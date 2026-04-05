เวทีสะเทือน!! “ฟอส-บุ๊ค” ระเบิดเอนเนอร์จี้ โชว์จัดเต็ม 2 รอบการแสดงในงาน “FORCE BOOK FUNTOPIA FANCON”

เรียกได้ว่าสนุกสุดฟินสมการรอคอย สำหรับงาน “FORCE BOOK FUNTOPIA FANCON” แฟนคอนครั้งแรกของสองหนุ่มสุดฮอต “ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง” และ “บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่แฟนๆ ให้การตอบรับแบบถล่มทลาย บัตร SOLD OUT อย่างรวดเร็วทั้ง 2 รอบการแสดง ที่ทั้งคู่จัดเต็มโชว์สุดพิเศษ มอบเอเนอร์จี้ความสุขพาแฟนๆ ปล่อยจอยทุกโมเมนต์ความสนุกสุดมันส์ ร่วมเดินทางผจญภัยเข้าสู่เมือง FUNTOPIA ของ “ฟอส-บุ๊ค” สำรวจสถานที่ต่างๆ ในความทรงจำที่แสนประทับใจ ร่วมด้วย “TOMAFOX” (โทมะฟอกซ์) GMMTV Fandom Characters ท่ามกลางโปรดักชั่นเวที แสง สี เสียง อลังการระดับเทพ พร้อมกับแฟนๆ ทั่วโลกที่สามารถรับชมแบบเรียลไทม์ผ่าน Live Streaming ทาง “TTM LIVE” รองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก ที่ผนึกกำลังด้วยแขกรับเชิญคนสำคัญอย่าง “เฟิร์ส-คณพันธ์ ปุ้ยตระกูล, ข้าวตัง-ธนวัฒน์ รัตนกิจไพศาล, จอส-เวอาห์ แสงเงิน, กวิน แคสกี้, จูเนียร์-ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง, จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค” รวมถึงศิลปินหนุ่มฮอต “จั๋ง PERSES” (วิกร บูรณภิญโญ) รวมพลังใส่เต็มทั้งร้อง เล่นดนตรี และใส่สเต็ปแดนซ์กระจายตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม จนกราฟความสุขพุ่งปรี๊ดสนั่นโซเชียลดัน #ForceBookFanconD1 ขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” Thailand, Chile, Croatia, Myanmar, Russia และอีกหลายอันดับในหลายพื้นที่ทั่วโลก และ #ForceBookFanconD2 ก็แรงทะยานขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” Thailand และอีกหลายอันดับในหลายพื้นที่ทั่วโลก เมื่อวันศุกร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์
ประตูแห่งความสุขของแฟนๆ เริ่มต้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ “ฟอส-บุ๊ค” ปรากฏตัวเปิดโชว์ด้วยเพลง “อยากร้องดังดัง” และ “เล่นของสูง” ซึ่งทำเอาแฟนๆ กรี๊ดลั่นฮอลล์กันไม่หยุด ก่อนจะพาทุกคนทะลุเข้าไปในเมือง FUNTOPIA ของพวกเขา โดย “ฟอส” คว้าไมค์ร้องเพลง “เมื่อไหร่จะได้พบเธอ” ส่วน “บุ๊ค” โชว์เพลง “รักอยู่หนใด” จากนั้นทั้งคู่ก็ควงแขนจับไมค์ร้องเพลง “คุณนายตื่นสาย (Wake up please)” ก่อนพาเดินทางย้อนเวลาเข้าสู่ LITTLE STREET MEMORY กับความทรงจำของทั้งคู่ที่อยู่เคียงข้างกันมากว่า 25 ปี ที่ได้รู้จักกัน เริ่มตั้งแต่ช่วงวัยอนุบาล ประถม ในเพลง “แฟนฉัน” ต่อด้วยวัยมัธยมกับโชว์น่ารักๆ ในเพลง “พี่ชอบหนูที่สุดเลย (I Like You The Most)” และเพลง “สักวันหนึ่ง” แล้วก็ช่วงวัยมหาวิทยาลัยสองหนุ่ม “ฟอส-บุ๊ค” ที่มาโชว์เพลง “หากันจนเจอ” จนถึงวัยทำงานที่ทั้งคู่ได้เล่นซีรีส์เรื่องแรกด้วยกันในเรื่อง “ใครคืออองชองเต Enchanté” แล้วจับมือกันร้องเพลงประกอบซีรีส์เพลง “ยินดีที่รู้ใจ (Enchanté)” บอกเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นพาร์ทเนอร์คนพิเศษ ที่เป็นพลังใจให้กันในทุกวัน ก่อนเข้าสู่พาร์ท THEATER ที่ “ฟอส-บุ๊ค” เสิร์ฟความฟินร้องเพลง “ข้างกัน (City)” และเพลง “ความรักในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ (ENDLESS LOVE SONG)” เพลงประกอบซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ” ผลงานสุดปังเรื่องล่าสุดของทั้งคู่ ที่ทำเอาแฟนๆ ฟินกันสนั่นโซเซียล จากนั้นก็พาทุกคนไปรู้จัก “ฟอส-บุ๊ค” ให้มากขึ้น เริ่มจากโชว์ของ “บุ๊ค” โซโล่กีต้าร์ร้องเพลง “เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ)” แล้วชวน 2 เพื่อนซี้ “เฟิร์ส-ข้าวตัง” มาระเบิดความมันส์ในเพลง “ข้าน้อยสมควรตาย, สวรรค์ชั้น 7” ในรอบวันศุกร์ 3 เมษายน และแฟนๆ ฮือฮาไปกับการร้องแร๊ฟในเพลง “Her” ก่อนจะชวนแก๊งเพื่อนเลิฟ (แก๊งเต้าหู้วีน) “จูเนียร์-จิมมี่” โชว์เพลงสนุกๆ กับเพลง “แฟนจ๋า” และโคฟเวอร์เป็นลูกๆ สุดคิ้วท์อย่าง “โทมะฟอกซ์-จัมโม่-อะโวเชี่ยน” ร้องเต้นเพลง “มะงึกๆ อุ๋งๆ” ด้วยกัน ในรอบวันเสาร์ 4 เมษายน จากนั้นส่งเวทีต่อให้ “ฟอส” โชว์ร้องเพลง “Hurry Up!” และชวนเกสต์คนพิเศษอย่าง “จั๋ง PERSES” มาโชว์สเต็ปสุดพริ้วกับเพลง “แรงอีกนิด (SADISTIC), ห้ามขยับจับนะ (FREEZE), หัว ไหล่ ตูด” ในรอบวันศุกร์ 3 เมษายน แล้วโชว์ร้องเพลง “ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ” พร้อมชวนหนุ่มหล่อเสียงดี “กวิน” มาร้องเพลง “นับดาว (Counting Star)” ร่วมโชว์กีต้าร์ และ “ฟอส” เล่นเปียโนสุดโรแมนติก จากนั้นตามด้วยหนุ่มหล่อสายเฮลตี้อย่าง “จอส” โชว์กล้ามแน่นสุดเซ็กซี่กับเพลง “Bad Girls Like You” ที่ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดลั่นเวทีสะเทือน ในรอบวันเสาร์ 4 เมษายน เรียกว่า 2 รอบการแสดงความสนุกแตกต่างแต่ฟินขั้นสุด และเสิร์ฟความม่วนจอยขั้นสุดกับพาร์ท FUNTOPIA PARADE ที่ “ฟอส-บุ๊ค” ขนความสนุกโชว์จัดเต็มแบบอัพเลเวลกับเพลง “ซอยข่อยแน” และเมดเล่ย์เพลงลูกทุ่งโจ๊ะๆ “ไหง่ง่อง, จะขอก็รีบขอ, รองูเข้าฝัน, คิดถึงทุ่งลุยลาย” ก่อนจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของโชว์ก็ทำเอาสองหนุ่ม “ฟอส-บุ๊ค” กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวกับแฟนโปรเจกต์ที่แฟนๆ ทำให้ทั้งคู่ พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนด้วยความซาบซึ้งใจ และพูดขอบคุณกันและกันว่า “ขอบคุณที่จับมือมาด้วยกันตลอดและไม่ว่าจะเจออะไรก็อยู่ข้างกันเสมอ และขอขอบคุณ GMMTV ขอบคุณพี่ถา ที่ให้พวกเราได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกัน ทำให้ได้มารู้จักแฟนๆ ทุกคน รู้สึกดีใจมากๆ พวกเราขอขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่เข้ามาเติมเต็มความสุขให้กันนะครับ” พร้อมปิดโชว์ซึ้งๆ ด้วยเพลง “เติมใจ (Heart Full)” และเพลงประกอบซีรีส์ของทั้งคู่ กับเพลง “เปลี่ยนใจแล้ว (Second Thoughts)” เพลงประกอบซีรีส์ “Our Skyy ชอกะเชร์คู่กันต์” และ “มีเธอนี่แหละดี (My Luck)” เพลงประกอบซีรีส์ “ชอกะเชร์คู่กันต์ A Boss and a Babe” เพื่อขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสร้างความทรงจำแสนพิเศษครั้งนี้ไปด้วยกัน
สามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “FORCE BOOK FUNTOPIA FANCON” ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 24 เมษายน 2569 เวลา 23.59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 330 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV