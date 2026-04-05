เสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์! “CLOUD DREAM project by G&LDH” เปิดตัวแรง! โปรเจกต์ข้ามประเทศ ดัน 7 ศิลปินไทย–ญี่ปุ่นสู่เวทีโลก ผ่าน Documentary Series สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์จากแฟนคลับทั้งชาวไทยและญี่ปุ่น สำหรับการเปิดตัวโปรเจกต์ข้ามประเทศ “CLOUD DREAM project by G&LDH” ที่สร้างความตื่นเต้นและได้รับกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นทันทีหลังจบโชว์ สะท้อนถึงความน่าจับตาของโปรเจกต์ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง GMM Music และ LDH JAPAN ในนาม G&LDH
บรรยากาศภายในงานเปิดตัวเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 ณ GMMTV FANIVAL 2026 เต็มไปด้วยพลังจากแฟน ๆ ที่มาร่วมให้กำลังใจในโปรเจกต์นี้ โดยเฉพาะโมเมนต์การปรากฏตัวของศิลปินทั้ง 7 คนในฐานะ Special Unit ที่สร้างความประทับใจและเสียงตอบรับอย่างล้นหลามภายในฮอลล์
โปรเจกต์นี้รวมศิลปินจากไทย ได้แก่ LOUIS, FORD และ FLUKE วง FLIO GMMTV และศิลปินจาก WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE ได้แก่ RYOJI, SUZUKI, GHEE และ HIROTO ที่ผลักดันขีดความสามารถของตัวเอง เพื่อออกเดินทางและเรียนรู้ร่วมกันในสภาพแวดล้อมใหม่
ไฮไลต์สำคัญของ “CLOUD DREAM project by G&LDH” คือการถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดผ่าน Documentary Series ความยาว 8 ตอน ที่จะพาผู้ชมไปสัมผัส “เบื้องหลังชีวิตจริง” ของศิลปินทั้ง 7 คน ตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่รู้จักกัน การฝึกฝนอย่างเข้มข้นในประเทศญี่ปุ่น การปรับตัวท่ามกลางความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ไปจนถึงช่วงเวลาที่ต้องเผชิญความกดดันและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง
นี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของความฝัน แต่คือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความพยายาม ความไม่มั่นใจ และการเติบโต ที่ผู้ชมจะได้เห็นในมุมที่ไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
Documentary Series นี้กำกับโดย มุก ปิยะกานต์ บุตรประเสริฐ ผู้กำกับมากฝีมือ ที่จะพาผู้ชมเข้าไปใกล้ชีวิตของศิลปินมากกว่าที่เคย พร้อมถ่ายทอดเคมีและความสัมพันธ์ที่ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นของทั้ง 7 คนอย่างเป็นธรรมชาติ
ด้าน “LOUIS” ตัวแทนศิลปินในโปรเจกต์ เผยว่า “ขอบคุณโปรเจกต์ “CLOUD DREAM project by G&LDH” มาก ๆ ครับ พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับโอกาสในโปรเจกต์ระดับ Global ครั้งนี้ พวกเราต้องขอขอบคุณ GMM MUSIC, LDH JAPAN และ G&LDH ที่ให้การสนับสนุน ถึงแม้ว่าโปรเจกต์นี้จะเต็มไปด้วยความท้าทาย ทั้งเรื่องการทำงานร่วมกันข้ามประเทศและการฝึกซ้อมอย่างหนัก แต่พวกเราทั้ง 7 คนมีความมุ่งมั่นและมีความฝันเดียวกันที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จให้ได้ครับ”
แฟน ๆ สามารถติดตามการเดินทางทั้งหมดของทั้ง 7 ศิลปินใน “CLOUD DREAM project by G&LDH” ได้ทาง YouTube ช่อง GMMTV Official โดยมีกำหนดออกอากาศตอนแรกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2569
พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Official ของ G&LDH บนทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
ℹ️ G&LDH's official social media accounts.
ℹ️ข้อมูลศิลปิน GMMTV
LOUIS (Thanawin Teeraphosukarn)
FORD (Allan Asawasuebsakul)
FLUKE (Nattanon Tongsaeng)
ℹ️ข้อมูลศิลปิน LDH JAPAN
WOLF HOWL HARMONY from EXILE TRIBE
