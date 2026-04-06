ช่อง 3 แถลงขอโทษ ลิฟต์ยกเวทีขึ้นผิดคิว ทำ “เบลล่า-คิมเบอร์ลี่” ต้องปีนตาม (คลิป)

กลายเป็นประเด็นส่งท้ายงานมหกรรมฉลองครบรอบ 56 ปี “ช่อง 3 Land Dom” หลังเหล่าแฟนคลับออกมาวิจารณ์แรงถึงเรื่องความปลอดภัยของนักแสดง จากกรณีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการแสดงชุดพิเศษ “Golden” ที่เป็นการรวมตัวของ 3 นางเอกแถวหน้าอย่าง ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์, คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส และ เบลล่า ราณี แคมแปน โดยระหว่างการทำการแสดง ได้เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคจากทีมสเตจ ทำให้เวทียกตัวขึ้น ก่อนที่ เบลล่า และ คิมเบอร์ลี่ จะเดินมาถึง ทั้งสองสาวจึงต้องปีนตามขึ้นไป ทั้งที่ใส่ส้นสูง
ซึ่งล่าสุดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ก็ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยระบุข้อความว่า
“แถลงการณ์ กรณีการแสดงในช่วงของ เบลล่า-ญาญ่า-คิมเบอร์ลี่ ในมหกรรมฉลองครบรอบ 56 ปี ช่อง 3 Lan Dom
สถานีโทรทัศน์ไทยที่วีสีช่อง 3 ขอแสดงความเสียใจและขออภัยต่อเหตุการณ์ความ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการแสดงในช่วงของ เบลล่า-ญาญ่า-คิมเบอร์ลี่ในมหกรรมฉลองครบรอบ 56 ปี ช่อง 3 Land Dom เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักแสดงและผู้ที่เกี่ยวข้องในการแสดงชุดดังกล่าว
สถานีฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของนักแสดงและทีมงานทุกคนเป็นอันดับแรก และมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สถานีฯได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถึงสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว ร่วมกับออร์แกไนซ์ ซึ่งพบว่าเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค ส่งผลให้ลิฟต์ยกตัวนักแสดงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งได้มีการทบทวนขั้นตอนและมาตรการ ด้านความปลอดภัยในการจัดการแสดงอื่น ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต
สถานีฯ ขออภัยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ พร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของนักแสดง ทีมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ฝ่ายต่อไป”