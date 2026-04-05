ด้อมสั่นสะเทือน! “เบนซ์ พริกไทย” ขึ้นแท่นศิลปินที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เตรียมจัดคอนเสิร์ตแฟนมีตครั้งแรก 25 เม.ย. นี้ พร้อมจัดเต็มเพื่อ ‘คนรักเบนซ์’

เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม เพราะนี่คือปรากฏการณ์ความปังที่หยุดไม่อยู่ เมื่อเจ้าแม่เพลงเศร้ากินใจยุค 2000 เจ้าของตำนาน รักสามเศร้า อย่าง “เบนซ์ พริกไทย” ดริณทร์รัฏ ภูวรินทร์ภัฏ พร้อมจัดคอนเสิร์ตแฟนมีตติ้งเต็มรูปแบบครั้งแรกในชีวิต! ในงาน “BENZE PRIKTHAI: The Queen’s Celebration Birthday Concert” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2569 @ LIDO HALL 2 ครั้งนี้ไม่ได้มาแค่ร้องเพลง แต่คือการฉลองวันเกิดระดับ “ควีน” ที่จะทำให้ LIDO HALL 2 ลุกเป็นไฟด้วยโชว์สุดพิเศษ และชุดคอนเสิร์ตที่บอกเลยว่า “เซ็กซี่แบบหยุดโลก” สวยสะกดจนลืมหายใจ
โดย “เบนซ์ พริกไทย” ได้เปิดใจถึงที่มาของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ว่า
“คอนเสิร์ตวันที่ 25 เมษายนนี้ ถือเป็นแฟนมีตติ้งและคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของเบนซ์เลยค่ะ ที่เลือกวันนี้เพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเบนซ์พอดี ปกติทุกปีเบนซ์จะไปฉลองที่อื่น แต่ปีนี้เบนซ์ตั้งใจมาก ว่าอยากจะเปลี่ยนมาสร้างโมเมนต์และใช้ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดร่วมกับแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเบนซ์มาตลอดค่ะ
แม้จะเป็นงานที่ตั้งใจทำให้ออกมาอลังการ แต่เบนซ์ยังคงอยากรักษาความใกล้ชิดและความอบอุ่นเอาไว้ จึงเลือกเปิดขายบัตรเพียงแค่ 300 ที่นั่งเท่านั้น เพื่อให้ทุกคนที่มาได้รับประสบการณ์ที่สุดพิเศษและเป็นกันเองมากที่สุด เพลงทุกเพลงที่เบนซ์เลือกมาร้องในครั้งนี้ เรานำมาทำดนตรีใหม่หมดเลยค่ะ จะไม่มีเวอร์ชั่นที่เคยร้องในคอนเสิร์ตทั่วไปแน่นอน เบนซ์อยากให้คนที่มีบัตรในมือได้ฟังอะไรที่พิเศษจริงๆ และจะเห็นได้แค่งานวันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะ ด้านโปรดักชั่น เบนซ์ลงรายละเอียดเองทุกขั้นตอน พร้อมทีมงานคุณภาพที่รู้ใจ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพี่ๆ เพื่อนๆ ที่รักกันมาร่วมช่วยผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้น และที่สำคัญเรื่องคอสตูมจัดเต็มแน่นอนค่ะ
อยากเชิญชวนคนที่รักเบนซ์และเป็นแฟนคลับเบนซ์จริงๆ มาเจอกันนะคะ เบนซ์อยากจะมีโมเมนต์ที่ประทับใจร่วมกับทุกคน แล้วมาเจอกันวันที่ 25 เมษายนนี้ ที่ LIDO HALL 2 บัตรราคา 1,800 และ3,000 บาท สามารถจองได้ที่ ช่องทางจอง: LINE OA เท่านั้น https://lin.ee/U0zj3w8 แล้วพบกันนะคะ”