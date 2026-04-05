เปิดบ้าน “มาเฟียใจดี” กับ “เมียหลวงตัวแม่” ในรายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง” อาทิตย์ 5 เมษาฯ ทางช่อง 3HD

ช่อง 3HD จัดเสิร์ฟรายการใหม่สุดคิ้วท์ กับรายการวาไรตี้อารมณ์ดีอบอุ่นและสร้างความเข้าใจในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องในรายการ “Pet Planet รักนี้มีหาง” เริ่มอาทิตย์ที่ 5 เมษาฯ ทางช่อง 3HD
วาไรตี้มีหาง พร้อมสะบัดเต็มสูบกับความน่ารักของสัตว์เลี้ยงเหล่าดารา, เซเลปคนดัง ทั้งคลิปฮาประสาสัตว์จากทั่วทุกมุมโลก อีกเคล็ดลับเพื่อดูแลและสังเกตพฤติกรรม “เพื่อนรักมีหาง” ให้ได้รู้
อาทิตย์นี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดแซ่บ!!! เป็ก สัณณ์ชัย และ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ที่ยอมเปิดบ้านให้ 3 พิธีกร เอ ไชยา, แป้ง มิตรชัย และ เอ๋ ดาเรศ เข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับ “สัตว์เลี้ยงที่รัก” ที่เรียกได้ว่าเป็น คุณพ่อ คุณแม่ ของสัตว์เลี้ยงหลายสิบตัว พร้อมเผยโฉม “น้องหมาตัวโปรด” ที่รักและหวงสุดๆ เพราะ “น้องลียา” ลูกสาวสุดหวง ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดคุณพ่อเป็ก แว่วมาว่า คุณพ่อเป็ก สปอยล์ทั้งของกิน ของเล่น และซัพพอร์ตน้องหมาตัวนี้อย่างเต็มที่!!!
นอกจากนี้ คุณพ่อเป็ก คุณแม่ธัญญ่า ยังเปิดใจพูดคุยถึง “น้องลียา” ที่แฟนๆ ทุกคนต้องไม่พลาด!!!
ไปร่วมชมความน่ารักๆ ของคุณพ่อเป็ก และคุณแม่ธัญญ่า ของเหล่าสัตว์เลี้ยงที่ขอบอกว่า....คิ้วท์ทุกตัว ส่วนจะน่ารักแค่ไหน อายุเท่าไหร่ และเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างต้องไปติดตาม รวมทั้งวีรกรรมเด็ดๆ ของ “น้องหมา” ลูกรักพ่อเป็กด้วยนะ
ติดตามชมความสนุกเหล่านี้ได้ในรายการ “Pet Planet รักนี้มีทาง” วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2569 เวลา 16.00 น. ทางช่อง 3 และติดตามชมได้ทาง youtube : Pet Planet รักนี้มีหาง , IG: petplanetonline.th , Facebook: Pet Planet รักนี้มีหาง , TikTok: รักนี้มีหาง แอป : ch3plus.com
ห้ามพลาด!!! แฟนๆ รายการสามารถร่วมสนุก โดยส่ง “คลิปลูกรัก” ลุ้นขึ้นจอช่วง “แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง” กันได้ เพียงกด Follow Subscribe ช่องทาง Social Media ของรายการในทุกช่องทาง แล้วโพสต์คลิปน้อง ๆ ลงโซเชียลตัวเอง ติดแฮชแท็ก #แจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ เพียงแค่นี้ก็สามารถลุ้นแจ้งเกิดซุปตาร์มีหาง ในรายการ Pet Planet “รักนี้มีหาง” พร้อมรับของที่ระลึกกันได้ทุกอาทิตย์