"ดาด้า​ ดาราธร" งงดังชั่วข้ามคืน ทั่วโลกแห่เต้นคัฟเวอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ดาด้า ดาราธร" มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ 2026 ยอมตั้งรับความดังชั่วข้ามคืนไม่ทัน บอกงงกับกระแสไวรัลเต้นบีบอยดังไประดับโลก เพราะเป็นสิ่งที่ตนทำเป็นปกติในชีวิตประจำวัน แต่เชื่อถึงช่วงจังหวะชีวิตของตนแล้ว และตนไม่เคยสร้างภาพตัวเองให้เป็นนางงาม ไม่อย่างนั้นคงไม่เต้นแบบนั้นบนเวที บอกวันนี้ถือว่าความตั้งใจที่อยากจะเป็นแรงบันดาลใจเชิงสร้างสรรค์ให้กับใครสักคนสำเร็จแล้ว ต่อไปก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ

กลายเป็นไวรัลดังไปชั่วข้ามคืนจริงๆ สำหรับท่าเต้นบีบอยของสาว "ดาด้า ดาราธร หยูทอง" มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ 2026 บนเวทีการประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2026 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่ใช่ดังแค่ในประเทศเท่านั้น แต่ดังไประดับโลก เพราะช่องข่าวใหญ่อย่าง CNN หรือ​ BBC ก็ยังนำข่าวของเจ้าตัวไปนำเสนอ ทำให่มีคนแห่เต้นคัฟเวอร์ทั่วโลก ซึ่งล่าสุดสาวดาด้ามาร่วมงาน LINE MAN Wongnai ส่งมอบเวทีและอุปกรณ์เสียง-ไฟ แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อกิจกรรมแอโรบิก ณ ลานแอโรบิก สวนลุมพินี​ โดยเจ้าตัวได้ขึ้นเต้นนำให้กับคนที่มาออกกำลังกายในวันนี้ด้วย

"สนุกมากค่ะ หนูจะบอกว่าทุกคนที่มาออกกำลังกายที่สวนลุม ณ วันนี้ ทุกคนแข็งแรงกว่าที่คิด ก็คือถ้าสามารถเต้นตามหนูได้ คุณเป็นคนที่แข็งแรงมาก เมื่อกี้หนูสอนท่าอะไรเขาทำตามกันหมด ทำตามกันได้หมดเลยแล้วแรงไม่ตก ขอเสียงกรี๊ดเสียงมา สุดยอด หนูฟินมากวันนี้ มีความสุขมากเลยค่ะ เมื่อกี้หนูแอบสอบถามพี่ทีมงานมาว่า ปกติคนเขามาออกกำลังกายเยอะขนาดนี้ไหม เขาบอกว่าปกติก็เยอะ แต่มันไม่ได้เยอะขนาดนี้ ปกติช่าน่าจะประมาณ 1,000 คนต่อวัน แต่วันนี้น่าจะคูณสองค่ะ"

"ดีใจค่ะ ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนออกมาออกกำลังกายกันค่ะ คนเยอะสุดลูกหูลูกตาเลย เกินคาดมากๆ ค่ะ คือหนูไม่คิดว่าคนจะยอมออกจากบ้านมาออกกำลังกายเพราะหนูขนาดนั้น แต่วันนี้ทุกคนก็ออกมาแล้ว ชื่นใจมากเลยค่ะ ดีใจมากที่เขาเต้นท่าเราได้ คือหนูคาดหวังไว้ว่าอย่างน้อยขอสักครึ่งหนึ่งทำตามหนูหน่อย กลัวเขายืนดูหนูเฉยๆ หนูกลัวแป้ก แต่สรุปทุกคนเต็มที่มาก ตั้งใจมากๆ เลยค่ะ"

