“FRIDAY” ฟิตเต็มที่ หอบเพลงฮิตขึ้นเวที ”CAT LIVE FRIDAY 30 ปี ฉันมีความสุข“ พร้อมทำอะไรที่ไม่เคย เพื่อแฟนๆ ที่คุ้นเคย 27 มิ.ย. นี้ ที่ IDEA LIVE, BRAVO BKK

FRIDAY วงดนตรีป๊อปของ 3 เพื่อนซี้ฝีมือเยี่ยม บอย - ตรัย ภูมิรัตน , หนึ่ง - เกรียงไกร วงษ์วานิช และ ดุลย์ - อดุลย์ รัชดาภิสิทธิ์ เจ้าของเพลงฮิตอย่าง ชั่วโมงต้องมนต์ , เปลี่ยนไปทุกอย่าง , หนาวนี้ , อยู่คนเดียวอีกแล้ว , ใกล้ไป , ไม่ว่าเธอจะรักฉันหรือไม่ , นาฬิกา , เพลงรักเก่า ฯ พร้อมกลับมารวมกันขึ้นเวที “CAT LIVE FRIDAY 30 ปี ฉันมีความสุข” คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 7 ปี ที่นับเป็นการฉลองครบรอบ 30 ปีของวงด้วย ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน นี้ เวลา 18.00 น. ที่ IDEA LIVE, BRAVO BKK
โดยงานนี้ CAT RADIO ผู้จัดชวนวงฟรายเดย์มาเสิร์ฟความสุขให้ผู้ชมแบบสุดๆ อะไรที่อยากฟังจะได้ฟัง อะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็น แบบถึงเนื้อถึงตัวถึงใจ ไม่เพียงเพลงฮิตจาก 4 อัลบั้ม ตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม แต่ยังต่อเติมเสริมความสุขคลุกความอบอุ่น ด้วยแฟนเบเนฟิตครั้งแรกในชีวิตฟรายเดย์ กับการ Hi-Bye ทุกที่นั่ง, Goodbye Session แบบคอนจบความสุขไม่จบ, Photo Group เพิ่มแมจิกโมเมนต์, Member Card
จุ่มความสุข, Official Poster, Official VIP Lanyard และ Fast Track Goods เพื่อขอบคุณแฟนๆ แบบสุขๆ
3 หนุ่มฟรายเดย์บอกว่า “ปี 2569 อายุของวงเกือบครบ 30 ปี อายุพวกเราก็ไม่น้อย คอนเสิร์ตนี้ จะพยายามดูแลตัวเองอย่างดี อะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็น อะไรที่ไม่เคยทำก็ขอทำหน่อยน่า พวกเราอยากให้คนฟังดูแลตัวเองให้ดีเหมือนกันจะได้มาฟังเพลงด้วยกันยาวๆ ดีใจที่เรากลับมาอยู่พร้อมหน้ากันสักที “เรา” หมายถึงคุณด้วยนะครับ มาเจอกันให้ได้นะ”
“CAT LIVE FRIDAY 30 ปี ฉันมีความสุข” วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน นี้ เวลา 18.00 น. ที่ IDEA LIVE, BRAVO BKK บัตรราคา 1,500 บาท 1,800 บาท และ VIP 2,500 บาท พร้อมสิทธิ์ Special Benefits เปิดจองบัตรพร้อมกัน วันที่ 10 เมษายน นี้ ทาง I Have Ticket แล้วมาฉลองความสุขแบบอบอุ่นกับฟรายเดย์ด้วยกันนะ