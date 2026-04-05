“Zaza” 30 ปีในตำนาน!! “พิม-หวาน-แก้ว” ก็ยังตีกันไม่เลิก

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” พาย้อนความทรงจำสุดคลาสสิก กับการกลับมาของเกิร์ลกรุ๊ปในตำนาน Zaza ที่ครบรอบ 30 ปี ทั้งที งานนี้หนึ่งในสมาชิกคนสำคัญ “พิม ซาซ่า” ยอมเปิดบ้านหลังเก่า ที่รีโนเวทใหม่ทั้งหลัง ให้ทีมรายการได้บุกเป็นครั้งแรก!
พร้อมแท็กทีมเพื่อนซี้ร่วมวง “แก้ว ซาซ่า” และ “หวาน ซาซ่า” มานั่งเมาท์ เปิดหมดทุกเรื่องราว ทั้งความรัก ความผูกพัน และความปวดหัวของการรวมตัวเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนาน
ถึงจะรักกันแค่ไหน แต่ขึ้นชื่อว่า Zaza ก็ต้องมี “ตีกันฉ่ำ!” ขนาดวันถ่ายทำยังเกือบเลื่อน เพราะเปิดศึกกันก่อนถ่ายทำซะอย่างงั้น และในความตีกันไม่ว่างเว้นนี้แหล่ะ ทำเอา
“พิม” ถึงกับเคยพูดว่า “เลิกทำงานด้วยกันเถอะ เป็นเพื่อนกันดีกว่า!” แต่สุดท้ายก็อย่างที่รู้…กรุ๊ปนี้ “มวยถูกคู่” เคมีมันได้ เลิกกันไม่ลง!
ความพิเศษยังไม่หมด เพราะยังได้เปิดครัว พาไปพูดคุยกับคุณแม่ของพิม
ที่พิธีกรถึงกับบอกว่า “ไม่แปลกใจเลยว่าพิมสวยได้ใคร!” พร้อมเผยความอบอุ่นของบ้าน และมุมที่หลายคนไม่เคยเห็น
อัปเดตชีวิตของ “พิม” ในวันนี้ ที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดมาแล้ว กับการต่อสู้กับโรคร้าย และวันนี้เธอกลับมาแข็งแรง สดใสอีกครั้ง
เปิดกรุสมบัติสุดหวง ที่คุณแม่ต้องแอบเก็บซ่อนไว้ เพราะกลัวลูกสาวจะเอาออกมาใช้!
เสริมทัพความสนุกด้วยแขกรับเชิญพิเศษ
“กิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์“ ที่มารับบทกรรมการห้ามศึกประจำวง
และอีกหนึ่งเรื่องเล่าระดับตำนาน กับฉายา “พิม leave group” ที่ทุกคนต้องเข้าใจ
และแม้เวลาจะผ่านไป 30 ปี แต่ความคลาสสิกของ Zaza ก็ยังอยู่ในใจแฟนเพลงเสมอ
จนวันนี้มีศิลปินรุ่นใหม่หยิบเพลงไปโคฟเวอร์ต่อเนื่อง ทำให้การกลับมารวมตัวกันในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่ความคิดถึง แต่คือ “ความผูกพัน” ที่ไม่มีวันหายไป…ของสามสาว Zaza ติดตามทุกโมเมนต์ ทั้งฮา ทั้งซึ้ง ได้ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33