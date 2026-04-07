“Cira Residences” (ซีรา เรซิเดนเซส) โครงการบ้านเดี่ยวระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรี ร่วมกับแบรนด์เครื่องประดับชั้นนำ “MYRTLE” (เมอร์เทิล) รังสรรค์นิทรรศการ “One of One”

พร้อมเชิญเหล่าเซเลบริตี้มาร่วมแชร์วิธีการเลือกที่อยู่อาศัยอย่างเหนือระดับ
ในวันที่บ้านไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัย แต่กลายเป็นพื้นที่สะท้อนตัวตน รสนิยม และจังหวะชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ดังนั้นการเลือกบ้านหนึ่งหลังจึงไม่ต่างจากการเลือกสิ่งที่มีความหมายให้ชีวิต เช่นเดียวกับเครื่องประดับชิ้นสำคัญที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเฉพาะบุคคล
แนวคิดนี้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านความร่วมมือสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ CIRA Residences × MYRTLE ที่จัดขึ้น ณ โครงการ Cira Residences (ซีรา เรซิเดนเซส) บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยสองแบรนด์จากต่างศาสตร์ระหว่างแบรนด์ที่อยู่อาศัยระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรีและแบรนด์อัญมณีชั้นนำ ที่ได้มาร่วมกันสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงพื้นที่ของชีวิตเข้ากับความทรงจำที่จับต้องได้ ในรูปแบบของนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด One of One ที่มีการจัดแสดงอัญมณีที่หาชมได้ยาก 2 ชนิด ซึ่งถูกคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันทั้งทับทิม (Ruby) และไพลิน (Blue Sapphire) ซึ่งล้วนเป็นอัญมณีที่มีคุณค่าและมีความเป็นเอกลักษณ์ เปรียบเสมือนแนวคิดเดียวกับ Cira Residences (ซีรา เรซิเดนเซส) ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว สามารถสะท้อนรูปแบบการดำเนินชีวิตและตัวตนของผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง
อรชพร ไตรวนาธรรม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการร่วมมือการครั้งนี้ว่า “เราเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่ใช่บ้านที่ใหญ่ที่สุด แต่คือบ้านที่สะท้อนตัวตนและไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยได้อย่างแท้จริง ซีรา เรซิเดนเซสจึงถูกพัฒนาให้เป็นบ้านส่วนตัวเพียง 9 หลัง ที่ทุกองค์ประกอบตั้งแต่ทำเล การออกแบบ ไปจนถึงฟังก์ชัน ถูกคิดมาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตในระยะยาวของแต่ละครอบครัวอย่างมีความหมาย ดังนั้น ความร่วมมือกับเมอร์เทิลในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่จะถ่ายทอดแนวคิดเดียวกันในอีกมิติหนึ่ง ที่ต้องการให้ทุกคนได้สัมผัสว่าพื้นที่อยู่อาศัยและสิ่งของที่มีคุณค่า สามารถเล่าเรื่องชีวิตในแบบเฉพาะตัวได้อย่างไร และมองเห็นว่าความหรูหราที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่ แต่อยู่ที่ความหมายที่เชื่อมโยงกับตัวตนของแต่ละคน”
ด้าน วีรยา ตรีโรจน์อนันต์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์MYRTLE (เมอร์เทิล) เสริมว่า “สำหรับเมอร์เทิลทุกชิ้นงานเริ่มต้นจากเรื่องราวไม่ใช่แบบสำเร็จรูป เราทำงานกับเพชรธรรมชาติและอัญมณีหายาก เพื่อสร้างชิ้นงานที่สะท้อนช่วงเวลาสำคัญและความทรงจำของผู้สวมใส่ในแบบเฉพาะตัว ความร่วมมือกับซีรา เรซิเดนเซสในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะเรามีความเชื่อเดียวกันว่าความหรูหราที่แท้จริงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทุกคน แต่ควรถูกออกแบบขึ้นเพื่อคนๆ นั้นโดยเฉพาะ ที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหรือเครื่องประดับ ต่างก็สามารถเป็นตัวแทนของเรื่องราวชีวิต และคุณค่าที่แต่ละคนเลือกจะเก็บรักษาไว้ได้”
ดังนั้น ภายใต้แนวคิด One of One ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการความร่วมมือระหว่างสองแบรนด์ แต่คือการตีความคำว่าหรูหราในมิติใหม่ ที่ให้คุณค่ากับความตั้งใจ รายละเอียด และความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล
