“หนุ่ม กรรชัย” เผย “ฟ้า” ผ่าหน้าซ่อมจู๋ใช้ได้แล้ว ขอยุติศัลยกรรม

“หนุ่ม กรรชัย” เผยเส้นทางผ่าหน้า “ฟ้า” ต้องเช่าคอนโดให้อยู่ติดรพ. 4 ปีเพื่อศัลยกรรม ตอนนี้ฟ้าพอใจกับหน้านี้แล้วขอยุติการศัลยกรรม ส่วนอวัยเพศที่เคยเน่าจนหนอนขึ้นก็ใช้งานได้แล้ง ขอกลับไปใข้ชีวิตที่บ้านเลี้ยงไก่ ด้านคู่กรณีติดคุก 10 ปี ยังไม่ชดใช้เงินให้ซักบาท
หลังจากเป็นข่าวไวรัล “ฟ้า” อดีตลูกจ้างที่ถูกนายจ้างทารุณกรรมจนได้ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” พิธีกรรายการได้โพสต์ภาพฟ้าในสภาพหล่อเหลา
วันนี้ (6 เม.ย.69) ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ หนุ่ม กรรชัย ได้มาอัปเดทชี้แจงเรื่องของฟ้า โดยเผยว่าภาพที่เห็นเป็นภาพฟ้าที่ผ่านการแต่งรูปมาแล้ว พร้อมเผยภาพปัจจุบันของฟ้าที่ไม่ผ่านการเจนรูป
“ฟ้า คือคนที่ถูกทำร้ายร่างกายจนใบหน้าผิดรูป หน้าพังโดยไม่มีการรักษา กั้งนายจ้างทำร้ายร่างกายฟ้าทรมานทรกรรมสุดๆ แล้วน้องไม่มีปากมีเสียงจะพูด หน้าน้องปูด หูเป็นดอกระหล่ำ ฟันร่วน อวัยวะเพศเน่า ปัสสาวะไม่ได้ ถึงขั้นหนอนขึ้น ปากใช้หลอดดูดน้ำยังไม่ได้เลย หลังจากที่น้องมาออกรายการผมได้มีการประสานไปทางโรงพยาบาล w ให้ทางโรงพยาบาลช่วยซึ่งทางโรงพยาบาลออกค่าใช้จ่ายให้น้องทั้งหมด แล้วผมก็จะทำการโปรโมตให้ ตัวน้องเองอยู่ที่ กทม.ไม่ได้ไปไหนเลย ซึ่งผมได้เช่าคอนโดให้น้องอยู่ใกล้โรงพยาบาลตลอด 4 ปี สามารถเดินไปรักษาตัวได้เลย"
"ประเด็นคือภาพที่หลุดออกมาเป็นภาพที่ฟ้าหล่อเลย ซึ่งภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่ผ่านการตกแต่งแล้ว ผมจึงไม่อยากให้คนเข้าใจผิด เผยเดินไปเจอฟ้าตัวจริงแล้วจะบอกอ้าว ไม่เห็นเหมือนในรูป รูปดังกล่าวผ่านการแต่งหน้า ผ่านการจัดแสง-เงา และมีการเจนเอไอ รีทัชภาพ (หนุ่ม เปิดภาพจริงที่ไม่ได้ผ่านการทำภาพ) ผมก็ออกมาชี้แจงเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด"
"ตัวจริงฟ้าก็คืนสู่สังคมได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่อาจจะไม่ได้ 100% คุณหมอรักษาให้หมดแล้ว จู๋น้องตอนนี้กลับมาเหมือนเดิม สามารถฉี่ใช้การได้ปกติแล้ว ส่วนใบหน้าคุณหมอทำให้หมดแล้ว น้องสามารถไปใช้ชีวิตได้ปกติ“
ในส่วนของคดี “ฟ้า” จะต้องได้เงินเยียวยาจากอดีตนายจ้าง 6 ล้านบาท
”ในส่วนของคดีหลังจากผ่านไปแล้ว 4 ปี ทนายเกิดผล แก้วเกิด น่ารักมาก ว่าความให้ฟ้าฟรี ปัจจุบันทั้งหมดยังคงติดคุก โดยเป็น 10 ปีศาลท่านมีคำสั่นให้จ่ายเงินเยียวยา 6 ล้านบาทให้กับทางฟ้า วันนี้ยังไม่จ่ายสักสลึง อ้างว่าไม่มีเงิน ตอนนี้อยู่ในการสืบทรัพย์อยู่ว่าจะมีอะไรให้ยึดแล้วเอามาขายทอดตลาด แล้วเอาเงินมาให้กับทางฟ้าได้บ้าง“
ในส่วนของ “ฟ้า” ขอหยุดทำศัลยกรรมกลับไปใช้ชีวิตอยู่บ้าน แม้จะยังทำไม่เสร็จเรียบร้อยก็ตาม
”ส่วนฟ้าเองก็ได้มาแจ้งว่าขอหยุดทำหน้าแค่นี้ น้องขอกลับบ้าน ทาง พม.(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ก็น่ารัก เขาให้เล้าไก่ ให้น้องกลับไปมีอาชีพที่บ้าน น้องก็บอกว่าจะกลับไปเลี้ยงไก่ จริงๆ น้องยังมีค้างต้องทำฟันและทำหน้าต่ออีก แต่น้องบอกว่าน้องอยากทำแค่นี้ เราก็โอเค ไม่เป็นไร น้องต้องจัดฟันแต่น้องบอกไม่เป็นไรครับ แค่นี้น้องสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ว น้องไม่ได้ต้องการจะหล่อเหล่าอะไร น้องแค่ต้องการให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เขาโอเคแล้ว"
"ด้วยความที่ตอนนี้เราตั้งใจจะส่งเขากลับคืนสู่สังคม ให้เขาได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ เขาบอกเขาพอแค่นี้ ฟันน้องไม่ยอมทำต่อ หน้าก็พอแล้ว เขาบอกว่าเขาเจ็บ มันก็เป็นธรรมดาเวลาทำหัตถการบนใบหน้า ผ่าตัด ดึงกราม มันเจ็บ เขาเลยขอพอแค่นี้ดีกว่าแค่นี้เขาก็พอใจแล้ว"
"ก็ดีใจกับฟ้าด้วย ขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่ร่วมใจกันคืนฟ้าสู่สังคม เพราะชีวิตเขาที่ผ่านมาคือบัดซบ แย่มากจริงๆจนไม่รู้จะพูดยังไง อยากให้ทุกคนที่ร่วมติดตามเรื่องนี้อนุโมทนาบุญร่วมกัน ถือว่าทุกท่านได้คืนฟ้าสู่สังคม และที่สำคัญทุกคนมีส่วนในการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ด้วยเพราะทุกคนคอยส่งกำลังใจให้กับฟ้า”