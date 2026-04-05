“เจ้านาย” เผยเมจิกโมเมนต์ วินาทีเข้าฉากกับ “ลุงหิมะ” (โกฮังวัยแก่) อินเนอร์มาเต็ม! ในหนัง “โกฮัง..หัวใจโกโฮม”

GDH ชวนทุกคนมาอบอุ่นหัวใจไปกับภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” ที่จะมาฮีลใจผู้ชมด้วย เรื่องราวการเดินทางของเจ้าหมาจรที่ตามหาความหมายของคำว่า “บ้าน” ผ่านช่วงเวลา 3 วัย กับ 3 เจ้าของ โดยในพาร์ตที่เล่าเรื่อง โกฮังในวัยแก่ ได้นักแสดงวัยรุ่นฝีมือดีอย่าง เจ้านาย-จินเจษฎ์ วรรธนะสิน รับบท เปเล่ และ ตู-ต้นตะวัน ตันติเวชกุล รับบท ใจดี
เจ้านาย-จินเจษฎ์ เผยถึงเบื้องหลังการทำงานสุดประทับใจที่ได้ร่วมงานกับ “ลุงหิมะ” (โกฮังวัยแก่) “ความท้าทายที่สุดในเรื่องนี้ คือการต้องเข้าฉากกับ ‘ลุงหิมะ’ ครับ หิมะมีความเหมือนคนอยู่สูงมาก เขาเป็นเหมือนคุณลุงที่อบอุ่นในชีวิตผมเลย ผมรู้สึกเหมือนอยู่ใต้อำนาจเขาตลอด (หัวเราะ) ก่อนจะเข้าฉากผมต้องไหว้ลุงหิมะทีนึง แล้วบอกเขาว่า ‘วันนี้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับ ลุยกันนะครับพี่’ บางวันผมยังไม่ทันพูดสวัสดีเลย พี่เขาก็เห่าใส่ผมก่อนแล้ว ผมก็ต้องรีบโค้งให้ทันที ที่น่าแปลกใจคือเขาจะยอม ‘ตู’ (ต้นตะวัน) อยู่คนเดียว เหมือนตูจะเป็นจ่าฝูงตัวจริงของลุงหิมะ ซึ่งการถ่ายทำในทุกฉาก เพื่อให้ลุงหิมะรู้สึกสบายตัว และเป็นธรรมชาติมากที่สุด พวกเราต้องเตรียมความพร้อมกันล่วงหน้าครับ ถ้าเขาสบายใจพร้อมเข้าซีนเมื่อไหร่ เราถึงจะเริ่มงานกันได้ ถ้าลุงหิมะอยากเดินเล่น เราก็จะหยุดพักให้ลุงไปยืดเส้นยืดสายสัก 15 นาที แล้วค่อยกลับมาถ่ายกันต่อ มีซีนหนึ่งที่ลุงหิมะต้องมาอยู่ใกล้ ๆ ผม มันเป็นซีนที่ต้องอาศัยความไว้ใจกันสูงมาก ผมต้องนั่งนิ่งๆ ไม่ขยับตัวหลายชั่วโมง เพื่อให้เขารู้สึกสบายที่สุด จนเกิดเป็นเมจิกโมเมนต์ขึ้นมา ซีนนั้นจำได้ว่าทีมงานน้ำตาซึมกันทั้งกองเลยครับ ตอนที่ผมมองตาเขา มันเป็นความรู้สึกที่อินออกมาจากข้างในจริงๆ ผมเชื่อว่าเสน่ห์ความซื่อของหิมะ จะสะกดใจทุกคนแน่นอน หวังว่า ‘โกฮัง..หัวใจโกโฮม’ จะทำให้ทุกคนที่เดินออกจากโรงหนังได้รับความรู้สึกดีๆ ไม่ว่าจะเป็นในมุมของสัตว์เลี้ยง ครอบครัว หรือในทุกความสัมพันธ์ อยากให้ทุกคนลองไปสัมผัสความรู้สึกอบอุ่นนี้กันในโรงภาพยนตร์นะครับ ไปร่วมหาคำตอบของคำว่า ‘บ้าน’ ไปกับพวกเราและเจ้าโกฮัง ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ”
เรื่องราวของ 'เจ้าโกฮัง' จะอบอุ่นและฮีลใจทุกคนได้ขนาดไหน
มาพิสูจน์กันได้ในภาพยนตร์ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” ฉายแล้ววันนี้ ในโรงภาพยนตร์
#โกฮังหัวใจโกโฮม #GOHANTheMovie