สำหรับ Cira Residences (ซีรา เรซิเดนเซส) เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรีที่มีเพียง 9 หลัง บนทำเลศักยภาพใจกลางถนนประดิษฐ์มนูธรรม ที่พัฒนาโดย The Creators HQ (เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว) ถูกสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด Resonate Life – Utmost ที่มองบ้านเป็นมากกว่าพื้นที่อยู่อาศัย แต่เป็นบ้านหลักของครอบครัว ที่รวมทุกมิติของการใช้ชีวิตเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมดุล ด้วยพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นกว่า 733 ตารางเมตร บ้านทุกหลังถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อรองรับการเติบโตของครอบครัวในระยะยาว พร้อมผสานความเป็นส่วนตัวเข้ากับดีไซน์ร่วมสมัย และบริการเหนือระดับที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็น Personal Concierge Service ผู้ช่วยส่วนตัวในการจัดตารางนัดหมาย, Home Maintenance Service บริการดูแลและซ่อมแซมบ้านฉุกเฉิน, Waste Management บริการจัดการขยะหน้าบ้าน, และ Parcel Drop-Off บริการรับฝากพัสดุ รายละเอียดเล็กๆ ที่สะท้อนคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวัน
ภายในงานยังมีเหล่าเซเลบริตี้และแขกคนสำคัญร่วมแบ่งปันมุมมองการเลือกบ้านที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัว พร้อมเผยมุมโปรดในบ้านที่สะท้อนตัวตนและความสุขในแบบของตัวเอง เริ่มจากครอบครัวของนักธุรกิจสาวมากความสามารถ ธัญรดี ธรรมมณีวงศ์เผยว่า “บ้านที่ตอบโจทย์ความเป็นครอบครัว คือบ้านที่มีทั้งพื้นที่สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับการได้ใช้เวลาร่วมกัน หรือพื้นที่สำหรับเวลาส่วนตัวของแต่ละคน ในบ้านจะต้องมีทั้งมุมส่วนตัวอย่างห้องทำงานหรือมุมเงียบๆ สำหรับให้เราได้อยู่กับตัวเอง และพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนอยากมาใช้เวลาร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือพื้นที่รับประทานอาหาร ส่วนมุมโปรดของเราจะเป็นโซนครัวที่เชื่อมกับพื้นที่รับประทานอาหาร ในขณะที่เรากำลังทำอาหารง่ายๆ ก็สามารถพูดคุยกับคนในครอบครัวไปด้วยกันได้เป็นช่วงเวลาเล็กๆ ที่ดูธรรมดาแต่มีความหมายมาก ส่วนสามีคุณพีทมุมโปรดของเขาคือห้องนั่งเล่น เพราะเป็นพื้นที่ที่ได้พักผ่อนจากวันทำงานและใช้เวลากับครอบครัวอย่างสบายๆ ขณะที่ลูกสาวน้องผิงผิงก็มีความสุขกับพื้นที่สีเขียวภายในบ้าน ที่เปิดโอกาสให้ได้เล่นอย่างอิสระและใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่ สุดท้ายแล้วบ้านที่ดีสำหรับเราคือบ้านที่ทำให้ทุกคนอยากกลับมาใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ในขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่ให้แต่ละคนได้เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง”
ถัดมาที่ครอบครัวของคุณแม่ยังสวย ศลิษา เลิศชวัลรัชต์ เล่าว่า “สำหรับเราการเลือกบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครอบครัว สิ่งแรกที่ให้ความสำคัญคือทำเล ต้องอยู่ในจุดที่เดินทางสะดวก และสามารถเชื่อมต่อทางด่วนได้ง่าย ขณะเดียวกันขนาดของบ้านก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะเราเป็นครอบครัวขนาดกลาง จึงมองหาพื้นที่ที่พอดีกับการใช้ชีวิตจริง ในส่วนของมุมโปรดในบ้าน หนึ่งในพื้นที่ที่ขาดไม่ได้คือห้องแต่งตัวแบบวอล์กอิน (Walk-in Closet) เพราะเป็นพื้นที่ที่ได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า และเครื่องประดับต่างๆ ที่ต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นสัดส่วน จึงเป็นอีกโซนสำคัญที่สะท้อนตัวตนของเราได้อย่างชัดเจน ขณะที่สามีคุณภูผามองว่าห้องน้ำเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่สำคัญ โดยเฉพาะการออกแบบแบบแยกส่วนสำหรับแต่ละคน (His and Her) ซึ่งช่วยให้มีพื้นที่ส่วนตัวอย่างแท้จริง และทำให้การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นไปอย่างลงตัวมากยิ่งขึ้น”
และครอบครัวของสาวยิ้มสวย มณีรัตน์ ธรรมมณีวงศ์ เผยว่า “การเลือกบ้านที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของครอบครัวคือการจัดสรรพื้นที่ให้สมดุล ทั้งพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข และพื้นที่ส่วนตัวที่แต่ละคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เราให้ความสำคัญกับพื้นที่ของลูก เพื่อให้เขาได้เติบโตและใช้เวลากับสิ่งที่ชอบอย่างอิสระ ขณะที่พื้นที่ส่วนกลางอย่างห้องนั่งเล่นหรือพื้นที่รับประทานอาหาร ก็ควรโปร่งสบายและเหมาะกับการใช้เวลาร่วมกัน รวมถึงการต้อนรับเพื่อนหรือแขก ส่วนมุมโปรดเราชอบครัวที่มีแพนทรี (Pantry) และไอส์แลนด์ (Island) เพราะเป็นพื้นที่ที่เราและสามีคุณหยางได้ใช้เวลาร่วมกันบ่อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารหรือพูดคุยกันในช่วงเวลาสบายๆ ของวัน ขณะที่ห้องแต่งตัวก็เป็นอีกมุมที่เราได้อยู่กับตัวเอง ได้ผ่อนคลายและเติมเต็มความสุขเล็กๆ ในแต่ละวัน”
งานนี้จึงไม่ใช่เพียงค่ำคืนแห่งการพบปะ หากยังเป็นอีกหนึ่งบทสะท้อนตัวตนของโครงการ Cira Residences ได้อย่างชัดเจน เมื่อบ้านหนึ่งหลังไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่อยู่อาศัย และเครื่องประดับหนึ่งชิ้นไม่ได้เป็นเพียงความงดงาม หากยังเป็นสิ่งแทนความหมายของช่วงเวลาสำคัญที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิต
