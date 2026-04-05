“เจเจ” เมียเก่า “เหน่ง เหม่งจ๋าย” ร้องไห้ สงสารอัฐิถูกปล่อยไว้ที่วัด ด้าน “แมงปอ” แจง “ไอซ์” โพสต์แซะเจเจ ก่อนจะแก้ไขข้อความใหม่

“เจเจ” อดีตภรรยาคนที่สอง “เหน่ง เหม่งจ๋าย” เปิดใจปมแย่งอัฐิ ถึงกับร้องไห้ สงสารอัฐิถูกปล่อยไว้ที่วัดหลายวัน จุกอกลูกสาว “น้องเพนนี” ส่งข้อความบอกอย่าเพิ่งเอาพ่อหนูไป ขอกอดพ่อเป็นครั้งสุดท้าย เผยเคาะโลงบอกอดีตสามี ตนไม่ต้องการสมบัติใดๆ ด้าน “แมงปอ ชลธิชา” ลั่นมีคนยืนยัน “ไอซ์” โพสต์แซะเจเจ ก่อนจะแก้ไขข้อความใหม่
บานปลายเลยทีเดียว สำหรับปมปัญหาในงานศพของตลกผู้ล่วงลับ “เหน่ง เหม่งจ๋าย” แม้จะเผาไปแล้ว แต่กลับมีดรามาเดือด หลังเพื่อนๆ ในวงการตลกมารู้ความจริงว่า “อัฐิ” ของเหน่งยังคงอยู่ที่วัด ทั้งที่ผ่านวันเผาไปแล้ว 7-8 วัน ซ้ำยังถูกเก็บไว้ในกล่องลังในห้องเก็บของ กลายเป็นมหากาพย์ออกมาซัดกันนัว ด้านพี่สาวของเหน่งก็ถึงกับปรี๊ดแตก ประกาศตัดขาดกับ “ไอซ์” น้องสะใภ้ และยื่นคำขาดขอแบ่งอัฐิน้องชาย
ล่าสุด “เจเจ ยุวฉัตร” อดีตภรรยาคนที่สองของเหน่ง ซึ่งมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือ “น้องเพนนี” พร้อมเพื่อนซี้นักร้องลูกทุ่งสาว “แมงปอ ชลธิชา” ได้มาเปิดใจเคลียร์ปมปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งแรก ผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ ทางช่องวัน 31 หลังจากที่ได้ข้อตกลงในการแบ่งอัฐิออกเป็นสองส่วน และได้นำไปลอยอังคารแล้ว พร้อมแจงเกี่ยวกับประเด็นที่สังคมยังสงสัย เรื่องการแบ่งทรัพย์สินของ “เหน่ง เหม่งจ๋าย”
เจเจ : “ตอนนี้เจรู้สึกยิ้มได้บ้างแล้ว เพราะว่าเราได้ทำแบบสุดทางแล้ว ได้นำกระดูกเขาไปลอยอังคาร”
แมงปอ : “เราในฐานะเพื่อน เราก็โล่งใจเพราะได้นำอัฐิไปลอยอังคารแล้ว แต่ก็ยังเป็นห่วงหลาน น้องเพนนี เพราะเขาเพิ่งอายุ 13 ปี พอจบงานปุ๊บ น้องเขาก็ยังเศร้าอยู่มาก ไม่ค่อยคุยกับใคร”
ไม่ทราบมาก่อนว่าอดีตสามีป่วย
เจเจ : “เคยเห็นตามรายการ ก็ยังคุยกับแมงปอเลยว่า พี่เหน่งผอมลงนะ ป่วยหรือเปล่านะ แต่เราก็ไม่ได้ถามเจ้าตัว เพราะว่าเราเองก็ต้องทำงาน เพิ่งมารู้ว่าเขาป่วยตอน 4-5 วัน ก่อนที่เขาจะเสีย พอเราทราบปุ๊บ อันดับแรกก็คือให้กำลังใจกันก่อน เพราะโรคที่เขาเจอ สิ่งสำคัญคือกำลังใจต้องดี เขาต้องหาย เราก็ทักไปให้กำลังใจเขา ซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ตอบเรากลับมา เพราะเขาก็คงยุ่งๆ กับงาน”
ทราบข่าวอีกทีในวันที่เขาเสียชีวิตแล้ว
