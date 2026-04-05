“เสก โลโซ” ส่งจม.น้อยอวยพรวันเกิดลูก ทำได้เท่านี้

แม้จะไม่ได้อยู่ฉลองวันเกิดพร้อมหน้ากัน แต่หัวใจของพ่อไม่เคยห่างไปไหน สำหรับ “เสก โลโซ” ล่าสุดทางแฟนเพจ SEK LOSO ได้เผยภาพจดหมายน้อย ที่เขียนด้วยลายมือของเจ้าตัว ซึ่งตั้งใจส่งถึงลูกๆ ทั้ง 3 คน เนื่องในวันเกิดปีนี้ ผ่านแม่ของลูก
โดยเจ้าตัวถ่ายทอดความคิดถึงและความรักผ่านจดหมาย ระบุข้อความว่า “ปีนี้ พ่อทำให้ลูกได้เท่านี้ ทั้งๆ ที่อยากอยู่กับลูกๆ ในวันครบรอบวันเกิดคืนนี้ จึงฝากลายมือพ่อไปพร้อมกับแม่ รักลูกๆ ทั้ง 3 มากที่สุด”
“ลอนดอนน้อยของพ่อ นี่เป็นเพลงของลูกคนเดียวนะครับ มีความสุขมากๆ นะครับ พ่อคิดถึงลูก ”
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ เสก โลโซ กันอย่างล้นหลาม พร้อมทั้งรอวันที่เจ้าตัวจะได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระ และกลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้ง