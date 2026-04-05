“มิลลิ” เปิดใจหลังคว้าที่ 4 แข่งฮิปฮอปเกาหลี ขอบคุณคนไทยช่วยกันโหวต

นวยทำถึง! “มิลลิ” เปิดใจหลังคว้าที่ 4 Show Me The Money ซีซัน 12 ขอบคุณคนไทยดัน Global Vote พุ่งอันดับ 1 เผยเหนื่อยหนัก แต่คุ้มค่า ได้ทั้งประสบการณ์และมิตรภาพ เสพติดการเช็กฟีดแบ็ก แต่เจอคอนเมนต์ลบก็เครียด ฝึกบาลานซ์จิตใจให้เข้มแข็ง อยากอ่านเพื่อพัฒนาตัวเอง เตรียมปล่อยเซอร์ไพรส์ เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอย
นอกจากจะเป็นแร็ปเปอร์ชาวต่างชาติคนแรก ที่ทะลุเข้าสู่รอบ Final 5 คนสุดท้าย ของ Show Me The Money รายการแข่งขันฮิปฮอปชื่อดังของประเทศเกาหลีใต้ได้สำเร็จแล้ว “มิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล” ยังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยการคว้าอันดับ 4 ใน Show Me The Money ซีซัน 12 มาครองได้อีกด้วย ล่าสุดวันนี้ (5 เม.ย. 69) ได้เจอมิลลิในงานแข่งขัน RoV Pro League 2026 Summer ณ BITEC Bangna เจ้าตัวก็ได้เผยถึงการไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการดังกล่าวให้ฟัง ว่าถึงแม้จะเหนื่อยหนัก แต่ก็ได้ทั้งประสบการณ์และมิตรภาพกลับมาอย่างล้นหลาม
“ก็เหนื่อยหนาสาหัส เหน็ดเหนื่อย เหนื่อยยาก แต่ว่าก็ทั้งดีใจแล้วก็เสียใจที่มันจบลงค่ะ ก็มีความสุขมากๆ เลยกับการที่ได้ไปตรงนั้น ถึงแม้ว่าจะเครียดนะคะ แต่ว่าเราก็ได้เพื่อนแล้วก็ประสบการณ์มาอย่างล้นหลามค่ะ”
คว้าอันดับ 4 ในรายการ แต่ได้คะแนน Global Vote เป็นอันดับ 1
“ขอบคุณมากๆ เลย คนไทยโหวตโกลบอลจนหนูได้อันดับ 1 อะค่ะ ตอนยืนหนูแบบโอ้…ให้เลยล่ะ คนไทยเรื่องโหวต หนูให้พวกพี่จริงค่ะ 4 ทุ่มเหมือนเช็กอินเข้าโรงแรมค่ะ มาค่ะทุกคน โหวตให้มิลลิ ทุกคนก็โหวตกันให้หนู สุดยอดมากเลย ขอบคุณมากๆ นะคะ”
ดีใจคนไทยอยากให้คว้าแชมป์ แต่คนได้ที่ 1 ก็สมตำแหน่งแล้ว
“ดีใจค่ะ แต่ว่าก็ที่ 1 เขาก็เหมาะสมแล้วค่ะ ในความที่เขาแบบ เขาเหมือนเครื่องจักรแร็ปอะค่ะ นึกออกไหม แล้วเขาก็ Deserve จริงๆ ค่ะ”
สร้างประวัติศาสตร์ เป็นต่างชาติคนแรกที่เข้ารอบไฟนอล
“ใช่ค่ะ เป็นต่างชาติคนแรกที่เข้ารอบไฟนอล มาได้ยังไงเนี่ย คือทุกคนจินตนาการง่ายๆ นะคะ ว่าเขาอะแข่งกันมากันถึง 11 ซีซัน อยู่ดีๆ ซีซัน 12 มีไอ้เด็กที่ไหนก็ไม่รู้ หน้าตาน่ารัก สวย ผิวสวย หุ่นดี แฟชั่น แล้วแบบว่าร้องเพลง เต้น แร็ปอะไรก็ไม่รู้ อยู่ดีๆ ก็มา บ้อๆ แบ้ๆ อยู่ในซีซั่นเขา เขาเปิดใจให้เราขนาดนี้ หนูก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆ เลย รวมถึงแบบคนที่บ้านเราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้หนูสุดๆ หนูก็ขอบคุณมากเลยจริงๆ ค่ะ คือเขาไม่ต้องรักหนู ทุกคนไม่ต้องรักหนูกันขนาดนี้ก็ได้ แต่ว่าทุกคนก็ยังเลือกที่จะรัก แล้วก็ให้โอกาสแล้วก็ซัปพอร์ตหนู ก็ต้องขอบคุณมากๆ เลยคะ”
