“ชมพู่ อารยา” ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปี ร้านโปรด Kay’s ในบรรยากาศ Breakfast Party สุดอบอุ่น พร้อมปักหมุดสู่ Best Brunch in Bangkok

Kay’s ร้านอาหารเช้าและบรันช์ชื่อดังของกรุงเทพฯ จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี อย่างอบอุ่น กับอีเวนต์
สุดพิเศษ “Kay’s Breakfast Party” ที่ชวนแขกคนพิเศษมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขในบรรยากาศสบาย ๆ สไตล์ Breakfast Community ของคนรักอาหารเช้า พร้อมตอกย้ำเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็น Best Brunch in Bangkok
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือการปรากฏตัวของซูเปอร์สตาร์สาว “ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 10 ปีของ Kay’s โดยชมพู่เผยว่า Kay’s เป็นหนึ่งในร้านโปรดของเธอ ที่มักแวะมาทานอาหารเช้าและบรันช์อยู่เสมอ เพราะหลงรักทั้งเมนูที่มีเอกลักษณ์และบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง
ภายในงาน ชมพู่ยังร่วมสร้างโมเมนต์สุดน่ารัก ด้วยการเขียนการ์ดอวยพรให้กับ Kay’s โดยเขียนคำว่า “Congrats” พร้อมวาดรูป ขนมปัง ประกอบในข้อความอวยพรอย่างเป็นกันเอง สะท้อนความผูกพันและความประทับใจที่มีต่อร้านแห่งนี้ นอกจากนี้ ยังร่วมสนุกกับกิจกรรมไฮไลต์ของงานอย่าง “French Toast Painting Workshop” เวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์ที่
เปิดโอกาสให้แขกได้เพ้นท์และตกแต่ง Signature French Toast ของ Kay’s ด้วยครีมชีสหลากสี โดยชมพู่ได้ร่วมลงมือเพ้นท์ French Toast อย่างสนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศ Breakfast Party ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง
ปาร์ตี้อาหารเช้าครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่งานครบรอบ แต่เป็นการรวมตัวของคอมมูนิตี้คนรักอาหารเช้าและคนเก๋ของเมืองกรุง ที่มาร่วมแชร์ช่วงเวลาสบาย ๆ พร้อมพิสูจน์ว่าเสน่ห์ของมื้อเช้า สามารถเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นโมเมนต์พิเศษได้เสมอ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยที่ยกระดับมื้อเช้าให้พิเศษกว่าที่เคย ได้ที่ร้าน Kay’s ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สาขาซอยรางน้ำ, สาขาสุขุมวิท 49 โครงการ YARD 49, สาขาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี่ ชั้น 6 และ สาขาสาทร พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Kay’s และ IG: kaysboutiques หรือร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านแฮชแท็ก #KaysBoutiques และ #Kays