค่ะ อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วมันคือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสาธารณะ ใครที่จะอยากเข้าไปคอมเมนต์หรืออะไรก็มีอยู่แล้ว ต่อให้ไม่ใช่เหตุการณ์นี้มันก็มีคอมเมนต์นู่นนี่นั่นเข้ามาโดยตลอดอยู่แล้ว ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่แปลก เพราะว่าเป็นประเทศใกล้เคียงกัน วัฒนธรรมมันมีความคล้ายคลึงอยากแชร์ร่วมกัน ทุกคนอยากที่จะบอกอยู่แล้วว่าอันนี้มันเป็นของฉันนะ อันนี้มันเป็นของเธอนะ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วโอปอลก็มองในมุมแบบความเข้าอกเข้าใจ ว่าตรงนั้นมันเป็นแถบที่มันอยู่ใกล้กัน"
"อย่างเราเป็นคนภูเก็ต สุดท้ายแล้ววัฒนธรรมโอปอลไปอินโด ไปมาเลย์เซีย เธอเหมือนที่บ้านฉันเลย บ้านฉันก็ทำแบบนี้ บ้านฉันก็ใส่แบบนี้ มันคือสิ่งที่เรามีแชร์ร่วมกัน อย่างการแต่งกายหรืออะไรต่างๆ ที่บ้านเราก็ไปจดร่วมกับมาเลย์ บรูไน มันก็มีตัวอย่างให้เห็น ถ้าเกิดว่าของจากทางฝั่งเขมร กัมพูชา มาอยู่ที่ภูเก็ต อาจจะมองว่าแปลก เพราะว่าภูเก็ตอยู่ติดกับมาเลย์"
"ถามว่าต้องคุยกับเพจ Miss World ไหม ก็ไม่ค่ะ เพราะโอปอลว่าทางเพจเขาก็แยกแยะได้อยู่แล้ว เพราะว่าออฟฟิศ Miss World เขาก็อยู่อังกฤษ ก็อยู่ร่วมกับทางยุโรปมาหลายปี หลายสิบปีก่อนที่จะแยกออกมา เราก็เชื่อว่าเขาเองก็มีวัฒนธรรมที่มันคล้ายคลึงและแชร์ร่วมกัน เพราะฉะนั้นก็คือเข้าใจแน่นอนอยู่แล้วค่ะ"