ยอมรับมีความกดดัน แต่เป็นการกดดันตัวเอง
“กดดันค่ะ กดดันกับตัวเอง กดดันว่าอยากทำให้ได้ดีขึ้นในทุกๆ รอบ เพราะในทุกๆ ครั้ง ในแต่ละรอบที่หนูเลือกที่จะเพอร์ฟอร์มอะไรออกไปเนี่ย หนูไม่ได้เคยคิดถึงรอบถัดไปเลย ทีนี้พอ วู้ รอบนี้แหละ ทำเต็มที่เลยนวย ทำเต็มที่ไปเสร็จปุ๊บ ดันผ่านเว้ย รอบต่อไปทำไร กดดันละ เพราะไม่รู้จะทำอะไรแล้ว มันเป็นอย่างนี้ไปทุกรอบ เพราะหนูไม่ได้โฟกัสเลย คือเราไม่ได้คิดว่าเราจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ค่ะ เราคิดว่าโอเค เราจะเต็มที่ในทุกๆ รอบ เพราะเราไม่อยากเสียดายอะไรทีหลัง เสียใจอะไรทีหลังอย่างนี้ค่ะ”
เครียดและทำการบ้านหนักมากในทุกรอบ
“โห หนักมาก (ถอนหายใจยาว) หนัก หนูเครียดมากเลยค่ะ หนูทำการบ้านหนักมาก รอบ Semi-final ที่ทำแจ๊ส จริงๆ มิลลิทำแจ๊สอยู่แล้ว มิลลิเรียนแจ๊สมาด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าทุกคนลองเข้าไปฟังในอัลบั้ม ทั้งแบบ BABB BUM BUM แล้วก็ HEAVYWEIGHT ของหนูนะคะ ทุกคนก็จะได้เห็นกลิ่นอายอะไรบางอย่างที่อยู่ในแข่งรายการ ก็ไปฟังใน Spotify, Apple Music ใน Streaming ได้เลย ทุกอย่างมีหมดนะคะ
ความกดดันมันจะอยู่ที่ว่าเราต้องสู้กับตารางงาน ที่มันค่อนข้างแน่นมากๆ กับเรา ซึ่งเราก็เลือกที่จะทำเองของเราทั้งนั้น มันเป็นสิ่งที่หนูเลือกทั้งนั้นอะค่ะ ว่าเราจะต้องอยากที่จะทำงานที่นี่ด้วย อยากที่จะไปแข่งด้วย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ออกมาดีที่สุดทั้งสองอย่าง ความกดดันนั้นมันก็เลยจะอยู่กับหนู เพราะหนูอยากทำออกมาให้ได้ดีที่สุดทั้งสองอย่างแค่นั้นเลย”
สอดแทรกความเป็นไทยด้วยการใส่ดนตรีสามช่า ไปในรอบไฟนอล
“รอบไฟนอลนี่ต้องเล่าให้ฟังว่า (ถอนหายใจ) ทำขึ้นไปได้ยังไงน้องนวย คือนี่อภินิหารโชว์ค่ะ คือเสร็จแบบ 1 อาทิตย์ มันบ้ามากๆ เลยกับการที่ทำโชว์นั้นขึ้นมา แล้วโชว์นั้นหนูซ้อมไป 3 ครั้งค่ะ มาครั้งแรกกับทีม BEBE ของคุณบาดาลี (นักเต้น) ก็คือเราอัดจบทั้งโชว์ ในวันแรกที่เจอกัน 2 ชั่วโมง เสร็จทั้งโชว์เลย กับการ Performance ทั้งหมด หนูภูมิใจในตัวเองมากๆ เลยค่ะ แล้วหนูก็เซอร์ไพรส์มากว่าทำเข้าไปได้ยังไงวะ”
ถามว่าทำไมเป็นสามช่า หนูโตมาแบบนี้ค่ะ สตรีนนทบุรีเรามีสามช่า คุณไม่สามารถปฏิเสธรถแห่ คนเกาหลีก็เช่นกัน ตอนนี้ทุกคนบอกว่า ไม่ชอบเพลงนี้เลย แต่อยากหยุดฟังไม่ได้ มันแบบ เฮ้ย…ทำไม นี่ร่างกายกูเป็นอะไรวะเนี่ย อย่างนี้ค่ะ มันเป็นสิ่งที่เราเกิดมา คือตัวหนูเองก็ไม่ได้รู้สึกว่า โอ้ ฉันต้องพูดความเป็นไทย ฉันจะต้องทำอะไร แต่มิลลิแค่รู้สึกว่ามิลลิโตมาแบบนี้ มิลลิอยากเสนอตัวตนของมิลลิ ที่มิลลิเติบโตมาแบบนี้เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีทั้ง โอ้ ฟังดูไม่ไทยเลย หรือฟังดูไทย แต่ว่าหนูโตมาแบบพหุวัฒนธรรมค่ะ เพราะฉะนั้นมันจะมีความ Multicultural อยู่ในเพลงหนูทุกๆ เพลงเลย”