เจเจ : “ตื่นเช้ามาในวันที่ 19 คือเราเคลียร์งานที่กรุงเทพฯ เสร็จแล้ว ก็กะว่าจะกลับไปพิษณุโลก รับลูก แล้วพาเข้ากรุงเทพฯ เพื่อจะมาหาพ่อเขา มันเป็นช่วงปิดเทอมพอดี แต่พอเราตื่นมา ก็มีคนส่งข้อความมาบอกว่า พี่เหน่งเสียแล้วนะ มันจุก ทำไมเราช่วยเขาไม่ได้ (เสียงสั่น) และสิ่งที่หนักอึ้งอีกอย่างหนึ่ง เราไม่กล้าบอกลูกเรา ว่าพ่อเขาจากไปแล้ว เราก็ตัดสินใจโทร.ไปหายายของน้องเพนนี ว่าจะบอกลูกยังไงดี ก็เลยคิดว่าจะบอกลูกว่ามาเยี่ยมพ่อก่อน ให้รีบเก็บเสื้อผ้าแล้วรีบมาเลย เรากลัวเขาเสียใจ แต่น้องเพนนีส่งข้อความมาหาเรา บอกกับเราว่า เห็นในข่าวว่าพ่อเสียแล้ว”
ถึงกับจุกอก ลูกสาวส่งข้อความกลับมา ว่าอย่าเพิ่งเอาพ่อหนูไปไหนนะ ขอกอดพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อน
เจเจ : “คือเขาตัดสายทิ้ง เขาส่งข้อความกลับมา ว่าอย่าเพิ่งเอาพ่อหนูไปไหนนะ หนูขอกอดพ่อหนูเป็นครั้งสุดท้ายก่อน แล้วพอเขามาถึงที่วัด เขาก็มาบอกพ่อเขา เขาพูดว่า หนูขอโทษพ่อ เพราะว่าพ่อเขาเคยส่งข้อความมาว่า ให้โทร.หาพ่อบ้างนะ แต่ด้วยความที่เขาเป็นวัยรุ่น เขาจะติดเพื่อนมาก ไม่ได้โทร.หาพ่อเลย ซึ่งข้อความนั้น คือข้อความสุดท้ายที่พ่อส่งให้ เขารู้สึกผิดมาก เขาจึงอยากขอโทษพ่อ
พอเขามาถึงวัด เรารู้เลยว่าเขาพยามกลั้นน้ำตา ซึ่งย้อนกลับไปเพราะพี่เหน่งเคยสอนลูกว่า ให้เข้มแข็ง อย่าอ่อนแอ เราต้องเป็นผู้หญิงแกร่งนะ จะสังเกตุได้ว่าเขาจะไม่ร้องไห้โฮ แต่ตาเขาจะแดง มีโอกาสไปขอขมาพ่อ เขาก็บอกว่าหนูขอโทษที่ไม่ได้โทร.กลับหาหาพ่อ”
เป็นสามี-ภรรยากัน 17 ปี
เจเจ : “เราเป็นสามี-ภรรยากันมา 17 ปี เราคบกันมาตั้งแต่มหา'ลัย เพิ่งเลิกรากันไปได้ 4 ปี”
แจงกรณีมีคนบางกลุ่มมองว่า เลิกกันไปแล้ว แต่มาทำแบบนี้ต้องการอะไร
แมงปอ : “คือเราก็เห็น แต่เราก็รู้สึกเฉยๆ เพราะเรารู้ว่าเพื่อนเราไปเพราะอะไร ปล่อยให้เขาพูดกันไป แต่พอจบงาน มันกลับกลายมีดรามาเกิดขึ้น มีการโพสต์ขึ้นมา กับประโยคที่ว่า “จบงานแล้ว เลิกสร้างภาพได้แล้ว” เราก็ยังงงอยู่ว่าเขาหมายถึงใคร จนมีคนมาบอกเราว่า โพสต์นั้นมีการแก้ไขข้อความนะ ในข้อความที่เขาแก้ไข เขาได้วงเล็บไว้ว่า อดีตคนที่สอง ก็คือเพื่อนเรานั่นแหละ เราก็ต้องออกมาปกป้องเพื่อน
เรารู้แล้วว่าการที่เพื่อนเราไป เขาไปโดยที่มีเจตนาที่ดี เราโพสต์เพื่อที่ต้องการอธิบาย เป็นข้อๆ แล้ววันนั้นเขาก็มีประกาศออกไมค์ ว่าขอสัมภาษณ์เจเจ แต่เพื่อนเราก็หลบออกไปนอกศาลา”
เจเจ : “เจมองว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเรา การที่เรามาวันนี้ เราต้องการพาลูกมากราบ และเราก็มาช่วยงาน มาอโหสิกรรมครั้งสุดท้าย”
