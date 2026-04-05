ค่ายน้องใหม่ 'D.O.T. HOUSE' ชูวิสัยทัศน์ปั้นศิลปินด้วยพลังงานบวก ประเดิม Pilot ซีรีส์ BL โรแมนติกคอมมาดี้-สืบสวน 'Oops! Mysterious Sounds'

บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด (Woody World) ประกาศก้าวสำคัญในการขยายอาณาจักรบันเทิง เปิดตัวบริษัทน้องใหม่ บริษัท ดี.โอ.ที. เฮ้าส์ จำกัด (D.O.T. House Co., Ltd.) ค่ายบริหารจัดการศิลปินและผลิตคอนเทนต์ซีรีส์ครบวงจร พร้อมแต่งตั้ง บี๊-กัญญลักษณ์ มิลินทจินดา ผู้บริหารมากประสบการณ์สาย Entertainment & Finance รับตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำทัพขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ
ด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ในอุตสาหกรรมบันเทิงและการเงิน คุณบี๊-กัญญลักษณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เอสทูโอ แฟคทอรี่ จำกัด ผู้จัดงาน S2O Songkran Music Festival เทศกาลดนตรี EDM ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ด้วยความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจ การจัดการการเงิน และการสร้าง Brand Experience ระดับโลก ทำให้คุณบี๊เป็นผู้นำที่เหมาะสมที่สุดในการพาค่ายใหม่ไปสู่จุดหมาย
"อุตสาหกรรมบันเทิงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการสร้างคอนเทนต์ แต่เป็นการสร้างคน สร้างประสบการณ์ และสร้างพลังงานบวกให้กับสังคม" คุณบี๊-กัญญลักษณ์ กล่าว "D.O.T. HOUSE จะไม่ได้เป็นแค่ค่ายศิลปิน แต่เป็น Ecosystem ที่ครบวงจรสำหรับวงการบันเทิง เราผสานจุดแข็งด้านสื่อและประชาสัมพันธ์จาก Woody World เข้ากับแนวคิดการบริหารศิลปิน ยุคใหม่ ที่ให้คุณค่ากับความจริงใจ (Authenticity) และพลังงานบวก (Positive Energy) เรามุ่งสร้างศิลปินที่มีตัวตนที่แท้จริง พร้อมเป็น Production Hub ในการออกแบบโซลูชันที่ดึงศักยภาพ
และเสน่ห์เฉพาะตัวของแต่ละคนออกมาให้เปล่งประกายที่สุด"
ทำไมต้องเปิดตอนนี้? ด้วยกระแสคอนเทนต์ซีรีส์ไทย โดยเฉพาะ BL และ GL ที่กำลังได้รับความนิยม
ระดับโลก และความต้องการศิลปินรุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพิ่มสูงขึ้น D.O.T. HOUSE เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ตลาดที่กำลังเติบโต ด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกันของคุณบี๊ และคุณวู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา ในการต่อยอดธุรกิจให้มีความหลากหลายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม ภายใต้ปรัชญา "Positive Energy" ทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ค้นหาศิลปินนักแสดงหน้าใหม่จากคนรุ่นใหม่กว่า 400 คนทั่วประเทศ ผ่านการรับสมัครและการสเกาต์อย่างเข้มข้น จนได้นักแสดงที่มีแพสชันเข้าสังกัดรวม 9 คน ได้แก่
น้ำนา-ธารไท เบิกประโคน, พีเค-ภัทรชัย กิมานนท์, เนส-ธนทัต เขื่องถุ่ง, พอล-ปุญญพัฒน์ ปุญญธรรม, ชินอ้าย-ชยธร สุวรรณพิไชยศรี, ภูเฟรช-ภูฟ้า อมรชัชวาลกุล, มิ้ล-ชัญญา ฐิติศักดิ์โยธิน, ฟาง-วิรชา ฐาปนางกูรกร และ โซเฟีย-โซเฟีย วาเลนเซีย ซึ่งจะได้รับการดูแลอย่างครบวงจร รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายสื่อและพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
ปัจจุบันนักแสดงทั้ง 9 คน กำลังฝึกซ้อม และเข้าเวิร์กช็อปอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมเปิดกล้อง ซีรีส์เรื่องแรกของค่าย "Oops! Mysterious Sound สืบเสียงปริศนา... อุ๊ย! เสียงหัวใจเธอดังกว่า" ดัดแปลงจากนิยาย "สืบจากเสียง Mysterious Sounds" โดย Karnsaii เล่าเรื่องราวของคู่อริที่ต้อง 'แกล้งคบ' สู่การเป็นคู่หูจำเป็นไขคดีฆาตกรรมไอดอลดัง โดยมีเบาะแสเดียวคือเสียงวิญญาณผ่าน 'หูฟังปริศนา' ที่ยิ่งสืบยิ่งเสี่ยงตาย จนไม่รู้ว่าเสียงผี หรือเสียงหัวใจที่มันดังกว่ากัน!
ขณะนี้ D.O.T. HOUSE ได้ปล่อย Pilot ออกมาให้ได้ชมกันแล้วทาง
YouTube : https://youtu.be/KMCrx-Nk9DE?si=PYEUBUCWNdMhZbOe
X : https://x.com/thedothouse/status/2038951094806823102?s=46&t=BX6hbu2F70rnp3dm_kQkuw
TT : https://vt.tiktok.com/ZSHFweEnn/
FB : https://www.facebook.com/share/v/1BNv6mMDYE/?mibextid=wwXIfr
และพร้อมออนแอร์ให้ได้ชมภายในเดือนกันยายนปีนี้แน่นอน
แฟนๆ สามารถรอติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ในทุกช่องทางของ @the.dot.house (ทุกแพลตฟอร์ม)
และช่องทางโซเชียลมีเดียของศิลปินนักแสดงทั้ง 9 คน
#TheDotHouse
#OopsMysteriousSounds
#สืบเสียงปริศนา
บริษัท ดี.โอ.ที. เฮ้าส์ จำกัด (D.O.T. House Co., Ltd.)
Social Media: @the.dot.house (ทุกแพลตฟอร์ม)
Website: www.thedothouse.co
Email: hello@thedothouse.co
ช่องทางติดตามนักแสดง
น้ำนา Instagram: namna_ntb TikTok: namna26
PK Instagram: pk_pataTikTok: pk_pata
เนสInstagram: conesto.tnhTikTok: conesto.tnh
พอล Instagram: paulooooowsTikTok: paulooooows
ชินอ้ายInstagram: sh.in_aiTikTok: sh.in_ai
ภูเฟรชInstagram: pufreshTikTok: pufresh
มิ้ลInstagram: chanyaisrealTikTok: chanyaisreal.1
ฟางInstagram: fang.virachaTikTok: fang.viracha
โซเฟียInstagram: sofia_.valenciaTikTok: sofiatvc