เสพติดการเช็กฟีดแบ็ก แต่เจอคอมเมนต์ลบก็เครียด กำลังพยายามบาลานซ์จิตใจ
“ตลอดเวลาค่ะ เริ่มเสพติดละค่ะตอนนี้ ต้องหยุดโซเชียลบ้างแล้วค่ะ ก็เครียดค่ะ หลายๆ อย่าง เวลาอ่าน เจอไม่ดีเราก็เครียด เจอดีเราก็ดีใจ ตอนนี้กำลังพยายามหาทางบาลานซ์จิตใจตัวเองให้มันดีอยู่ คือมันมีทั้งคนชอบ แล้วก็คนไม่ชอบ หนูกำลังทำตัวเองให้จิตใจเข้มแข็งขึ้น เพื่อจะรับฟีดแบ็กทั้งสองอย่าง ให้เราไปพัฒนาตนได้ดีขึ้น”
ข้อความบั่นทอนก็มีเยอะ แต่แปลไม่ค่อยออก
“ก็หลายข้อความนะคะ แต่ว่าก็แปลไม่ค่อยออกบ้างบางที ก็กด Google Translate เอา บางคนเขาก็ไม่เก็ต ไม่ได้ชอบ แต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันค่ะ หนูมีหน้าที่ต้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่เราต้อง Take อะไรคือสิ่งที่เราต้องไม่ Take อะไรที่ Take แล้วเอาปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงค่ะ”
ภูมิคุ้มกันดีขึ้น แต่ก็ยังร้องไห้เหมือนเดิม
“คิดว่าดีขึ้นแล้วกันค่ะ แต่ถามว่ายังร้องไห้ไหม... เหมือนเดิม (ตอบกลับไหม?) ไม่แล้วค่ะ ถ้าเรื่องโตขึ้น น่าจะเป็นเรื่องของสติ การยับยั้งชั่งใจมากกว่า ว่าโอเค อาจจะด่ากลับในใจเฉยๆ แต่ว่าโอเค พอเราใจเย็นลงมา มาลองอ่านอีกที เขาอาจจะมีพ้อยท์อะไรบางอย่างที่เขาอยากจะแนะนำก็ได้”
เตรียมมีเซอร์ไพรส์ เป็นอะไรที่ทุกคนรอมานานแล้ว
“เซอร์ไพรส์นะคะ เร็วๆ นี้แน่นอนค่ะ หนูอยากจะบอกทุกคนจริงๆ แต่แบบว่าต้องรอออฟฟิเชียล คือพี่เขายืนคุมอยู่ เดี๋ยวโดนนะคะ (หัวเราะ) มันเป็นเรื่องราวที่ทุกคนรอมานานแล้ว ทุกคนก็จะภูมิใจในตัวมิลลิว่าสักทีน้อ รอไม่นานค่ะ ในเร็ววันนี้มากๆ ค่ะ มันก็อาจจะไม่ใช่ช็อกขนาดนั้น แต่ว่าเป็นอีกหมุดหมายของมิลลิที่ได้ทำซะที ดีใจมากๆ ค่ะ แต่แฟนคลับหนูก็จะทราบอยู่แล้ว ว่าคาดหวังอะไรกับมิลลิไม่ค่อยได้ แบบว่าเดี๋ยวอยู่ดีๆ มันก็ไปต่อยมวย ไป Show Me The Money มันก็ทำอะไรของมันไป แต่แฟนคลับหนูเขาน่ารักอยู่แล้ว เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตหนูทุกๆ อย่างที่หนูทำอยู่แล้ว”
ยังมีอีกหลายเป้าหมาย ที่อยากจะไปให้ถึง อยากเป็นที่รักของทุกคน
“คือมิลลิคงเป็นศิลปินไปตลอดชีวิต จนกว่าจะไม่มีลมหายใจอะค่ะ เพราะฉะนั้นหนูคงทำสิ่งนี้ไปเรื่อยๆ มันมี Motivation เพิ่มขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ก็ฝากติดตามเส้นทางของหนูต่อไปด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้หนูแบบเยอะๆ ได้เลยค่ะ ฝากไบแอสหนูกันเยอะๆ ค่ะ อยากให้ทุกคนรักหนูที่สุดในโลกเลยค่ะ หนูชอบการได้รับความสนใจ ได้รับความรักจากทุกคนมากๆ เลยค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ”