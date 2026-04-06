“Pepsi” ถอนสปอนเซอร์งาน Wireless หลังดราม่าเชิญ “คานเย” ขึ้นเวที ปมต่อต้านยิว-อวยนาซี

นายกฯ อังกฤษร่วมวิจารณ์หนัก ปมแร็ปเปอร์มีประวัติคำพูดต่อต้านยิว-ชื่นชมนาซี ส่อถูกแบนเข้าประเทศ
“Pepsi” ประกาศถอนการเป็นผู้สนับสนุนหลักของเทศกาลดนตรี Wireless ในสหราชอาณาจักร หลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อการเชิญ “Kanye West” หรือ “Ye” ขึ้นเป็นเฮดไลเนอร์ของงาน โดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง “เคียร์ สตาร์เมอร์” นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ออกมาร่วมแสดงความกังวลต่อการตัดสินใจของผู้จัดงาน
รายงานระบุว่า แร็ปเปอร์รายนี้ยังไม่ได้ยื่นคำขอเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ และอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองได้ หากทางการพิจารณาว่าการเข้ามาของเขา “ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ” ซึ่งเป็นอำนาจตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร
“คานเย เวสต์” ถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังแสดงความชื่นชม “อดอล์ฟ ฮิตเลอร์” และมีถ้อยคำต่อต้านชาวยิวหลายครั้ง อีกทั้งเมื่อปีที่ผ่านมา ยังปล่อยเพลงชื่อ “Heil Hitler” และก่อนหน้านั้นไม่นานยังโปรโมตเสื้อยืดสัญลักษณ์สวัสดิกะผ่านเว็บไซต์ของตนเอง
ด้าน “เคียร์ สตาร์เมอร์” ระบุว่า การเชิญศิลปินรายนี้ขึ้นแสดงถือเป็นเรื่องที่ “น่ากังวลอย่างยิ่ง” พร้อมย้ำว่า “การต่อต้านชาวยิวในทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และต้องถูกจัดการอย่างจริงจัง ทุกฝ่ายมีหน้าที่ทำให้สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ที่ชาวยิวรู้สึกปลอดภัย”
ขณะที่ “เอ็ด เดวี” ผู้นำพรรคเสรีประชาธิปไตย เรียกร้องให้รัฐบาลสั่งห้าม “คานเย เวสต์” เข้าประเทศ โดยระบุว่าจำเป็นต้องเข้มงวดกับปัญหาการต่อต้านชาวยิวมากขึ้น และมองว่าการขึ้นแสดงครั้งนี้เป็น “เรื่องร้ายแรงอย่างยิ่ง”
มีรายงานว่า “ชาบานา มาห์มูด” รัฐมนตรีมหาดไทย อาจมีอำนาจสั่งห้ามบุคคลดังกล่าวเข้าประเทศได้เป็นกรณีเฉพาะ แม้กระทรวงมหาดไทยจะไม่แสดงความคิดเห็นต่อรายบุคคล แต่กฎระเบียบระบุชัดว่า บุคคลสามารถถูกปฏิเสธการเข้าประเทศได้ หากพฤติกรรมหรือแนวคิดก่อให้เกิดภัยต่อสังคม รวมถึงการแสดงออกที่ส่งเสริมความเกลียดชังหรืออาจนำไปสู่ความรุนแรงระหว่างชุมชน
ก่อนหน้านี้ “สภาผู้นำชาวยิวแห่งสหราชอาณาจักร” ออกแถลงการณ์ประณามการตัดสินใจของผู้จัดงาน โดยชี้ว่าเป็นการกระทำที่ “ขาดความรับผิดชอบอย่างยิ่ง” โดยเฉพาะในช่วงที่มีเหตุโจมตีต่อชุมชนชาวยิวเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ “ฟิล โรเซนเบิร์ก” ประธานคณะผู้แทนชาวยิวอังกฤษ ก็ระบุว่าการเชิญศิลปินรายนี้ขึ้นเวทีเป็น “การตัดสินใจที่ผิดอย่างสิ้นเชิง”
ทั้งนี้ มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นว่างาน Wireless ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่สวน Finsbury Park กรุงลอนดอน จะสามารถเดินหน้าต่อได้หรือไม่
อย่างไรก็ตาม “คานเย เวสต์” เคยออกมาขอโทษเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผ่านจดหมายที่ตีพิมพ์เต็มหน้าในหนังสือพิมพ์ โดยระบุขอโทษทั้งชาวยิวและชาวผิวดำ พร้อมอธิบายว่าภาวะไบโพลาร์ทำให้เขาเข้าสู่ช่วงอาการคลั่งและพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชีวิตของตนเอง