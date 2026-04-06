"ปิ๊งปิ๊ง รภัทร" สวยหวาน เสน่ห์ไทย แปลงโฉมเป็นนางสงกรานต์ประจำปี 2569

“ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์” นักแสดงจากซีรีส์แนวตั้ง "ปานดวงใจ Signature" และนักร้องสาวเจ้าของเพลงฮิต "โสดนะจีบได้" ที่คว้ายอดวิวไปกว่า 5 แสนวิว
ล่าสุดเธอแปลงโฉมเป็น "นางรากษสเทวี" (นางสงกรานต์วันอังคาร) ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นนางสงกรานต์ปางเสด็จยืนบนหลังวราหะ (หมูป่า) ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศร ที่ทำเอาคนที่ได้เห็นถึงกับร้อง ว้าววว.....เพราะสวยจับจิตจับใจอย่างที่สุด
แถมยังสง่างาม สวยดุจนางวรรณวดีไทย และยังมีเสน่ห์ดึงดูดที่ทำให้หนุ่มๆ หลายคน หลงใหลไปกับความงามของเธอเลยทีเดียว