ททท. สำนักงานพัทยา ร่วมกับ เมืองพัทยา ผนึกกำลัง MONOMAX จัดมหกรรมคอนเสิร์ต “พัทยา สงกรานต์ วันไหล 2026” ยกระดับสงกรานต์ไทยสู่เทศกาลระดับโลก

เมืองพัทยาเตรียมสร้างปรากฏการณ์มหกรรมวันไหลริมทะเลสุดยิ่งใหญ่ระดับโลก!! การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา, เมืองพัทยา และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผนึกกำลังร่วมกับ MONOMAX (โมโนแม็กซ์) จัดงาน “พัทยา สงกรานต์ วันไหล 2026” โดยปีนี้นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศ “วันไหลริมทะเล” อย่างเต็มรูปแบบ ครอบคลุมตลอดแนวชายหาดพัทยาเหนือจรดใต้ ท่ามกลางความคึกคักที่ผสานเสน่ห์วัฒนธรรมไทยเข้ากับความบันเทิงสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว พร้อมยกระดับสงกรานต์ไทยสู่เทศกาลระดับโลก
ไฮไลต์สำคัญคือมหกรรมวันไหลริมทะเลสุดยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 17–19 เมษายน 2569 เวลา 12.00–24.00 น. ณ ชายหาดพัทยากลาง เปิดให้เข้าร่วมงานฟรีตลอดทั้งงาน พร้อมศิลปินชั้นนำของประเทศ อาทิ INK Waruntorn, Tattoo Colour, 4EVE, Jeff Satur, New Country, Lipta, PROXIE, THX, F.HERO, INDIGO, Maiyarap และ Joeyboy ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและความมันส์ตลอด 3 วันเต็ม พิเศษสุดในวันที่ 19 เมษายน 2569 เตรียมพบกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล Premier League คู่บิ๊กแมตช์ระหว่าง Liverpool พบ Everton จากสนาม Hill Dickinson Stadium ให้แฟนบอลได้ร่วมเชียร์อย่างใกล้ชิดริมชายหาด
คุณชัยวัฒน์ ตามไท ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวว่า “ขอบคุณ Monomax ที่ปักหมุดแลนด์มาร์คความมันส์ริมหาดพัทยา ในงาน “พัทยา สงกรานต์ วันไหล 2026” งานนี้ถือเป็นการยกระดับเทศกาลสงกรานต์ไทยสู่เวทีระดับสากล โดยพัทยามีศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความพร้อมรอบด้าน ทั้งทำเลที่ตั้งใกล้กรุงเทพมหานคร การเดินทางสะดวกสบาย แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน รองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คาดว่าการจัดงานตลอด 3 วัน จะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาทต่อวัน และมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 100,000 คน สะท้อนถึงความนิยมของพัทยาในฐานะจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ของการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์”
คุณดํารงค์เกียรติ พินิจการ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวเชิญชวนว่า “งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สาด เชียร์ มันส์” ที่ผสานกิจกรรมเล่นน้ำริมชายหาด การถ่ายทอดสดฟุตบอล และคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังไว้ในงานเดียวกัน พร้อมทั้งยังคงเอกลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ไทย ผ่านกิจกรรมทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขบวนแห่บุปผชาติ และกิจกรรม “สาด ศิลป์ ริมทะเล” รวมถึงโซนอาหารท้องถิ่น “หาบ เล แผง ลอย” กว่า 100 ร้านค้า ที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีอย่างครบถ้วน”
ในด้านมาตรการความปลอดภัย พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เปิดเผยว่า “ได้มีการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 300 นาย พร้อมติดตั้งระบบกล้อง AI และ CCTV ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วเมือง เพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด รวมถึงการจัดเส้นทางจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน”
ขณะที่ คุณหทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจ Monomax บริษัท โมโนสตรีมมิ่ง จำกัด กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่ผสานดนตรี กีฬา และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ต้องการประสบการณ์หลากหลายในพื้นที่เดียวกัน นอกจากคอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยแล้ว เรายังมีไฮไลต์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล Premier League ริมชายหาด ซึ่งถือเป็นการนำเสนอคอนเทนต์กีฬาระดับโลกควบคู่ไปกับบรรยากาศเทศกาลไทยได้อย่างโดดเด่น และสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาอีเวนต์เชิงสร้างสรรค์สู่ระดับนานาชาติ ทั้งยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของเทศกาลสงกรานต์ไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืน”
โดยการยืนยันความพร้อมในครั้งนี้ คุณพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทลอตเตอรี่พลัส จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนภาคเอกชน พร้อมด้วยศิลปิน THX ได้แก่ แบมแบม-บุตรี กัลย์จารึก, ตาต้า-ปุณณวรรณ ลีลาบูรณธนกูร, เชียร์-จิญาพัฒน์ ตันติกิตติชัยกุล และ ซินดี้-ซินดี ชมิด ตัวแทนศิลปินที่จะร่วมสร้างสีสันความสนุก “สาด เชียร์ มันส์” ในงาน “พัทยา สงกรานต์ วันไหล 2026” ได้เข้าร่วมตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของเมืองพัทยาในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิงระดับนานาชาติ แต่ยังถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่ไม่ควรพลาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้