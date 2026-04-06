อดีตแดนเซอร์เกาหลีใต้ ผู้เคยเกือบเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ป จากไปในวัย 35 ปี

นักเต้นสาวจากเกาหลีใต้เสียชีวิตตั้งแต่เดือนมีนาคม ก่อนข่าวจะถูกเปิดเผยในภายหลัง สร้างความโศกเศร้าให้แฟน ๆ และเพื่อนร่วมวงการ
เพื่อนสนิทยืนยันการเสียชีวิตของ “ยุน มี แร” นักเต้นสาวชาวเกาหลีใต้ โดยข่าวดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับแฟน ๆ และคนในวงการบันเทิงจำนวนมาก หลังมีการเปิดเผยว่าเธอได้จากไปแล้วในวัย 35 ปี
เมื่อวันที่ 4 เมษายน สื่อ “ดงอา” รายงานว่า “ยุน มี แร” เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา แต่ข่าวเพิ่งถูกนำเสนอในภายหลังโดยสื่อเกาหลี ขณะที่ “คิม ฮานา” เชียร์ลีดเดอร์และเพื่อนสนิท ได้ออกมาแสดงความอาลัยต่อการจากไปครั้งนี้
“คิม ฮานา” กล่าวถึงผู้ล่วงลับว่า “มี แร เพื่อนร่วมทีมและรูมเมตของฉันมากว่า 10 ปี ได้ออกเดินทางไกลแล้ว เธอเป็นคนที่อ่อนโยนและน่ารักที่สุดเสมอมา ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้”
เธอกล่าวต่อว่า “ไม่ว่าฉันจะคิดถึงเธอกี่ครั้ง สิ่งเดียวที่หวังคือเธอจะเต็มไปด้วยความทรงจำที่มีความสุข และความอบอุ่นจากผู้คนมากมาย มากกว่าความเศร้า ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจโพสต์ข้อความนี้พร้อมข่าวการจากไป หวังว่าทุกคนที่เคยรู้จักเธอ แม้เพียงเล็กน้อย จะมาร่วมอำลาเป็นครั้งสุดท้าย”
พิธีศพของ “ยุน มี แร” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม และมีพิธีฝังศพในอีกสองวันถัดมา โดย “คิม ฮานา” รับหน้าที่เป็นผู้แทนครอบครัวหลักในงานศพ พร้อมเผยว่า “ฉันอยากอยู่เคียงข้างเธอจนถึงวินาทีสุดท้าย จึงรับหน้าที่ทั้งผู้ปกครองและตัวแทนครอบครัวในพิธี”
หลังข่าวถูกเผยแพร่ออกไป เพื่อนร่วมงานและแฟน ๆ ต่างร่วมส่งข้อความแสดงความเสียใจอย่างล้นหลาม
สำหรับ “ยุน มี แร” เดิมมีกำหนดเดบิวต์ในปี 2019 ในฐานะสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป 4 คนชื่อ “Swalla” แต่โปรเจกต์ถูกยกเลิก ก่อนที่เธอจะผันตัวมาทำงานในสายอาชีพนักเต้นอย่างเต็มตัว