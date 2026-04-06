สั่นสะเทือนวงการขายตรง! “โค้ชเชษฐ์-โค้ชนัตตี้” ฟ้องแบรนด์ดังสหรัฐฯ ยุติสัญญาไม่เป็นธรรม เรียกค่าเสียหายกว่า 1.1 พันล้าน!

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 เม.ย. 69 ที่บริษัท ก็อดมาร์เธอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) จ.นนทบุรี นายสุรเชษฐ์ วงศ์หล่อ หรือโค้ชเชษฐ์ อายุ 50 ปี นางจิณณพัต วงศ์หล่อ หรือ โค้ชนัตตี้ อายุ 35 ปี พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ เก่งงาน และ นายยศกร เหล่าโชติธนกุล ทนายความ ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวกรณีการถูกยุติสัญญาตัวแทนจำหน่ายที่ไม่เป็นธรรมของบริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่ระดับโลก ที่กระทำต่อครอบครัวนักธุรกิจผู้สร้างตำนานยอดขายอันดับ 1 ของประเทศไทยต่อเนื่องกว่า 10 ปี และอันดับ 1 ของเอเชีย นำมาสู่ความเสียหายด้านทรัพย์สิน รวมมูลค่ากว่า 1,153,530,956.03 บาท อีกทั้งยังเสื่อมเสียชื่อเสียง และสภาพจิตใจอย่างรุนแรง
นางจิณณพัต หรือโค้ชนัตตี้ กล่าวว่า ตนเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่นี้เป็นเวลามายาวนานกว่า 16 ปี เกือบทั้งชีวิต ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และมียอดขายเป็นที่ 1 มาตลอด ตนเป็นคนให้ความรู้คน สอนคน ทั้งเรื่องใช้ชีวิตและเรื่องการเงิน ช่วยเหลือพี่น้องร่วมธุรกิจทุกคน แต่สิ่งที่ตนโดนกระทำนั้นได้ทำลายชีวิตครอบครัว ความหวัง และธุรกิจ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาประมาณเกือบ 1 ปีแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมาตนและผู้บริหารระดับสูงมีการพูดคุยกันเรื่องการค้าขายมาตลอด ซึ่งตนปฏิบัติตามกฎของบริษัททุกอย่าง มีการโปรโมตแบรนด์อย่างเต็มที่
ต่อมาทางผู้บริหารได้มีการเดินทางมาหาตนที่บ้านในประเทศไทย และได้พูดคุยถึงความต้องการ ซึ่งทางตนได้แจ้งไปว่าอยากทำอีคอมเมิร์ซ เพราะว่า คนไทยชอบซื้อของในไหน ช้อปปี้ ติ๊กต๊อก แล้วก็เป็นประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ของประเทศเลยที่ยอดขายไปอยู่ตรงนั้น ตนเลยคิดว่าถ้าบริษัทขายตรง จะลองมีมายด์เซ็ตใหม่ แล้วมาทำร่วมกัน ไม่ได้มีใครขายตัดราคา ให้ทุกคนเปิดช้อปปี้ในราคาเดียวกัน แล้วมีลายเซ็นของบริษัท Approved ตนทำตามกฎบริษัททุกอย่าง และบริษัทก็โอเค ตนจึงดำเนินการ และไปเรียนรู้ช้อปปี้กับโค้ชเทพต่างๆ หมดค่าใช้จ่ายนับแสน เพื่อที่จะมาสอน
จากนั้นทางผู้บริหารระดับสูง รวมถึง CEO บอกว่าสิ่งที่ตนทำ ทางเขาไม่เข้าใจ จึงได้เดินทางมาหาตนที่บ้านพร้อมกับทีมงานสต๊าฟประมาณ 6 คน เพื่อให้ตนช่วยสอนเทคนิคสำหรับการขายบนแพลตฟอร์ม Shopee แต่หลังจากนั้นประมาณ 2 เดือน ตนกลับถูกไล่ออกจากบริษัท ให้เหตุผลว่า 1.ทำการค้าขายบนแพลตฟอร์ม Shopee ทั้งที่ตนเคยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และ CEO และ 2.Overclaim มากเกินไป ซึ่งตนมองว่านี่ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง มีหลายคนที่ทำผิดกฎบริษัทมานาน 10-20 ปี กลับไม่เคยถูกไล่ออกแบบนี้ ตนไม่แน่ใจว่าภายในบริษัทมีบางคนอิจฉาตนที่อายุยังน้อยแต่สามารถเป็นถึงตัวแทนจำหน่ายที่มียอดขายสูงสุดหรือไม่ รวมถึงการสนิทสนมกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งที่ผ่านมาบริษัททำผิดกฎหมายประเทศไทยหลายอย่าง ทั้งเรื่องการไม่แจ้งราคาสินค้า ตนก็พยายามแนะนำตลอด ทำตามกฎบริษัททุกอย่าง แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นตนต้องโดนปรับจากหน่วยงานรัฐแทน โดยที่บริษัทไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลย
วันนี้ตนอยากให้บริษัทออกมาพูดความจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้น ตนถูกกระทำจากบริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่ ทั้งที่ตลอดระยะเวลา 16 ปี ตนทุ่มเททุกอย่าง มองว่ามันไม่ยุติธรรม ที่ออกมาแถลงข่าววันนี้เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าตนไม่ใช่คนผิดและไม่ใช่คนเลว จากคนที่เคยมีรายได้ต่อเดือนหลักล้าน แต่วันนี้กลับไม่เหลืออะไรแล้ว ทีมงานกว่า 20-30 ชีวิต ต้องเดือดร้อนกันหมด ซึ่งหลังจากที่ตนได้โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มีคนติดต่อเข้ามาและให้ข้อมูลว่าตัวแทนจำหน่ายที่ประเทศอื่นก็โดนกระทำในลักษณะนี้เหมือนกัน ตนนึกไม่ถึงว่าบริษัทจะทำแบบนี้กับตนและครอบครัว ตอนนี้ตนเจ็บใจมาก อยากให้รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว ตนจะเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ถึงที่สุด ซึ่งถ้าคิดตามมูลค่าที่จริงๆ แล้วตนเสียหายประมาณ 4-5 พันล้านบาท
ภายหลังจากที่ตนเลิกทำธุรกิจกับบริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่นี้ไป ตอนนี้โชคดีที่มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านยื่นมือเข้ามาช่วย รวมทั้งบริษัทฯมหาชนหลายแห่ง ตนได้เปิดธุรกิจใหม่ ถึง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท แอสเซนดาโกลบอล จำกัด บริษัทสอนเรื่องการศึกษาสร้างอาชีพเทรนเนอร์, บริษัท ก็อดมาร์เธอร์ จำกัด บริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านการชะลอวัย และอื่นๆ และ 3. บริษัท ไอโอแทร็ก เอไอ จำกัด สุดท้ายตนขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกคนที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอด
นายสุรเชษฐ์ หรือโค้ชเชษฐ์ กล่าวทั้งน้ำตาว่า ตนไม่คิดว่าวันนี้จะเกิดขึ้น ตนเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่นี้เป็นเวลามายาวนานกว่า 26 ปี ทั้งชีวิต ทุ่มเทแรงกายแรงใจมาตลอดการทำงาน ซึ่งจริงๆ แล้วที่ผ่านมาตนโดนกระทำจากบริษัทนี้มาตลอด ทั้งข้อห้ามต่างๆ นานา แม้กระทั่งเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัว การขโมยทรัพย์สินทางปัญญา การกระทบเรื่องรายได้ การหมิ่นประมาทให้ตนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมทั้งการทุจริตขององค์กรที่ทำให้เกิดความเสียหายทั่วโลก มันเป็นปัญหาระดับชาติ ที่คนไทยโดนกระทำในลักษณะนี้ ตนอยากให้คนไทยลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่าง มันไม่ใช่เพียงแค่ครอบครัวของตน
ที่ผ่านมามีอีกหลายคนที่สูญเสียครอบครัว ธุรกิจ บริษัทขายตรงยักษ์ใหญ่ทำลายชีวิตครอบครัวของตนมานานกว่า 1 ปี ตนอยากจะถามว่าเขาอยู่กันอย่างสุขสบายหรือไม่ วันนี้ตนมีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับเรื่องที่เกิดขึ้น ตนรับไม่ได้จริงๆ หลังจากนี้ตนพร้อมที่จะเดินหน้าไปต่อและปล่อยวางเพื่อครอบครัว หากใครอยากจะช่วยสนับสนุนธุรกิจอื่นๆของตน สามารถสนับสนุนได้เพราะตอนนี้ตนมีภาระค่าใช้จ่ายด้านทนายความในการต่อสู้เพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตน รวมทั้งลูกๆ ของตนที่ยังต้องเรียนหนังสือ ตอนนี้ตนไม่มีเงินและไม่มีหนทางจึงต้องคว้าทุกโอกาสที่เข้ามา
นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความ กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายให้เป็นทนายความของผู้เสียหายทั้ง 2 ท่าน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจขายตรงและถูกบริษัทเอาเปรียบตัวแทนจำหน่าย ซึ่งความเสียหายมูลค่า 1,153,530,956.03 บาท ต่อจากนี้ไปจะดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย ตนมองว่าการกระทำของบริษัทเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตนจะพาผู้เสียหายไปร้อง สคบ. และทำการฟ้องร้องจากพยานหลักฐานที่มี ซึ่งตนมีความมั่นใจว่าจะต้องชนะคดีอย่างแน่นอน และจะมีการฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายคืนทั้งหมด โดยที่ผ่านมาบริษัทขายตรงนี้โดนฟ้องจากหลายประเทศ ซึ่งในประเทศไทยอาจจะไม่เคยเจอ แต่เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนเรื่องถึงจะจบ คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลานาน
และในวันพรุ่งนี้ อังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. โค้ชเชษฐ์ และ โค้ชนัตตี้ WellnessIdol จะยื่นหนังสือร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองขายตรงตลาดตรง เกี่ยวกับการโปร่งใส และการเอาเปรียบตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เฮอร์บาไลฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B