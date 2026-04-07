เขมรดิ้นตาย “โอปอล” สวมชุดไทยโบราณ ขึ้นเขาพนมรุ้ง อ้างขโมยวัฒนธรรม

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับงาน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทางจังหวัดจะเชิญสาวงามทั้งนางงามและนางเอกมาร่วมขึ้นเสลี่ยง แต่งองค์เป็นพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี (สตรีผู้สูงศักดิ์ผู้เป็รรากฐานของสายวงศ์ผู้สร้างปราสาทพนมรุ้ง) ร่วมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ขึ้นเขาพนมรุ้ง โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก Miss World 2025 “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี”เจ้าของมงกุฎจากเวทีระดับโลก นั่งเสลี่ยงถ่ายทอดบทบาทพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี
นอกจากทาง TPN global ต้นสังกัดโอปอลจะแชร์ภาพในงานนี้แล้ว ทางโซเชียล Miss World ก็ได้แชร์ภาพโอปอลนั่งเสลี่ยงถ่ายทอดบทบาทพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีด้วย ต่างพากันตะลึงในความสวยของโอปอล และยังชื่นชมที่โอปอลสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นไทยได้อย่างน่าจดจำ แต่ก็มิวายมีชาวโซเชียลเขมรเข้ามาถล่ม ขอให้กองแม่ Miss World ลบภาพโอปอลออก มองว่าตัวแทนประเทศไทยขโมยวัฒนธรรมเขมร
โดยมีชาวเน็ตผู้รู้มากมายต่างเข้ามาให้ข้อมูลกับชาวเน็ตเขรมว่า… “ไม่เพียงแต่กัมพูชา อ้างสิทธิ์ใน ชุดไทยเท่านั้น แต่ตอนนี้ยังอ้างถึง อัปสรา ด้วย ทั้งที่แท้จริงแล้วอัปสรามีต้นกำเนิดมาจาก อินเดีย ใช่หรือไม่?”
“อัปสราไม่ได้เป็นของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว คุณสามารถพบได้ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากต้องการจะแข่งขันกับไทย ก็ควรแข่งขันด้วยการพัฒนาและยกระดับประเทศของตนเอง การกล่าวหาผู้อื่นว่าเป็นขโมยไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น เพราะไม่มีใครสามารถขโมยสติปัญญาหรือความคิดสร้างสรรค์ได้ ด้วยความปรารถนาดี ❤️”
“ชาวไทยไม่เคยอ้างว่า อัปสรา (Apsara) มีต้นกำเนิดในประเทศไทยโบราณ 🇹🇭 คนไทยให้ความเคารพและยอมรับว่ามีการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมบางส่วนมาจากอินเดียโบราณ แตกต่างจากชาวกัมพูชา ที่อ้างว่าวัฒนธรรมทั้งหมดเป็นของกัมพูชาเอง ทั้งที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมเกือบทั้งหมดมาจากอินเดียโบราณ 🇮🇳
รูปสลักอัปสราโบราณสามารถพบได้ในหลายแห่งในประเทศไทย เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (Phimai Historical Park) 🇹🇭 และปราสาทพิมายในประเทศไทยก็ถูกสร้างขึ้นก่อน นครวัด (Angkor Wat) ในกัมพูชา”