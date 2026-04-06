คนทรงสาวจากรายการฮิต Battle of Fates โต้ดราม่าบิกินีหวิว ลั่น “ถ้าจะขายเซ็กซี่จริง เปิด OnlyFans ไปแล้ว”

เจ้าตัวยืนยันเป็นสิทธิส่วนตัวและการแสดงออก โต้แรง “ถ้าจะหาเงินแบบนั้น ฉันไป OnlyFans แล้ว”
“โน ซึลบี” หรือที่รู้จักในชื่อ “MZ Shaman” ผู้เข้าแข่งขันจากรายการวาไรตี้บน Disney+ อย่าง Battle of Fates กลายเป็นประเด็นร้อน หลังภาพถ่ายในชุดบิกินีของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์
ล่าสุด เธอได้ไปออกรายการทอล์กโชว์ YouTube ของ “ทัก แจฮุน” ในรายการ No Back Tak Jae Hoon โดยถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับภาพบิกินีหลายภาพที่เธอโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีบางเสียงมองว่าเธอพยายามดึงดูดความสนใจจากผู้ชาย
อย่างไรก็ตาม “โน ซึลบี” ตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาว่า “ถ้าฉันอยากหาเงินแบบนั้น ฉันคงไปทำ OnlyFans แล้ว” พร้อมย้ำว่านั่นคือเสรีภาพและการแสดงออกของตัวเอง และเธอจะไม่ปิดบังสิ่งเหล่านั้น
เมื่อถูกถามถึงคอมเมนต์เกี่ยวกับรูปลักษณ์ เธอยังตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า “ฉันชอบเวลามีคนชมว่าสวย” พร้อมยืนยันว่าหน้าตาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลังหรือความสามารถในการเป็นหมอผี ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอพัฒนาด้วยตัวเอง
ท่าทีไม่แคร์เสียงวิจารณ์ของเธอ ทำให้เกิดกระแสตอบรับที่หลากหลายในโลกออนไลน์ โดยบางส่วนมองว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล ขณะที่อีกฝ่ายมองว่าเสรีภาพควรมาพร้อมความรับผิดชอบ
ความคิดเห็นจากชาวเน็ตมีทั้ง “ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดดู ทำไมต้องยุ่งกับชีวิตคนอื่น” และ “เธอควรรู้ว่าเสรีภาพต้องมาพร้อมความรับผิดชอบ” รวมถึงเสียงวิจารณ์แรงอย่าง “เรียกร้องความสนใจ” และ “หยาบคาย” ขณะที่บางคนก็ยังชื่นชมในความสวยของเธอ
ทั้งนี้ “โน ซึลบี” เกิดปี 1998 และกลายเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติจากรายการ Battle of Fates ด้วยภาพลักษณ์ทันสมัย บุคลิกมั่นใจ และความตรงไปตรงมา โดยก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นข่าวจากการออกรายการ Teenage Parents ที่เปิดเผยประสบการณ์ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจในวัย 19 ปี