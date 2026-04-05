เตรียมรับแรงกระแทกจากตัวพ่อ K-Rock! CNBLUE ส่งสัญญาณความมันส์ '3LOGY' บุกธันเดอร์โดม!

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับ Boice (ชื่อแฟนคลับ) ชาวไทย เมื่อถึงเวลาที่จะได้เวลคัมวงดนตรีระดับตำนานที่เปรียบเสมือนคนคุ้นเคยอย่าง CNBLUE กับ 3 สมาชิกหนุ่ม Jung Yong Hwa (จองยงฮวา), Kang Min Hyuk (คังมินฮยอก) และ Lee Jung Shin (อีจองชิน) ที่กลับมาประกาศศักดาความยิ่งใหญ่อีกครั้งด้วยการปักหมุดเวิลด์ทัวร์ใหม่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดหมายที่แฟนคลับเฝ้ารอคอยด้วยความคิดถึงอย่างที่สุด
การเดินทางในครั้งนี้เปรียบเสมือนบทพิสูจน์ตัวตนทางดนตรีที่เข้มข้น ลึกซึ้ง และเปี่ยมไปด้วยพลังตามแบบฉบับของ CNBLUE ทุกคนในงานจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของการแสดงสดที่สะกดทุกสายตา พร้อมเพลย์ลิสต์เพลงฮิตที่เพียงแค่ดนตรีเริ่มขึ้น ก็พร้อมจะพาให้ทุกคนจอยไปกับทุกท่วงทำนองและเมโลดี้ที่คุ้นเคย บันทึกความผูกพันบทใหม่ระหว่าง CNBLUE และ Boice จะถูกจารึกผ่านเสียงดนตรีอีกครั้งในงาน “2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR '3LOGY' IN BANGKOK” ซึ่งจะระเบิดความมันส์ขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2026 ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี
ก่อนที่จะเปิดเวทีสาดความมันส์ ให้ Boice ชาวไทยได้สะใจทุกอณู หนุ่มๆ CNBLUE ก็ไม่พลาดส่งข้อความมาถึงทุกคนด้วยความคิดถึง
“สวัสดีครับ พวกเรา CNBLUE ครับ! เหล่า Boice กรุงเทพฯ ครับ พวกเรา CNBLUE จะไปพบกับทุกคนในคอนเสิร์ต 2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR '3LOGY' IN BANGKOK ที่กรุงเทพฯ ครับ! ใช่ครับ เหมือนไม่ได้เจอ Boice ชาวไทยมานานเลยนะครับ คอนเสิร์ตครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน ที่ธันเดอร์โดมครับ พวกเรากำลังเตรียมการแสดงที่ยอดเยี่ยมไว้ให้ ดังนั้นขอให้ Boice ทุกคนช่วยรอกันอีกนิดนะครับ พวกเรา CNBLUE ครับ! ขอบคุณครับ”
สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโมเมนต์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ 2026 CNBLUE LIVE WORLD TOUR '3LOGY' IN BANGKOK รับจับจองบัตรด่วน!! เปิดจำหน่ายบัตรแล้วผ่านทาง www.thaiticketmajor.com ราคาบัตร 6,800 / 5,800 / 4,800 / 3,800 บาท ใครที่ยังไม่มีบัตรในมือขอเตือนเลยว่าอย่าลังเล เพราะโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับพวกเขาระดับนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไป แล้วมาพบกันที่หน้าเวที! ติดตามละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: @Jetfuel , X: @jetfuelogMusic และ Instagram: @jetfuelog_musicpublishing