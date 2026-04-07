“ไชโลห์ โจลี“ เดบิวต์เป็นนักเต้นของ “ดายอง” นักร้องเค-ป็อป ทีมงานเผยออดิชันไร้เส้น ไม่รู้ว่าเป็นลูกคนดัง

ทำเอาเซอร์ไพรส์กันเลยทีเดียวเมื่อ “ไชโลห์” ลูกสาวคนโตของ “แองเจลินา โจลี” และ “แบรด พิตต์” เดินหน้าเข้าวงการเค-ป็อปด้วยตนเอง หลังทีมงานเผยไม่รู้มาก่อนว่าเป็นลูกดาราดังระดับโลก
มีการเผยทีเซอร์เพลง What’s a girl to do ของ ดายอง ศิลปินสาวเค-ป็อป ซึ่งมิวสิควิดีโอตัวเต็มจะออกอากาศในวันที่ 7 เม.ย. งานนี้เซอร์ไพรส์กันถ้วนหน้าเมื่อได้เห็น ไชโลห์ ลูกสาวคนแรกที่เป็นเลือดเนื่อเชื้อไขของ 2 นักแสดงระดับโลก แองเจลินา โจลี และ แบรด พิตต์ ปรากฏตัวอยู่ในมิวสิควิดีโอด้วย
งานนี้ทาง Starship Entertainment ต้นสังกัดของ ดายอง ได้ออกมาเผยว่า ไม่ทราบมาก่อนว่า ไชโลห์ ที่มาออดิชันพร้อมกับกลุ่มนักเต้นจะเป็นลูกของคนดัง
“เราได้เปิดออดิชันที่อเมริกาเพื่อหาคนแสดงในมิวสิควิดีโอของ ดายอง ในบรรดาผู้เข้าร่วมออดิชันมีนักแสดงหลายคนที่อยู่ในสังกัดคณะเต้นรำชื่อ Culture ไชโลห์ ได้รับเลือกให้เข้ามาถึงรอบสุดท้ายและจบลงด้วยการเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอของ ดายอง แม้กระทั่งหลังถ่ายทำเสร็จสิ้น เราก็ไม่รู้เลยง่าเธอคือลูกของ แองเจลินา โจลี และ แบรด พิตต์ และเพิ่งมารู้เมื่อไม่นานนี้เอง”
ไชโลห์ นับเป็นนักเต้นมากความสามารถที่รู้จักกันดีจากผลงานของเธอที่ Millennium Dance Complex ในแคลิฟอร์เนีย โดยมักฝึกฝนภายใต้การดูแลของนักออกแบบท่าเต้น แฮมิลตัน อีแวนส์ เธอได้รับความสนใจจากการแสดงในวิดีโอไวรัลที่เต้นตามเพลงของศิลปินอย่าง ลิซโซ่, โดจา แคท และเอ็ด ชีแรน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงทักษะ ความมั่นใจ และการเคลื่อนไหวที่เปี่ยมพลัง
เธอฝึกฝนการเต้นมานานหลายปี โดยครูฝึกต่างชื่นชมว่าเธอเป็นคนขยัน ทุ่มเท และมีความสามารถในการรับมือกับท่าเต้นที่ซับซ้อนและมีกจะได้รับตำแหน่งเซ็นเตอร์อยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม นับเป็นเวลาเกือบ 2 ปีแล้วหลังจากที่ ไชโลห์ ตกเป็นข่าวดังทั่วโลก เมื่อทนายความของเธอออกแถลงการณ์เกี่ยวกับ “การตัดสินใจครั้งสำคัญ”ที่จะละทิ้งนามสกุล “พิตต์” ของผู้เป็นพ่อออกจากชื่อเต็มของเธอ
ไชโลห์ ได้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อในวันเกิดครบรอบ 18 ปีของเธอ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2024 เรื่องนี้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการด้วยประกาศทางกฎหมายในหนังสือพิมพ์ Los Angeles Times
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ทนายความ ปีเตอร์ เลวีน กล่าวว่า “ไชโลห์ ได้ตัดสินใจครั้งสำคัญอย่างอิสระ หลังจากผ่านเหตุการณ์ที่แสนเจ็บปวด” พร้อมเสริมว่าการประกาศลงหนังสือพิมพ์ เป็นเพียงการปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
“ไชโลห์ โจลี ไม่ได้ลงโฆษณาประกาศการเปลี่ยนชื่อใดๆ แต่ในฐานะทนายความของไชโลห์ ผมจำเป็นต้องเผยแพร่ประกาศทางกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายในแคลิฟอร์เนียกำหนดให้ทุกคนที่ต้องการเปลี่ยนชื่อต้องทำเช่นนั้น”
เขากล่าวเสริมว่า “ประกาศทางกฎหมายนั้นได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ลอสแอนเจลิสไทมส์ตามข้อกำหนดแล้ว”
นอกจาก ไชโลห์ แล้ว อดีตคู่รักบันลือโลกโจลี-พิตต์ยังมีลูกชายด้วยกันอีกสามคน ได้แก่ แมดด็อกซ์ อายุ 24 ปี แพ็กซ์ อายุ 22 ปี ลูกสาวซาฮารา อายุ 21 ปี และลูกแฝดชายหญิง วิเวียนและน็อกซ์ อายุ 17 ปี
ลูกสาวบ้านนี้ทั้ง ซาฮารา และ วิเวียน ก็มีข่าวว่าเปลี่ยนชื่อสกุลโดยตัด พิตต์ ออกจากนามสกุลเช่นกันเหลือไว้เพียงนามสกุลของแม่ แต่ยังไม่แน่ชัดว่า วิเวียน ลูกสาวคนเล็กได้เปลี่ยนชื่ออย่างถูกกฎหมายหรือไม่
มีรายงานในปี 2024 ว่า พิตต์ แทบไม่มีการติดต่อใดๆ กับลูกๆ ที่โตแล้วของเขาเลย
หนึ่งเดือนหลังจากที่ ไชโลห์ ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุล แหล่งข่าวเปิดเผยกับนิตยสาร People ว่าความสัมพันธ์ของ แบรด พิตต์ กับลูกๆ คนอื่นๆ ยังคงตึงเครียด
“เขาแทบไม่มีการติดต่อกับลูกๆ ที่โตแล้วเลย การติดต่อกับลูกๆ ที่อายุน้อยกว่า ( ลูกแฝด ) ก็ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากตารางการถ่ายทำภาพยนตร์ของเขา” แหล่งข่าวกล่าวในเวลานั้น