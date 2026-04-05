ฮาไม่ไหว! “บี้ สุกฤษฏิ์” ปล่อยตัวย่อชื่อเพลงใหม่ “อบจ” แฟนคลับทาย ออก บวช จ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังห่างหายจากวงการบันเทิงไปมุ่งทางธรรม จนแฟนๆ ขอร้องให้กลับมาร้องเพลงได้แล้ว ล่าสุดนักร้องหนุ่ม “บี้ เดอะสตาร์” หรือ “บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแก้ว” ก็ยอมใจอ่อน กลับมาเรียกเสียงฮือฮาอีกครั้ง ด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวเพลงใหม่ โดยจะปล่อยในวันที่ 6 เมษายน นี้ เวลา 8.05 น. หลังเคารพธงชาติ ส่วนชื่อเพลงเจ้าตัวยังไม่เฉลย แต่ให้แฟนคลองทายกันดู จากอักษรย่อปริศนา “อบจ”

“มาทายชื่อเพลงพี่บี้กันน! พรุ่งนี้ ฟังเพลงเต็ม 🗓️6.04.26 🐓8.05 ทาง YouTube : BIE SUKRIT OFFICIAL & All Streaming Platform #ปล่อยเพลงแบบอินโทรเวิร์ต #บี้สุกฤษฎิ์”

ซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆ เข้ามาร่วมสนุกทายชื่อเพลงกันอย่างล้นหลาม อาทิ ออก บวช จ้าาา, อิ่มบุญจัง, อู้บ่จ้าง และ อ้ายบี้เจ้า ขณะที่บางคนก็แซวแบบขำๆ ว่านี่จะเป็นเพลงจริงๆ หรือบทสวดกันแน่








ฮาไม่ไหว! “บี้ สุกฤษฏิ์” ปล่อยตัวย่อชื่อเพลงใหม่ “อบจ” แฟนคลับทาย ออก บวช จ้า
