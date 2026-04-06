“MINTTY” เสิร์ฟความฮอตทะลุสยาม! เปิด First Stage เพลง “HOT TEA” เรียกเสียงกรี๊ดลั่นห้าง พร้อมเซอร์ไพรส์โปรเจกต์ใหม่รัวๆ

สร้างปรากฏการณ์ความฮอตสมชื่อเพลงแบบไม่มีพัก สำหรับศิลปินสาวมากความสามารถ “MINTTY (มินท์ตี้)” หรือ “มิ้นท์ - วรัญช์รักษ์ พรปวีณ์วรกุล” ที่ล่าสุดได้จัด First Stage ครั้งแรกของซิงเกิล “HOT TEA” อย่างเป็นทางการ ในงาน SIAM CENTER X JOLLY BEAR 2026 ณ Atrium 1 & Atrium 2, Siam Center ชั้น G เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2569
บรรยากาศภายในงานเรียกได้ว่า “ร้อนแรงเกินต้าน” สมชื่อเพลง เพราะทันทีที่ “MINTTY” ขึ้นโชว์ ก็สามารถสะกดทุกสายตา พร้อมเรียกเสียงเชียร์จากแฟนคลับที่มาร่วมให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม จนแน่นพื้นที่สยามเซ็นเตอร์ เสียงกรี๊ดและแรงเชียร์ดังกระหึ่มตลอดโชว์ สะท้อนพลังของศิลปินหญิงที่คัมแบ็กได้อย่างสมศักดิ์ศรี
โชว์ในครั้งนี้ “MINTTY” จัดเต็มทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์และคาแรกเตอร์ที่ชัดเจน ถ่ายทอดเสน่ห์ของเพลง “HOT TEA” ได้อย่างครบทุกมิติ ทั้งความมั่นใจ ความเซ็กซี่ และพลังของผู้หญิงยุคใหม่ที่โดดเด่นในแบบของตัวเอง
ไม่เพียงเท่านั้น ภายในงานยังเพิ่มดีกรีความสนุกขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการยกทัพศิลปินจาก MFlow Music มาร่วมสร้างสีสันแบบครบค่าย ไม่ว่าจะเป็น
•Project M กับผลงานใหม่“ดื้อสบู่”
•Chaiklang กับผลงานเพลงล่าสุด “ลูกคนกลาง”
ที่มาร่วมขึ้นเวทีสร้างบรรยากาศความมันส์ให้แฟนๆ ได้สนุกกันแบบต่อเนื่อง
และไฮไลต์สำคัญที่ทำเอาแฟนคลับเซอร์ไพรส์สุดๆ คือการที่ “MINTTY” ออกมาสปอยโปรเจกต์ใหม่กลางเวทีว่า กำลังจะมีผลงานด้านการแสดงในสาย GL (Girl Love) ให้แฟนๆ ได้ติดตามกันในเร็วๆ นี้ รวมถึงมีโอกาสได้เห็นผลงานเพลงคู่กับพาร์ทเนอร์อย่าง “แนน ธัญชนก พุตทรง” อีกด้วย
เรียกได้ว่าในปีนี้ “MINTTY” อยู่ในช่วงขาขึ้นแบบเต็มตัว ไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงเดี่ยว เพลงคู่ หรือผลงานการแสดง ที่เตรียมปล่อยออกมาให้แฟนๆ ได้ติดตามกันตลอดทั้งปี
การกลับมาครั้งนี้ของเธอ จึงไม่ใช่แค่การคัมแบ็กธรรมดา แต่คือการตอกย้ำสถานะศิลปินหญิงคุณภาพ ที่ยังคงพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง
และแน่นอนว่า “ชาร้อนแก้วนี้” ที่เธอเสิร์ฟให้แฟนๆ ในครั้งนี้…ยังคงร้อนแรง และน่าจับตามองยิ่งกว่าเดิม
#HOTTEAbyMINTTYChallenge
#minttywaranluck
#MFlowmusic
#SiamCenterSummerxMFlowMusic
#SiamCenterxJollyBears
#SiamcenterSummer2026