เผยช่วงนี้มีงานไม่ต่ำกว่าวันละ 3 งาน
"ที่นี่งานที่ 3 แล้วค่ะ เสร็จจากงานนี้เดี๋ยวหนูวิ่งไปต่ออีกที่หนึ่ง ก็คือทุกวันนี้ขั้นต่ำ 3 งานต่อวัน รับเต็มที่ แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะ ประเมินตัวเองตลอดว่าไหวหรือไม่ไหว ถ้าวันไหนไม่ไหวก็จะพักค่ะ ก็ภูมิใจในตัวเองมาก แล้วก็ดีใจด้วยที่ความพยายามของเราในที่สุดมันก็มีคนเห็นซะที เหมือนที่หนูเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าหนูเชื่อในเรื่องของจังหวะชีวิตมาตลอด หนูทำของหนูมาอย่างนี้ทุกวัน มันไม่เคยมีใครเห็น จนกระทั่งวันนี้ สิ่งที่หนูทำแม้จะเล็กๆ น้อยๆ แต่มันมีคนเห็นแล้ว หนูโคตรดีใจที่จังหวะชีวิตของหนูในที่สุดมันก็มาถึงแล้ววันนี้ค่ะ"

ไม่อยากให้เปรียบเทียบกับคนที่เข้ารอบ
"คือสามารถชื่นชมหรือวิจารณ์หนูได้ โดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรือพาดพิงถึงใครนะคะทุกคน ก็อยากฝากเรื่องนี้นิดหนึ่ง จริงๆ หนูก็พูดในไลฟ์ส่วนตัวหลายรอบแล้ว แต่ก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้ว หนูเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผล ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีกฎกติกา มีหลักเกณฑ์ของมัน เพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นย่อมดีแล้วค่ะ"

บอกยังงงกับการดังชั่วข้ามคืน
"คำว่า World Icon สำหรับหนู ส่วนใหญ่ทั้งไทยและต่างประเทศจะยกให้หนูเป็น World Icon ในเรื่องของความมั่นใจ ความกล้าที่จะเป็นตัวเอง ซึ่งมันเป็นสิ่งที่หนูยึดเป็นคติของตัวเองมาตลอด หนูไม่อยากจะเหมือนใคร หนูอยากเป็นตัวของตัวเอง เพราะหนูเชื่อว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสังคมไหน หรือว่าเราจะทำอะไร การเป็นตัวเองมันจะทำให้เราอยู่กับสิ่งนั้นได้นาน และทำได้ดีที่สุดค่ะ ตราบใดที่การเป็นตัวเองมันไม่ทำให้ใครเดือดร้อน เราเป็นไปเลยค่ะ​ ทำให้เต็มที่ค่ะ"

"น้ำตามันไม่ร่วงแต่มันงง เพราะปกติหนูก็เต้นเป็นบ้าของหนูทุกวันอยู่แล้ว มันคือชีวิตประจำวันของหนู แล้วอยู่ๆ มันกลายเป็นไวรัล มันกลายเป็นคนชอบกับชีวิตประจำวันปกติของเรา มันเลยเป็นความงงมากกว่าค่ะ​ ก็ดีใจที่ชอบกัน แล้วก็อะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นกันแล้วนะคะทุกคน ฝากติดตามคอนเทนต์ต่อๆ ไปด้วยค่ะ"

ยังไม่มีแพลนประกวดต่อ ตอนนี้ขอใช้ชีวิตแบบคนดังไปก่อน
"เอาจริงๆ ตอนนี้ยังไม่มีแพลนเลยค่ะ เพราะตอนนี้ก็ยังไม่ชินกับชีวิตการเป็นคนดัง หนูขออนุญาตลองใช้ชีวิตตรงนี้ให้มันลงตัวก่อน แล้วถ้าหลังจากนี้มันจะอะไรยังไงค่อยว่ากันค่ะ ตอนนี้ยังรับมือไม่ได้เลยค่ะ ฝึกมาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ว ยังไม่ชินเลยค่ะ ใครมีคำแนะนำก็แนะนำได้นะคะทุกคน​ (หัวเราะ) ถามว่าพอคนรู้จักมากขึ้น การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปบ้างไหม สำหรับหนูคือต้องระวังเรื่องคำพูด เพราะปกติเป็นคนใช้คำพูดแรง แซวแรง บางทีมันก็ต้องดูสถานที่ ดูจำนวนคน"

