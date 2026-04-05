“จ๋าย ไททศมิตร” เปิดใจวิกฤตน้ำมัน ทำคนไทยรวยจนร้องขอชีวิต! เข้าวงการการ์ดของสะสม ราคาสูงลิ่วแซงเสื้อวินเทจ

“จ๋าย ไททศมิตร” เคลียร์ใจปมร้อน GMM จบสวยแฮปปี้ทุกฝ่าย พักสมองทุ่มเงินสะสมการ์ดของรักชิ้นใหม่ แพงว่าเสื้อวินเทจ ก่อนฝากวลีเด็ดถึงราคาน้ำมัน ทำคนไทยรวยแบบร้องขอชีวิต ขอให้คงมาตรฐานนี้ต่อไปอีก 4 ปี
กลายเป็นอีกหนึ่งคนดนตรีที่หันมาคลั่งไคล้การสะสมสำหรับ “จ๋าย ไททศมิตร” อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี ที่ช่วงนี้พักเรื่องเครียดๆ หันมาทุ่มเทเวลาให้กับวงการการ์ดของสะสม จนได้รับฉายาเจ้าพ่อไม่หลับไม่นอน พร้อมอัปเดตสถานการณ์ค่ายเพลงที่หลายคนจับตาหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
“สนุกครับ แล้วมันเป็นช่วงที่เว้นว่างจากงานบางส่วนด้วย ก็เลยทำให้มีเวลาฟุ้งซ่าน (หัวเราะ) ก็แทนที่จะไปฟุ้งซ่านเรื่องการเมือง เราก็ผ่านไปแล้วเนอะผลการเมืองทุกอย่างก็ออกมาแล้ว ตอนนี้บ้านเมืองก็สงบดี ประชาชนก็มีความสุข ทุกคนก็มีความสุขดี ผมก็ไม่รู้จะโพสต์อะไรแล้ว ผมก็ว่างไง ก็เล่นการ์ดดีกว่า
มันก็เป็นหนึ่งของสะสมครับ จริงๆ วัฒนธรรมญี่ปุ่นเขาก็สะสมการ์ดกันอยู่แล้ว เหมือนพระ แต่ว่าในไทยอาจจะยังไม่แพร่หลาย ยังเฉพาะกลุ่มมาก ซึ่งผมเป็นนักสะสมอยู่แล้ว หมายถึงว่าเราสะสมเสื้อ สะสมอย่างอื่น มันมีเชื้อของความเป็นนักสะสมอยู่แล้ว มา The Stone ก็สะสมพระต่ออีก พอมาการ์ดเรามองเห็นแล้วมันเป็นการ์ตูนในเรื่องที่เราชอบด้วย มันก็ไปกันใหญ่เลย เราเป็นสายแพร่เชื้อ (หัวเราะ) แพร่เชื้อให้คนอื่นเล่นตาม”
แพงเพราะคนให้ค่า
“มันก็ของสะสมครับ คือมันแพงก็เพราะคนให้ค่าแค่นั้นเอง วันหนึ่งคนไม่ให้ค่ามันก็ถูกนะครับ แต่ทุกอย่างการลงทุนมันมีความเสี่ยงครับ ทุกคนก็ต้องศึกษาดีๆ ถ้าถามว่าแพงสุดเท่าไหร โห หนักกว่าเสื้ออีก เป็นเรื่องนะ หนักกว่าเสื้ออีก ใบเดียวแบบกระดาษบ้าอะไรวะเนี่ย แม่xแพง แต่ไม่ต้องมาตรวจที่บ้านนะครับ ไม่มี ไม่ไหว เราเพิ่งเข้า กำลังทำความเข้าใจอยู่ ยังไม่ขนาดนั้น แต่เสื้อเราอยู่มานานแล้ว แพงสุดที่ได้มาก็หลักหมื่น หลักแสนประมาณนั้นครับ”
รอ “โอม Cocktail” ปัณฑพล ประสารราชกิจ เคลียร์ทุกอย่างเอง หลังยุติบทบาทผู้บริหารค่ายเพลง GeneLab และ 19 ในเครือ GMM Music จะแถลงเร็วๆ นี้
“เรื่อง GMM ใช่ไหมครับ ก็คือได้ข้อสรุปและข้อตกลงแล้วนะครับ แล้วก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่าย ผมว่าเร็วๆ นี้ก็น่าจะทราบข่าวกัน เดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่ทุกฝ่ายแบบออกมาพูดดีกว่า มีทางออกที่ดีมากๆ ก็รอดูครับ รอดู (ไม่เกิดความขัดแย้งถึงขั้นแตกหัก?) ไม่เลย ผมว่าข้อความที่ผมพิมพ์ไปก็ชัดเจน ผมแค่ขอคำอธิบาย แล้วพอผู้ใหญ่มีคำอธิบายให้ผมมันก็จบแค่นั้นเองครับ แล้วก็หาทางออกร่วมกัน
กับพี่โอมก็คุยครับ ก็คุยตลอด ผมว่าให้พี่โอมตอบเองจะดีกว่า เขามีทางเลือก มีฝันใหม่ของเขาตามที่เขาเขียนแถลงไป ผมว่าทุกคนพอถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องเลือกทางที่ตัวเองคิดว่าดีแหละครับผมก็ยังทำงานกับค่ายเหมือนเดิม แล้วก็ร่วมงานกันบางอย่าง บางอย่างก็อาจจะเปลี่ยนแปลงบ้าง ผมว่ารอแถลงรอบเดียว เพราะเดี๋ยวมีแถลงจริงจังอีกทีหนึ่ง เร็วๆ นี้
ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของค่ายเพลง มันไม่ได้มีกรณีนี้กรณีแรก จริงๆ แล้วมันก็ไม่ได้คอขาดบาดตายขนาดมานั่งโพสต์ด่ากันตลอดเวลา มันแว็บเดียว เพราะต้องบอกว่าทุกคนช็อกหมด ผมเองก็ช็อก น้องๆ ในค่ายเองก็ช็อก ทุกคนรู้เรื่องเหล่านั้น ทราบเรื่องมาคร่าวๆ แล้ว แต่ไม่คิดว่าอยู่ดีๆ พอพี่โอมแถลงปุ๊บทุกคนก็ตกใจ ทุกคนก็ต้อง Protect ผลประโยชน์ หรือว่า Protect วงตัวเอง ว่าเราจะทำงานยังไงต่อ ผู้บริหารออก ทีมงานออก เราก็ต้องมีการคุยกับต้นสังกัดต่อ กับวงอื่นๆ ในค่ายคุยน้อยครับ ผมว่าแต่ละคนก็มีทางเลือกของแต่ละวงที่ต่างกัน ส่วนทิศทางก็ไม่แน่ใจนะ แต่ผมว่าไม่น่าเหมือนกัน”
โผงผางตามสไตล์ ไม่หยาบคาย มีความสุขกับค่ายเดิม
“ใช่ครับ ยังมีสัญญาอยู่ที่ GMM คนมองโพสต์เกรี้ยวกราด ก็ไม่นะ ผมก็บอกว่าต้นสังกัดแค่ต้องมีคำอธิบายให้ผม แค่นั้นเอง มันอาจจะดูโผงผางตามสไตล์ผมแหละครับ แต่ผมรู้สึกว่าไม่ได้หยาบคายอะไรนะครับ แล้วพอผู้ใหญ่ให้คำอธิบายที่ดีก็พอใจครับ เพราะเหนือสิ่งอื่นใดผมต้องบอกอย่างนี้ว่า คือทุกคนก็น่าจะรู้ว่าผมก็มาทำค่ายเพลงของตัวเองเนอะ แล้วผมอยู่ในวงการนี้มาได้ ทำเพลงมาได้ เจริญเติบโตมาได้ คือส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ด้วยก็มาจาก GMM Grammy แล้วก็ความรู้ต่างๆ ที่ได้มาจาก GMM ก็นำมาพัฒนามาเปิดค่ายตัวเอง อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้”
ไม่ได้ตามข่าวพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นอีก 50 สตางค์ แซะตอนนี้รวยแบบร้องขอชีวิตแล้ว ขอให้คงมาตรฐานต่อไป 4 ปี
"ผมไม่ได้ตามข่าวเลย ผมก็ช่วยอุดหนุนครับ ช่วยค้ำราคาอีกฝั่งหนึ่งครับ เดี๋ยวรอสักร้อยหนึ่งค่อยเติม ใจฟู รถทีมงานทุกคันของเราตอนนี้คล่องเลย เติมครับ เติมแบบมีความสุข แสดงว่าเศรษฐกิจดี แสดงว่าคนมีเงินเยอะไง ของแพงขึ้น ทุกคนก็ใช้จ่ายของแพง เรามีเงินไง รวยแบบร้องขอชีวิตเลย ก็ขอให้คงมาตรฐานนี้ต่อไปนะครับ 4 ปีนะครับ ใครที่ยังทำอยู่ก็ทำต่อไปนะครับ แฮปปี้มากเลยครับ (หัวเราะ)”