“เต้ ปิยะรัฐ” ไม่ติด “นารา” อยากขอโทษ แต่หาตัวยากหน่อยนะ! ยก The Face 10 ซีซั่นที่ดีที่สุด

“เต้ ปิยะรัฐ” สุดปลื้ม The Face 10 กระแสแรง เมนเทอร์แน่น ยกเป็นซีซั่นดีที่สุด เผยในใจมี 4 คนสุดท้ายแล้ว เตรียมจัดไฟนอลวอล์ก 25 เมษายนนี้ พร้อมเคลียร์ดรามา “นารา เครปกะเทย” ไม่ติดอีกฝ่ายอยากเข้ามาขอโทษ แต่หาตัวยากหน่อยนะ
ยังสร้างสีสันและเรียกเสียงฮือฮาได้ตั้งแต่ออกสตาร์ท สำหรับ The Face Thailand ซีซั่น 10 ซึ่งล่าสุดเจ้าแม่โปรเจกต์อย่าง “เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤกษ์” ได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของรายการที่เดินทางมาเกินครึ่งทาง พร้อมเคลียร์ประเด็นดรามาที่หลายคนสงสัย
“กระแสดีนะ เต้ว่าดี อย่างที่เคยบอกไปว่าอาจจะเป็นซีซั่นที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลยครับ ตอนที่ทำก็ไม่ได้คิดว่าจะดีขนาดนี้ อันนี้คาดไม่ถึง ก็รู้สึกดีใจแทนเมนเทอร์ แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันด้วย จริงๆ แล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วแหละ 7 ตอน แล้วก็มี Acting Campaign สุดท้าย เพิ่งถ่ายไปเมื่อ 2 วันที่แล้วเองตอนนี้ในใจรู้แล้ว แต่ยังบอกไม่ได้ว่า 4 คนที่เข้าเป็นใคร แต่ว่าวันที่ 25 เมษายนนี้ เรามี Final Walk แน่นอน ซึ่งเราจะทำสดนะครับ”
เป็นซีซั่นที่มีเมนเทอร์เยอะที่สุด
“เมนเทอร์เยอะมาก บางแคมเปญมีมาเป็น 10 คน ตอนนี้ถึง Episode 5 แล้ว เกินครึ่งทางแล้ว ก็ชายหนุ่มมาเยอะเลย มีทั้ง BL มีทั้งไม่ BL คือรวมกัน เมนเทอร์หน้าใหม่ๆ มีเป็น เจษ (เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์) ไบเบิล (วิชญ์ภาส สุเมตติกุล) เต ตะวัน วิหครัตน์ แล้วก็มีเมนเทอร์แอนโทเนีย โพซิ้วโห มากันถ้าจำไม่ผิด 10 คน ก็ครบซีซั่นที่ 10 พอดี สนุกดี
จริงๆ แล้วต้องยกความดีความชอบให้เมนเทอร์แต่ละท่านนะครับ เพราะว่าเขาเตรียมกลยุทธ์ในการเล่นเกมมาดี แล้วเราคุยกันล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจะอยู่ไม่อยู่ตอนไหน ติดงานอะไรบ้าง ซึ่งเราก็คุยกันไว้ล่วงหน้าประมาณหนึ่งนะครับ แต่ตัวทีมงานเอง เต้เองจะรู้ก่อนล่วงหน้าว่าใครจะมาก็ประมาณวันสองวันครับ
ปีนี้เมนเทอร์ปากแจ๋วสุดก็ออฟ (จุมพล อดุลกิตติพร) นะ ออฟนี่ก็ปากแจ๋ว แต่เมนเทอร์มาย (ภาคภูมิ ร่มไทรทอง) ก็ไม่ธรรมดา เมนเทอร์มายเขาก็จะนิ่งๆ หน่อยทุ่มเท แต่ว่าก็แซบขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวต้องรอดู”
เผยยังไม่ได้รับการติดต่อจาก “นารา เครปะเทย” อนุวัติ ประทุมถิ่น เพื่อขอโทษ
“ยังไม่มีนะ เต้ยังไม่ได้รับการติดต่อมา เขาบอกว่าจะมาเหรอ ก็ถ้ามีโอกาสอยากเข้ามาก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับ แล้วก็ลืมไปแล้วล่ะ คือเราไปข้างหน้าและเราก็ทำงานของเราต่อแล้วก็อยากให้เขาไปทำงานของเขา ถ้าเกิดได้มีโอกาสเจอตัวกันจริงๆ ก็ยินดี แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ามันจะได้เจอจริงๆ หรือเปล่า แล้วก็จะได้เจอเมื่อไหร่ ตัวเต้งานเราก็ต้องโฟกัส แล้วก็ไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางโดยปกติอยู่แล้ว อาจจะหาตัวยากอยู่แล้วด้วยหรือเปล่า นี่ก็พยายามว่าตัวเองอยู่นะ ว่าเขาหาตัวเราไม่เจอหรือเปล่า แต่ว่ายังไม่ได้มีใครบอกว่าจะเข้ามา”
