เหนือกว่าเกมกีฬา คือโอกาสที่เท่าเทียม...ทรู x โลตัส พลิก “ลานหน้าศูนย์การค้า” สู่ “ลานประลองฝัน” เนรมิตแลนด์มาร์คใหม่ “True Alpha Urban Ground” @ โลตัส บางนา

เพราะ “โอกาสที่เท่าเทียม” คือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดี...ทรู คอร์ปอเรชั่น ผนึกกำลังโลตัส พลิก “ลานหน้าศูนย์การค้า” สู่ “ลานประลองฝัน” ประเดิมแห่งแรก “True Alpha Urban Ground” สนามบาสต้นแบบ ณ โลตัส บางนา ปักหมุด “พื้นที่สีขาว” ใจกลางเมือง เปิดโอกาสให้ทุกคนโดยไม่จำกัดวัย พื้นที่ หรือข้อจำกัดทางสังคมได้เข้าถึงการออกกำลังกาย มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด ผสานไลฟ์สไตล์และเทคโนโลยีอย่างลงตัว จุดประกาย Passion และสปิริตแห่งกีฬาในทุกการชู้ต ดั๊ง และรีบาวด์ พร้อมสร้างสังคมที่เชื่อมโยงผู้คนในชุมชนให้เปี่ยมด้วยพลังบวก ความสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะครบวงจร ทั้งระบบจองสนามผ่าน QR Code ที่เชื่อมข้อมูลและกติกาการใช้งานอย่างสะดวก AI CCTV และระบบจดจำใบหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ใช้งานในทุกช่วงเวลา ก่อนต่อยอดโมเดลไปยังโลตัสสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงกีฬาและพื้นที่คุณภาพให้กับคนไทยทุกคน พร้อมร่วมขับเคลื่อนเมืองให้เป็น “พื้นที่ของโอกาส” ที่ทุกคนมีสิทธิ์เริ่มต้นและเติบโตได้อย่างเท่าเทียม
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณนิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และคุณเบญจวรรณ อ่องศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายงานธุรกิจศูนย์การค้า กลุ่มงานศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า ร่วมเปิดสนามอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยเหล่าศิลปินและนักกีฬาชื่อดัง อาทิ เต๋อ – ฉันทวิชช์ เต๋า – เศรษฐพงศ์ แอสตัน – รติภัทร เหลืองวรพันธ์ นิโคล่า ฟรังโก้ บูม – พงศกร เจียมสวัสดิ์ และ เซฟ – ธนกร พานิชอัตรา ที่มาร่วมดวลแป้นสุดมันส์ สร้างสีสันและแรงบันดาลใจ เติมชีวิตให้สนามแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ของทุกคนอย่างแท้จริง
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู เชื่อมั่นเสมอว่า ‘กีฬา’ เป็นมากกว่าการแข่งขัน หากแต่คือพลังที่เชื่อมโยงผู้คนและเป็นรากฐานของการเติบโตทั้งในมิติของความคิด จิตใจ และความสัมพันธ์ กีฬาหล่อหลอมความมุ่งมั่น วินัย และน้ำใจนักกีฬา ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การใช้ชีวิตได้อย่างงดงาม ขณะเดียวกัน การมีพื้นที่สาธารณะที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน คือหัวใจของการสร้างสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ สนามบาสเก็ตบอล “True Alpha Urban Ground” แห่งนี้ จึงถูกออกแบบ ด้วยการผสานกีฬา ไลฟ์สไตล์ และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว สะท้อนพลังและตัวตนของนักกีฬายุคใหม่อย่างชัดเจน ไม่ใช่เพียงสนามกีฬา แต่คือ ‘พื้นที่แห่งโอกาส’ ที่เปิดให้ทุกคนเข้าถึงการออกกำลังกายที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้กลายเป็นเขตปลอดสิ่งเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเมืองและเชื่อมโยงคนในชุมชนให้เติบโตในสังคมอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน เพราะทรูเชื่อว่า การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงพื้นที่และโอกาสในชีวิต คือรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมและเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนในระยะยาว ทรู จึงได้นำศักยภาพด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีมาเสริมประสบการณ์อย่างรอบด้าน ตั้งแต่ WiFi อัจฉริยะที่ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อ ไปจนถึง AI CCTV เพื่อยกระดับความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกช่วงเวลา สะท้อนความตั้งใจของทรูในการนำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างคุณค่าที่จับต้องได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง”
คุณเบญจวรรณ อ่องศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายงานธุรกิจศูนย์การค้า กลุ่มงานศูนย์การค้าและอสังหาริมทรัพย์ บมจ. ซีพี แอ็กซ์ตร้า กล่าวว่า “สนามบาสเก็ตบอลแห่งนี้ ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าสนามกีฬา แต่เป็น “Happy Community Space” ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาใช้เวลาร่วมกัน ทั้งการออกกำลังกาย การรวมกลุ่มของเยาวชน การจัดกิจกรรมการแข่งขัน และการสร้างแรงบันดาลใจผ่านกีฬา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ สายสปอร์ต และครอบครัว ภายใต้แนวคิด “Happy Mall มากิน มาช้อป มาเที่ยว มาใช้ชีวิต” ที่มุ่งสร้างพื้นที่แห่งความสุขครบทุกมิติ”
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่าน ทางโลตัส ภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยมีการปรับภาพลักษณ์ของสาขาต่างๆ ผ่านการทำพื้นที่พบปะ ทำกิจกรรม และใช้ชีวิตสำหรับทุกคนในชุมชน ชูภาพลักษณ์จุดหมายปลายทางแห่งความสุขและสุขภาพดี มีร้านค้า ร้านอาหาร คลินิก และบริการด้านสุขภาพครบครัน และสนามบาสเก็ตบอล ก็ถือเป็นหนึ่ง องค์ประกอบที่จะทำให้ให้ภาพความเป็น Happy Mall เต็มรูปแบบ โดยมีสาขานำร่อง ได้แก่ สาขาบางนา และจะขยายไปยังสาขาอื่นๆในอนาคต และความร่วมมือระหว่างโลตัส และทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก เพื่อร่วมกันพัฒนา “พื้นที่แห่งความสุข” สำหรับคนทุกไลฟ์สไตล์ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยังเป็นการร่วมกันสร้างคุณค่าให้กับชุมชนโดยรอบ พร้อมช่วยยกระดับสนามให้มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่กิจกรรมยุคใหม่ สำหรับคนทุกไลฟ์สไตล์
