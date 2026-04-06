“โจ มณฑานี” ฟาด “สุนารี” กระทืบซ้ำคนในชาติ แทนที่จะช่วยกันให้พ้นวิกฤต

หลังจากการที่นักร้องลูกทุ่ง “สุนารี ราชสีมา” ออกมาโพสต์บ่นรัฐบาลถึงเรื่องของการบริหารวิกฤตน้ำมันในภาวะสงครามโลก ณ ขณะนี้ ว่าชาวไร่ชาวนา จนจะไม่มี แ_ด_ก แล้ว….
“ใครที่กังวลเรื่องน้ำหนักสบายใจได้นะจ๊ะ เพราะอีกไม่กี่วันพวกเราก็จะไม่มีจะแ-ด-ก-กันละ”
“กรูอยากดูว่าถ้าคนจนอยู่ไม่ได้คนรวยมันจะอยู่ได้ยัง? พวกเราพร้อมเป็นซอมบี้..ฉีกกกก , น้ำมันแพงชาวไร่ชาวนาทำไงดี? จะใช้ควาย ควายก็ไม่มี ควายไปอยู่ไหน?🐃 , ลิตรละ100ไม่ไกลเกินจริง พวกเราเตรียมจักรยาน🚲ไว้ได้เลย ไม่มีก็คงต้องเดิน🚶♀️”
ด้าน “โจ มณฑานี ตันติสุข“ ได้เห็นก็เลยฟาดกลับแทนรัฐบาล ระดับสุนารีคงไม่อดตายหรอก
คุณสุนารีคงไม่อดตายกระมังคะ เพราะดิฉันไม่เชื่อว่าระดับคุณสุนารีไม่มี ความฉลาดในการจัดการบริหารชีวิต ในยาม วิกฤตโลก"
สงครามที่สหรัฐกับอิสราเอลก่อขึ้น สร้างความทุกข์ยากทั้งโลก แต่คนดังระดับเศรษฐีแบบคุณสุนารี นอกจากไม่คิดหาวิธีช่วยชาติช่วยสังคม ยังโพสต์แซะกระแนะกระแหนเอาสะใจ ที่นอกจากไม่ช่วยอะไร ไม่ใช้พลังอำนาจของการเป็นผู้มีอิทธิพลของสังคม มาช่วยปลุกใจคนในชาติสู้วิกฤตแล้ว กลับยังซ้ำเติมความทุกข์ของชาติและคนทั้งโลกอีกด้วย
เมื่อประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ แล้วหันมามองย้อนข้างหลังว่า..ใครใช้พลังของตนเตือนสติคนไทย ปลุกใจให้ลุกขึ้นมาช่วยกัน หรือใครใช้พลังของตนกระทืบซ้ำความทุกข์ของคนในชาติ คำพูดของคุณจะถูกนำมาวนซ้ำๆไปตลอด นับสิบปี
เชื่อว่าคำนี้ของคุณสุนารี จะเป็นอีกหนึ่งที่ถูกวนซ้ำๆๆค่ะและคุณสุนารีจะต้องรับผิดชอบผลของคำพูดตัวเอง
#สามัคคีคือพลัง #คนไทยต้องช่วยกัน ”