นาราลบคลิปหมดแล้ว ยันไม่ได้ติดใจตั้งแต่แรก แค่บอกในมุมตัวเอง
“จริงๆ ไม่ได้ติดใจมาตั้งแต่แรกที่เขาเริ่มทำนะ เพียงแต่ว่าเราก็ต้องบอกในมุมของเราบ้างเท่านั้นเองว่าเรารู้สึกอย่างนี้ แล้วก็การเชื่อมโยงบ่อยๆ อาจจะต้องอธิบายให้เคลียร์ว่าเราไม่ได้สนับสนุนด้วยในการนั้น แล้วต่อไปก็อาจจะได้ร่วมงานกันอีกก็ได้ ใครจะไปรู้ ส่วนเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมาย เต้ไม่ได้ทำนะ ไม่ได้คิดไปถึงจุดนั้น เพราะรู้สึกว่ายังไม่ได้มีอะไรกระทบจนเกิดผลเสียหายในเชิงลึกขนาดนั้น แต่ก็อย่างที่บอกแหละ ว่าไม่ได้สนับสนุนนะ
ถามว่ากังวลไหมว่าคนจะคิดว่ามันคือกระแสหนึ่งในการโปรโมต ทั้งของเรา ทั้งของเขา คนที่อยู่ในเหตุการณ์แบบพวกเราก็เข้าใจตรงกันแหละว่ามันก็คือเกิดขึ้นตามที่เห็น แล้วก็ไม่อยากมีใครออกมามีดรามากันและกัน ถ้าเกิดว่าเราทำงานอยู่ในวงการเดียวกัน เราเป็นพี่น้องกัน แต่ในกรณีนี้มันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยจริงๆ ถ้าเราอนุญาตได้ 1 คน เราก็ต้องอนุญาตได้อีกหลายคน ซึ่งตัวเต้เองไม่มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะให้ลิขสิทธิ์นี้ เพราะว่าเรามีเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ด้วยเท่านั้นเอง ก็เลยบอกเอาไว้”
ร่วมงานได้กับทุกคน รวมถึง “มะเดี่ยว อภิเชษฐ์ เอติรัตนะ”
“มะเดี่ยวไม่มีอะไร น้องรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว ตั้งแต่ The Face ซีซั่น 1 ก็เคยเจอกัน ตั้งแต่ไปออก Asia's Next Top Model ก็เป็นช่วง The Face ซีซั่นแรกๆ เลย ได้เจอกับน้อง แล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นเด็กดี แล้วก็ทำงานเก่ง มีความสามารถจริงๆ ส่วนตรงนั้นก็ยังไม่ได้หายไปไหน เขาก็ยังเป็นคนเดิมที่เราเคยรู้จักถ้าพูดกันตามตรงคือ วันที่น้องมาถ่ายแคมเปญให้ มันเป็นวันที่หลังจากวันที่แถลงข่าวไป 1 วัน คือเต้เองก็ไม่ได้ทราบว่าเมนเทอร์มายชวนมะเดี่ยวมาวันรุ่งขึ้น แต่ทีมงานทราบแล้ว เพียงแต่ว่าเรายังไม่เคยพูดเรื่องนี้เลย ทีมงานก็รีบแจ้งมาว่าเป็นไปได้ไหม เต้ก็บอกว่าทำไมจะไม่ได้ มาเลย ทุกคนให้ดูแลน้องให้ดีเหมือนเป็นแขกรับเชิญที่เราต้องดูแลให้ดีนะ เต้ไม่ได้ติดอะไรเลย ก็มา แล้ววันนั้นก็ได้เจอกับน้องแว็บหนึ่งครับ”
(ส่วนถามว่าอันนี้รวมถึงกับเหล่าน้องๆ ผู้เข้าแข่งขันด้วยไหม เหมือนผู้เข้าแข่งขันของนารา กับผู้เข้าแข่งขันของเราตอนนี้ก็สนิทไปไหนมาไหนด้วยกัน อย่าง ‘มานิตา - เจคอบ’ เห็นว่ามีคอนเทนต์ร่วมกัน?) เอ๊ะ ทำไมเราไม่รู้ เพราะมันไม่ได้ติดตามโซเชียลด้วย อันนี้พูดจริงๆ คือเราก็ไม่ได้ติดโซเชียลเองโดยส่วนตัว พอทำงานเสร็จก็ดูอะไรขึ้นมาฟีดก็เห็นแต่อย่างนี้ยังไม่รู้ แต่ก็ทำได้ ไม่ได้ห้าม เรื่องนี้เราก็ต้องย้ำไปอีกว่ามันเป็นวิจารณญาณของแต่ละคน แล้วเขาอยากจะทำอะไร เราก็ไม่ได้ห้าม”