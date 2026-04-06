“เบสท์ คำสิงห์” แชร์ข้อคิด ทำบุญกับพ่อแม่ ต้องให้ด้วยใจจริง (คลิป)

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงยอดกตัญญู สำหรับสาว “เบสท์ รักษ์วนีย์ คำสิงห์” ที่ล่าสุดได้ออกมาแชร์มุมมองเรื่องการทำบุญผ่านอินสตาแกรม โดยเจ้าตัวได้ลงคลิป ซึ่งเป็นช่วงหนึ่งจากไลฟ์ขายของของตัวเอง ที่มีคุณพ่อ “สมรักษ์ คำสิงห์” นั่งฟังอยู่ด้านหลัง พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “ให้ก็คือให้ ไม่ต้องคิดว่าจะได้กลับมามั้ย 🤍”
โดยในคลิปดังกล่าว เบสท์เผยว่าการทำบุญที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่ง คือการทำดีกับพ่อแม่และคนในครอบครัว ไม่จำเป็นต้องเข้าวัดทุกอาทิตย์ หรือนั่งสมาธิให้ยุ่งยาก แค่ดูแลบุพการีจากใจจริงก็ถือเป็นบุญแล้ว
“น้องเบสก็ทำบุญกับพ่อแม่ ใช่... บุญที่ยิ่งใหญ่อีกอันนึง คือการทำกับบิดามารดา บุพการี ญาติพี่น้อง อันนี้ก็เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ค่ะ ไม่จำเป็นต้องแบบ... ไปเข้าวัดทุกอาทิตย์ นั่งสมาธิ เดินจงกรมอะไรให้ยุ่งยาก ทำกับพ่อแม่เนี่ยอยู่บ้าน แค่นี้ก็ได้บุญแล้ว จริงๆ นะ ทำกับเขาจากใจจริงนะ"
"ไม่ใช่ว่า…มันจะมีบางคนที่แบบให้เงินพ่อแม่ แต่ว่าไม่ได้ให้จากใจจริง นึกออกป่ะ ให้แล้วก็ไปนินทา ให้แล้วก็ว่าพ่อแม่ลับหลัง มันก็ไม่ได้นะเราต้องให้จากใจจริงว่าโอเค เราเกิดมาเป็นลูกเขา นี่คือหน้าที่ของเรา เราต้องให้ และเราต้องยินดีที่จะให้ เนี่ย 2-3 ล้านก็ต้องให้ โดยที่ไม่คิดเล็กคิดน้อย ก็คิดว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวหาใหม่ นี่ไง ก็มานั่งขายของอยู่ ทำให้มันเป็นความสุข มันก็จะเป็นรับบุญนะคะ”