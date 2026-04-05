“สุนารี” โมโหน้ำแพง ไม่มีจะแ-ก สงสารชาวไร่ชาวนา

เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนจากคนบันเทิง เมื่อ “สุนารี ราชสีมา” นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์ค่าครองชีพ โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่พุ่งสูง กระทบถึงชาวไร่ชาวนาและประชาชนทั่วไปอย่างหนัก
โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความฟาดแรงแบบรัวๆ ระบุว่า
“ใครที่กังวลเรื่องน้ำหนักสบายใจได้นะจ้ะเพราะอีกไม่กี่วันพวกเราก็จะไม่มีจะแ-ด-ก-กันละ”
“กรูอยากดูว่าถ้าคนจนอยู่ไม่ได้คนรวยมันจะอยู่ได้ยัง? พวกเราพร้อมเป็นซอมบี้..ฉีกกกก”
“น้ำมันแพงชาวไร่ชาวนาทำไงดี? จะใช้ควาย ควายก็ไม่มี ควายไปอยู่ไหน?🐃”
“ลิตรละ100ไม่ไกลเกินจริง พวกเราเตรียมจักรยาน🚲ไว้ได้เลย ไม่มีก็คงต้องเดิน🚶♀️”