ด้าน “แมงปอ” โต้กลับ หลังโดนแซะ ไม่ใช่เรื่องของตนเอง ออกมาโพสต์ทำไม
แมงปอ : “เราเป็นเพื่อนกันมา 10 กว่าปี ก็อยากจะถามกลับเหมือนกันว่า ถ้าคุณมีคนที่คุณรัก คือเจเจ เขาตัวคนเดียว (กอดกัน) แล้ววันนั้นที่เราโพสต์ เราก็ไม่ได้ปรึกษาเจ เราอยากให้เขาอยู่เฉยๆ เราแค่อยากให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาอธิบายดีกว่า และอย่างที่อีกฝ่ายโพสต์ เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เราก็มานั่งไล่ลำดับ อย่างเช่น เขาบอกว่าทำไมจะต้องนั่งประกบกับลูกสาวตลอดเวลา เพื่อให้กล้องจับ อันนี้เราก็งงๆ ก็เด็กมันอายุแค่ 13 ปี อีกอย่างก็ลูกเขา”
“เจเจ” ตกใจ “แมงปอ” แก้ต่างให้
เจเจ : “ตกใจ เราก็ทักไปหาเขา ก็ไม่คิดว่าเขาจะออกมาปกป้องเราขนาดนี้ ซึ่งถ้าถามความรู้สึกเรา เราตั้งใจว่าเราจะมองข้าม เราเจตนาว่า เรามาตรงนี้เพราะอะไร”
ในงาน “เจเจ” พยามจะหลบ เก้าอี้วีไอพีก็ไม่ไปนั่ง
เจเจ : “เราก็ไปนั่งหลบ ตรงมุมสำหรับแขก เรามีพื้นที่ของเรา ว่าเราควรอยู่ตรงไหน อะไรช่วยได้เราก็จะช่วย”
ใบปอ : “แต่ที่เห็นว่าเจเดินไปเดินมา ไปรับแขก เพราะพี่ๆ ที่มา ก็คือพี่ๆ ในวงการตลก เขาก็รู้จักเจเจอยู่แล้ว”
วันฌาปนกินพ่อ ลูกสาวร้องไห้หนักมาก
เจเจ : “ถือว่าเป็นวันที่เขาร้องไห้หนักที่สุดในชีวิต เพิ่งเคยเห็นว่าเขาร้องไห้หนักขนาดนี้ เราก็ยืนมองอยู่ไกลๆ คือเขาอยู่กับพี่กีตาร์ (ลูกสาวคนแรกของเหน่ง ที่เกิดกับภรรยาคนแรก) ก็ยืนดูหน้าพ่อเขาเป็นครั้งสุดท้าย เขาเสียใจมาก เราเป็นแม่ เราจุกอยู่ในอก เราก็ให้กำลังใจลูกว่า ไม่ต้องคิดมากนะ พ่อเขาไปสบาย แล้วก็จำไว้ด้วยว่า พ่อเขารักลูกมาก
สภาพจิตใจล่าสุด เขาก็อยู่กับเพื่อน แต่บางทีเขาก็จะเศร้า เอาอัลบั้มรูปมาเปิดดู เป็นอัลบั้มที่ตั้งแต่เขาเด็กๆ เขาแอบดูอยู่คนเดียว”
ดรามาเรื่องอัฐิเพิ่งทราบตอนภรรยา “บอล เชิญยิ้ม” โทร.มาบอก
เจเจ : “คือพี่ยูริ ภรรยาของพี่บอล โทร.เข้ามาหาเรา บอกว่ารู้ไหม ว่ากระดูกเหน่งอยู่ไหน เราก็บอกว่าอยู่ไหน เขาก็บอกว่าอยู่ที่วัด ซึ่งมันก็ 7-8 วันแล้ว ซึ่งวันนั้นพี่ยูริบังเอิญเขาไปทำบุญที่วัด เพราะว่าเขาได้โชคจากพี่เหน่ง เราร้องไห้กันเลย สงสารมาก พี่ยูก็บอกว่าให้เรามาที่วัดเลย ให้เอากระดูกไปทำตามศาสนาให้ถูกต้อง เจก็ทิ้งงานหมดเลย ก็เลยโพสต์บอกลูกค้า เพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆ เราร้องไห้ เราสงสารพี่เหน่ง ถ้าเราช่วยอะไรเขาได้ เราเต็มใจอยู่แล้ว
เรากะว่าเราจะขับรถเข้ากรุงเทพฯ ไปเอาอัฐิมาทำพิธีที่พิษณุโลก ก่อนหน้านี้ก็คุยกัน กับพี่สาวของพี่เหน่งว่า เราก็ให้เกียรติภรรยาคนปัจจุบันเป็นคนจัดการ ส่วนเราแค่เอารูปและชื่อไปทำบุญกัน”
แมงปอ : “บ้านปอ ก็มีเชื้อสายจีนเหมือนกัน และการฝากไว้ที่วัด ก็ต้องคุยกันว่าจะเก็บไว้ตรงไหน มีชื่อนามสกุลติดให้เรียบร้อย”
ตอนนี้แบ่งอัฐิกันเรียบร้อยแล้ว
เจเจ : “ตอนนี้ก็แบ่งเรียบร้อยแล้ว ก็จะแบ่งเป็นสองส่วน ทางเรานำไปทำตามประเพณีเพื่อความสบายใจ ก็คือไปลอยอังคาร และอัฐิอีกชุดหนึ่งก็แบ่งไปให้กับภรรยาคนปัจจุบัน และส่วนที่เป็นฟันก็เก็บไว้ให้กับเด็กๆ ซึ่งกีตาร์เขาก็อยากนำกระดูกของพ่อไปใส่เป็นล็อกเกต เอาไว้แทนใจ ซึ่งพอเปิดออกมา เขาก็เห็นเลยว่ามีฟัน ซึ่งฟันเป็นส่วนที่เล็กมาก หลายคนเลยคิดว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่พี่เหน่งอยากจะให้ลูกเก็บเอาไว้
แล้วย้อนกลับไป วันที่เราไปรับกระดูก เราก็ไปด้วย แต่เราไม่อยากลงไป เพราะไม่อยากให้เกิดดรามาอีก เราอยากให้พี่เหน่งเขาไปแบบสบายที่สุด อยากให้มันจบเร็วมากที่สุด”
มีสายรุ้ง วันที่นำอัฐิเหน่งไปลอยอังคารที่แม่น้ำบางปะกง ข้างวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
แมงปอ : “รูปสายรุ้ง แฟนปอเป็นคนถ่าย ครอบเรือ อาจจะสื่อว่าเขาไปสบายแล้ว และมีคลิปหนึ่งที่คล้ายๆ ได้ยินเสียง ว่าเย้ๆ ซึ่งปอก็คิดว่าคือเสียงพี่เหน่ง”
ส่วนการแบ่งทรัพย์สินของเหน่ง ยืนยันตนไม่ได้อยากได้อะไรเลย
เจเจ : “ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกว่า การที่เจมางานศพ เราไม่ได้ต้องการอะไรเลย แค่ต้องการมาอโหสิกรรม และพาลูกมากราบเท่านั้นเอง แล้วในการแบ่งสมบัติให้ลูกเรานั้น ก็ไม่ได้คุยกันเลยในเรื่องนี้ เพราะว่าเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่แรกแล้ว เราก็ยังยืนยันเหมือนเดิม
วันที่เราไปงานศพ เราก็ไปเคาะโลง ก็บอกเขาว่า ที่มาวันนี้ มาอโหสิกรรมให้ เจไม่ต้องการมาเอาอะไรในงานของตัวเองทั้งสิ้นเลย แต่ถ้าตัวเองจะช่วย ก็ช่วยให้เรามีงานเยอะๆ เพื่อให้ได้มีเงินได้เลี้ยงลูกต่อ เท่านั้นเอง”
“บอล เชิญยิ้ม” อาสาจะส่งเสีย “น้องเพนนี” ให้ จนเรียนจบปริญญา
เจเจ : “อันนี้เป็นเรื่องที่เราซาบซึ้งมาก โทร.มาหาเราตั้งแต่แรกว่า ทำงานไปนะ ไม่ต้องเครียด เงินที่ได้มาจากการทำงาน เก็บไว้เป็นค่าขนมลูก ส่วนพี่บอลกับยูริจะจัดการค่าเล่าเรียนให้เอง จะส่งหลานให้เรียนจนจบปริญญาตรี เขาก็บอกว่าคนที่เหน่งรัก เขาก็รักด้วย เจก็อยากจะขอบคุณพี่บอลพี่ยูริ ดูแลเหน่งกับเจ ตั้งแต่สมัยวัยรุ่น จนมาถึงรุ่นลูก (ยกมือไหว้)”