บอก​ครอบครัว​ภูมิใจ​ แม้จะไม่เคยสนับสนุนงานในวงการบันเทิงก็ตาม
"เอาจริงๆ ครอบครัวหนูไม่เคยสนับสนุนในเรื่องของการทำงานในวงการบันเทิงเลย เขาจะสนับสนุนไปในเรื่องของเชิงวิชาการ การรับราชการ หรืออาชีพที่ใช้ทฤษฎีเป็นหลัก จนวันนี้หนูคิดว่าประสบความสำเร็จประมาณหนึ่ง เขาก็ภูมิใจแหละ แต่เขาก็มีความไม่พูด เขาก็นั่งดูเราแล้วก็นั่งฟินของเขาอยู่คนเดียว เพราะเขาก็ได้เห็นคลิปอยู่ค่ะ​ แล้วหนูก็ดูออกด้วยว่าเขาภูมิใจ เขาดีใจ เขาแค่ไม่พูดมันออกมาเท่านั้นเอง ก็คืออาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่พ่อแม่อยากให้เป็นเนอะ แต่หนูคิดว่าการเป็นตัวของหนูเอง แล้วหนูก็มีความสุขกับตรงนี้​ พ่อแม่คงมีความสุขที่สุดถ้าเห็นหนูได้เป็นตัวเองแล้วมีความสุข"

เผยตนไม่ใช่ไทป์นางงาม​อยู่แล้ว​ แค่เป็นตัวของตัวเอง
"หนูไม่ใช่ไทป์นางงาม และหนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นไทป์นางงามตั้งแต่แรก เพราะถ้าหนูตัดสินใจจะเป็นไทป์นางงาม หนูคงไม่ทำพฤติกรรมแบบนั้นบนเวทีนางงามแน่นอนค่ะ"

ดีใจที่ตอนนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนสักคนได้แล้ว
"เมื่อตอนเด็กๆ หนูอยากจะเป็นแรงบันดาลใจในเชิงสร้างสรรค์ของใครสักคนหนึ่งเมื่อโตขึ้น และหนูคิดว่าตอนนี้มันก็ประสบความสำเร็จแล้ว มันเริ่มเกิดขึ้นแล้ว ตอนนี้หนูก็เริ่มเป็นแรงบันดาลใจในเชิงสร้างสรรค์ในใครหลายๆ คน ดีใจและขอบคุณมากๆ เลย หนูจะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ แล้วก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ หากวันไหนหนูทำอะไรไม่ดี หรือไม่เหมาะสมไป มาตักเตือนกันได้นะคะ เพราะว่าหนูเองก็ใหม่มากๆ แล้วก็ยังวางตัวไม่ถูกกับการเป็นคนดัง จะตั้งใจพัฒนาตัวเองแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่ ให้สมกับที่ทุกคนชื่นชอบและให้ความรักมาค่ะ"

"สำหรับคนที่ไม่มั่นใจในการเป็นตัวเอง​ เราเชื่อว่าทุกอย่างมันไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้ภายในข้ามคืน หรือในระยะเวลาอันสั้น บางอย่างสำหรับหนูเอง บางเรื่องมันก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือน หรือบางเรื่องต้องใช้เวลาเป็นปีในการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นถ้าอยากทำให้มันสำเร็จ ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม ไม่จำเป็นต้องเรื่องความมั่นใจหรือการอยากเป็นตัวเอง ค่อยๆ เริ่มไปทีละนิดค่ะ แต่ทำให้มันสม่ำเสมอ ทำให้ติดเป็นนิสัย แล้วสักวันหนึ่งเราจะเคยชินกับมันและทำมันออกมาได้ดีขึ้นค่ะ"












