เพจ The Face Thailand โร่ขอโทษฉกงานคนอื่นมาใช้ อ้างไม่ได้เจตนา

กลายเป็นประเด็นกรณีสื่อโซเชียลของรายการ The Face Men Thailand Season 4 มีการนำภาพผลงานของช่างภาพชาวฮังการี "ซิลเวสเตอร์ มาโก" (Szilveszter Makó) มาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะถูกเจ้าตัวและคนอื่นๆ ทักท้วง
โดยล่าสุดทางแฟนเพจ The Face Thailand ก็ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวแล้วโดยระบุว่าเกิดขึ้นจากความบกพร่องของทีมงานไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าของรายการแต่อย่างใด
"ทางทีมงาน Social Media รายการ The Face Men Thailand Season 4 ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยอย่างจริงใจต่อเจ้าของผลงาน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้รับผลกระทบและความไม่สบายใจจากกรณีดังกล่าว"
"คอนเทนต์ดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นโดยมิได้มีเจตนาละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสร้างความเสียหายต่อเจ้าของผลงานแต่อย่างใด และมิได้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความบกพร่องในการตรวจสอบกระบวนการทำงานก่อนการเผยแพร่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น และทางทีมงานขอน้อมรับความผิดพลาดดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว"
"ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเผยแพร่ภาพดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยทีมงาน Social Media เพียงฝ่ายเดียว โดยเจ้าของรายการมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับทราบในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด"
"ภายหลังจากได้รับการทักท้วง ทางทีมงานได้ดำเนินการลบเนื้อหาดังกล่าวออกจากทุกช่องทางโดยทันที และได้ติดต่อไปยังเจ้าของผลงานโดยตรงเพื่อแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงภายในกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง"
"ทางทีมงานขอยืนยันว่าเราให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และจะปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเนื้อหาให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต"
" ท้ายที่สุดนี้ ทางทีมงานขออภัยอีกครั้งมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำ ความเข้าใจ และการสนับสนุนที่มีให้เสมอมา"
อนึ่งก่อนหน้าทาง "เต้" ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก ผู้บริหารกันตนา กรุ๊ป ในฐานะผู้ผลิตรายการดังกล่าวเคยออกมาแสดงความไม่พอใจต่อนายอนิวัต ประทุมถิ่น หรือ "นารา เครปกะเทย" แม่ค้าออนไลน์โดยระบุว่ารายการ THE TAKE (ฮอร์โมน) THAILAND ของอีกฝ่ายนั้นมีการก็อปปี้รูปแบบรายการมาจาก The Face Thailand ซึ่งตนเองเป็นเจ้าของสิทธิ์อยู่