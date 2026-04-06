3 หนุ่ม จูเนียร์-จีวัท-เจนัส “VVV” (ทริปเปิ้ลวี) ฟิต !! เตรียมบุกเวที “FWD Music Live Fest 5” พร้อมร่วมปรากฏการณ์ความสนุกส่งท้ายสงกรานต์ 17-19 เม.ย. นี้

นาทีนี้ไม่มีใครพร้อมไปกว่าพวกเขาอีกแล้ว! สำหรับ 3 หนุ่มศิลปินรุ่นใหม่ จูเนียร์ - ปริยะ จิยางกูร, จีวัท - จีรวัฒน์ ชอบการกิจ, เจนัส - ศิระ วิจิตรธนารักษ์ จากวง VVV (ทริปเปิ้ลวี)เจ้าของซิงเกิล “ตัวปัญหา (Envy)” ภายใต้สังกัด WHOOP Music (What The Duck) ที่กำลังเดินหน้าซ้อมอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวขึ้นโชว์บนเวทีใหญ่ครั้งแรกในชีวิตกับเทศกาลดนตรีที่ทุกคนรอคอย “ FWD Music Live Fest 5 ” จัดโดย FWD ประกันชีวิต ที่ขยายเวลาความสุขสนุกส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ เนรมิตลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้เป็นพื้นที่สาดความมันส์ จัดเต็มศิลปินตัวท็อปทั้งไทยและต่างประเทศ นำทัพโดย เจฟ ซาเตอร์, นุนิว, Three Man Down , F.HERO , PERSES, VVV, IN THE 8IGHT, DS.RU.BAND, KID PHENOMENON + LIL LEAGUE, Three Man Down, โจอี้ ภูวศิษฐ์, ไททศมิตร, MIRRR, FLI:P, Woodstock , CLO’VER, SuperThai, NAMP, Mandrake Band รวมทั้งเหล่า มาสคอตสุดน่ารัก ยัยซัง - โพคาซัง, เพิ่มพูน , จัมโม่ ,อะโวเชี่ยน , และ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ มอส มัดจุก + ยัยมายด์ , Mr. Braian ฯลฯ ตลอด 3 วันเต็ม! ระหว่างวันที่ 17–19 เมษายน 2569
จีวัท (Jeewath) เผยความพร้อมว่า “ผมดีใจและตื่นเต้นมากๆ เพราะที่ผ่านมาเราได้เห็นพี่ๆศิลปินตามงานสงกรานต์มาตลอด ครั้งนี้เป็นครั้งเเรกที่พวกเราได้ขึ้นเล่นบนเวทีใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ก็รู้สึกดีมากๆครับที่ได้มาเล่นน้าและร้องเพลงไปกับทุกคน รู้สึกว่าสงกรานต์ไทยเป็นเทศกาลที่อบอุ่น เพราะหลายๆคนได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและคนที่รัก ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆ อยากให้มีเทศกาลสงกรานต์ตลอดไปเลยครับ”
ด้าน เจนัส (Janus) กล่าวเสริมถึงความตื่นเต้นว่า Songkran is the traditional Thai New Year, but it is also famous for its vibrant, youthful energy. Songkran is a universal celebration where people of all ages and genders come together for the pure joy of the water festivities whether they are using water guns or the traditional scented powder. This joyful activity keeps the tradition alive and remains a favorite for every new generation of teenagers.
Im super excited, especially during this festive season. We've never experience songkran stage before. We are ready to get wet and hope to see our fans there!
แปล( "สงกรานต์คือประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยที่เต็มไปด้วยพลังและความสดใสของคนรุ่นใหม่ครับ สาหรับผมสงกรานต์คือการเฉลิมฉลองที่เป็นสากลมาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยได้มารวมตัวกันเพื่อสัมผัสความสุขจากการเล่นน้า ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนฉีดน้าหรือการประแป้งแบบไทยดั้งเดิม กิจกรรมที่เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มเหล่านี้ช่วยรักษาขนบธรรมเนียมให้คงอยู่ และยังคงเป็นเทศกาลโปรดของวัยรุ่นในทุกยุคสมัยเสมอมา"
"ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่คึกคักแบบนี้ พวกเราไม่เคยมีประสบการณ์บนเวทีสงกรานต์มาก่อนเลย ครั้งนี้พวกเราเตรียมตัวมาพร้อมเปียกเต็มที่ แล้วไปเจอกับพวกเราและแฟนๆ ทุกคนในงานนะครับ!" )
ส่วน จูเนียร์ (Junior) มั่นใจว่าโชว์นี้จะเป็น Soft Power ที่น่าประทับใจ “ สาหรับเนียร์ รู้สึกตื่นเต้นมากๆ เพราะโดยความที่ว่าในวันปกติที่เราโชว์ให้ทุกคนดู ก็ตื่นเต้นมากแล้ว แต่นี่เรากาลังจะได้เล่นน้าพร้อมกับโชว์ไปด้วย ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากๆครับ สงกรานต์เป็นเทศกาลที่น่าสนใจมาก เนื่องด้วยวันสงกรานต์ เป็นวันขึ้น ปีใหม่ไทย ที่สืบทอดวัฒนธรรมความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี เนียร์คิดว่าเทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็น soft power ที่สาคัญของไทย ที่ควรส่งออกความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก”
เตรียมเสียงกรี๊ดและปืนฉีดน้ำของคุณให้พร้อม! แล้วมาพบกับความพร้อมเกินร้อยของ VVV ได้ที่ฟรีคอนเสิร์ต “FWD Music Live Fest 5” ระหว่างวันที่ 17–19 เมษายน 2569 ณ ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์
ภายในงานพบกับศิลปินนักร้องชื่อดัง ได้แก่
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 พบกับ NuNew, PERSES, KID PHENOMENON + LIL LEAGUE , VVV, IN THE 8IGHT, DS.RU.BAND
วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 พบกับ Three Man Down, โจอี้ ภูวศิษฐ์, ไททศมิตร, MIRRR, FLI:P, Woodstock วันอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2569 พบกับ Jeff Satur, F.HERO, CLO’VER, SuperThai, NAMP, Mandrake Band