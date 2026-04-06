ปิดม่านอย่างสง่างาม! “THE IDOL NEXT GEN THAILAND 2026” ได้สุดยอดไอดอลเลือดใหม่สู่เวทีระดับโลก

ปิดม่านอย่างสง่างาม! “THE IDOL NEXT GEN THAILAND 2026” เฟ้นหาสุดยอดไอดอลเลือดใหม่แบบไร้ขีดจำกัด เตรียมโกอินเตอร์สู่เวทีระดับโลก
จบลงอย่างยิ่งใหญ่และน่าประทับใจ สำหรับโปรเจกต์เฟ้นหาดาวดวงใหม่ที่ถูกจับตามองมากที่สุดแห่งปี THE IDOL NEXT GEN THAILAND 2026 รอบไฟนอล ณ คาลิปโซ่ คาบาเร่ต์ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้ทรงคุณวุฒิในวงการบันเทิงอย่างล้นหลาม เพื่อร่วมพิสูจน์ศักยภาพของเยาวชนไทยที่ก้าวข้ามขีดจำกัดทางเพศ ภายใต้คอนเซปต์ Gender Inclusive
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก เริ่มต้นด้วยแฟชั่นโชว์สุดตระการตาจากเหล่าผู้เข้าประกวด ตามด้วยการแสดงรอบความสามารถพิเศษที่แต่ละคนงัดไม้ตายทั้งร้อง เต้น และการแสดงออกมามัดใจคณะกรรมการ นำโดย คุณน็อต แม็กซิม (กฤติน จิกิตศิลปิน), คุณเวสป้า อิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา พร้อมไฮไลต์สุดพิเศษกับโชว์จาก ตะวัน ภูตะวัน แย้มใสย์ (ตะวัน วง XI) ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์
สรุปผลการประกาศรางวัลค่ำคืนแห่งเกียรติยศ
ผู้ที่ฉายแววโดดเด่นและคว้าตำแหน่งในแต่ละรุ่น มีดังนี้ :
รุ่น Teen (เยาวชน)
รางวัลชนะเลิศ: ขวัญเอย - ณัฏฐ์กฤตา โรจน์รัตนกานต์
รองชนะเลิศอันดับ 1: พอร์ช - กันตภณ เจตนาไทกุล
รองชนะเลิศอันดับ 2: วีนัส - วีนัส พงษ์ประสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 3: วินเทอร์ - ณัฏฐ์ธนัน มาสมบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 4: เอญ่า - อัญญพัชร์ รุ่งเรืองธนาวงศ์
รุ่น Child (เด็ก)
รางวัลชนะเลิศ: น้องเจ้านาง - ศิรภัสสร วิริยะศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1: น้องลินา - วรวลัญช์ ชูศรีพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับ 2: น้องมิวสิค - สุพิชชญา ไพรสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับ 3: น้องโบนัส - ปิ่นปินัทธ์ บุณย์ธราพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับ 4: น้องเจอาร์ - ธนกฤต จักรแก้ว และ น้องจีโอ้ - ธนวิน จักรแก้ว
รางวัลพิเศษ (Special Awards)
Sakiso Brand Ambassador Contest 2026: พอร์ช - กันตภณ เจตนาไทกุล และ มายลีณ - อภิรมย์กัลยา ศศิพงศ์ไพโรจน์
The Next Icon By "VESPA": ขวัญเอย - ณัฏฐ์กฤตา โรจน์รัตนกานต์ และ โทสต์ - วรินทร กิจธนากำจร
ก้าวต่อไปสู่ระดับสากล: ผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกาศศักดาบนเวทีระดับโลกอย่าง Junior Celebrity World ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ความรู้สึกจากผู้จัดงาน
คุณส้ม พิศณุพร แก้วพิภพ ผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้อำนวยการกองประกวด เผยว่า “ส้มรู้สึกภูมิใจมากค่ะที่เห็นน้องๆ ทุกคนตั้งใจพัฒนาตัวเองมาจนถึงรอบนี้ เวทีนี้เราสร้างขึ้นเพื่อเปิดโอกาสแบบ Gender Inclusive อย่างแท้จริง เพราะเราเชื่อว่าความฝันไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศ วันนี้ทุกคนพิสูจน์แล้วว่าเด็กไทยมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่ระดับสากล และเราพร้อมจะผลักดันผู้ชนะให้ไปให้ไกลที่สุดบนเวที Junior Celebrity World ค่ะ”
คุณทิพย์ พันธ์ทิพย์ วัฒนวารุณ ผู้ถือลิขสิทธิ์และผู้อำนวยการกองประกวด กล่าวเสริม “กระแสตอบรับปีนี้เกินคาดมากค่ะ คณะกรรมการหนักใจทุกคนเพราะน้องๆ มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่ต่างกัน ทิพย์อยากให้เวทีนี้เป็นบันไดขั้นแรกที่มั่นคง ให้พวกเขาได้รับทั้งประสบการณ์และการฝึกฝนสู่การเป็นไอดอลมืออาชีพ ฝากทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานของเด็กๆ ต่อไปด้วยนะคะ”
ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี ความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก :
คุณส้ม พิศณุพร แก้วพิภพ (Spectra): ผู้นำการส่งออกต้นไม้สู่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
คุณทิพย์ พันธ์ทิพย์ วัฒนวารุณ (หมวยขายเสื้อ): ผู้ผลิตและส่งออกเสื้อผ้าทุกรูปแบบ
Sakiso Thailand: เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานกิ๊ฟช้อปสไตล์ญี่ปุ่น
Minny Kids Closet: เสื้อผ้าเด็กออกงานสุดพรีเมี่ยมที่เป็นกระแสที่สุดในโลกออนไลน์
บริษัท รักษาความปลอดภัย ไดมอน เซอร์วิสเซส จำกัด (SDS)
IN2IT เครื่องสำอางค์ และ ICEAGE ไอศกรีม
