“บอย ปกรณ์” เคลียร์แล้ว ไม่ไปงานบอลช่อง 3 แย้มข่าวดีพร้อมแต่ง “เฟย์”

“บอย ปกรณ์” เคลียร์ชัดไม่ไปร่วมงานบอลช่อง 3 ย้ำช่องคือผู้มีพระคุณ แย้มข่าวดีพร้อมแต่ง “เฟย์” ก่อนเผยเรื่องสุดฮานามสกุลฉัตรบริรักษ์ทั้งบ้านเขียนไม่เหมือนกัน
ทำเอาแฟนๆ แห่ใส่ใจ ทำไมงานบอลช่อง 3 ปีนี้ถึงไร้เงา “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” โดยล่าสุดในงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย (THAI FILM DIRECTOR AWARD) ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เจ้าตัวเผยว่า เป็นเพราะติดงาน ลุยเปิดร้านอาหารใหม่ ย้ำไม่ได้ตัดขาด ยกช่อง 3 ผู้มีบุญคุณ
“ที่ไม่ได้ไปเพราะความจริงวันนี้ผมมีงานก่อนแล้วด้วยครับตอนกลางวัน แล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้เรื่องของการซ้อมคือปีนี้ผมไม่ว่างในเรื่องหลายๆ อย่าง เพราะว่าช่วงนี้ทำหลายอย่างมากเลยครับ ก็มีทั้งการเปิดร้านอาหารใหม่ด้วย เมื่อวานวันแรกเป็นซอฟต์โอเพนนิ่งชื่อ ไทยคูณ นะครับทุกคน ก็ฝากติดตามกันด้วย มีหลายอย่างที่ต้องทำครับ ปีนี้ก็เลยขออนุญาตว่าไม่ได้ไป แต่ยังไงปีหน้าถ้าว่างก็ไปอยู่แล้วครับ”
ไม่มีทางตัดขาดช่อง 3
“โอ้ย ไม่อยู่แล้ว ผมกับช่อง 3 นี่ไม่มีทางตัดขาดกันได้อย่างแน่นอน ผมยังรู้สึกอยู่ตลอดว่าความจริงแล้วช่อง 3 ก็คือผู้มีพระคุณของผมที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ คือถ้าอะไรก็ตามที่ผมสามารถไปช่วยงานทางช่องได้ ผมยินดีอยู่แล้ว เพียงแค่ว่าปีนี้คือหลายๆ อย่างเวลาไม่เอื้ออำนวย”
เปิดร้านอาหารสวนกระแส หุ้นกับ “เฟย์ พรปวีณ์ นีระสิงห์” หวานใจ ทำงานร่วมกันได้ ไร้ความขัดแย้ง
“ร้านอาหาร เปิดสวนกระแสเหรอ ความจริงแล้วก็ไม่ได้ถึงกับสวนกระแสหรอก แต่มันก็เป็นแพลนที่วางแผนกันมาครึ่งปีแล้วครับ ร้านนี้ก็หุ้นกับเพื่อนๆ ที่รู้จักกัน แล้วก็มีเฟย์ หุ้นด้วย เป็นร้านอาหารไทยครับ กึ่งๆ จะฟิวชั่นเล็กน้อย แต่ทุกคนเข้าถึงได้นะครับ ก็เป็นอาลาคาร์ท ชื่อร้าน ไทยคูณ ครับ ทางทีมไปได้เชฟที่เป็นเชฟเก่งๆ เลย ชื่อเชฟหวาย จากร้านที่เชียงใหม่ ก็เลยให้เขามาเป็นคนวางเมนูเบื้องต้นให้ทั้งหมด สาขาแรกเปิดที่สีลมครับ อยู่ที่ตึกข้างๆ โรงแรมพูลแมน สีลม
ทำงานร่วมกันได้ สบายมาก เราต้องมีอนาคตร่วมกันไปอีกไกล ส่วนที่มองว่าจะขัดแย้งกันก็ไม่หรอก คือเวลาทำธุรกิจด้วยกัน เราก็เคารพความเห็นซึ่งกันและกัน แล้วความจริงคือไม่ได้มีแค่เราสองคนด้วย ยังมีคนอื่นๆ ด้วยก็เคารพความเห็นส่วนรวม มีอะไรก็แชร์กันได้ ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับ”
ถึงจังหวะที่เหมาะสมแต่งงาน แต่ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
“ความจริงแล้วผมคิดว่าเรื่องของการแต่งงาน มันก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมแล้วแหละนะครับ แต่ก็คือรอให้มันเกิดขึ้น ให้มันเป็นไปตามจังหวะที่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าถามว่าเรื่องวัย เรื่องความพร้อม ผมก็ได้เคยบอกไปแล้วว่ามันก็ถึงจังหวะของเวลาแล้วแหละ”
ฮาลั่นเขียนนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษไม่ซ้ำกันทั้งบ้าน
“ก็คือที่ทุกคนได้เห็นผมลง IG ใช่ไหม อันนั้นเป็นนามสกุลที่ทุกคนเห็นมาจากจองตั๋วเครื่องบิน ก็คือเร็วๆ นี้จะมีทริปไปเที่ยวกับครอบครัวไปต่างประเทศด้วยกัน ก็เลยจองตั๋วเครื่องบิน เป็นชื่อภาษาอังกฤษในพาสปอร์ต นามสกุลก็คือไม่มีใครเขียนเหมือนกันเลย ความจริงจุดเริ่มต้นคนที่เหมือนคุณแม่ก็คือภัทรคนเดียว คือผมนามสกุล ฉัตรบริรักษ์ แต่ถ้าของคุณแม่จะอ่านว่า ฉัตรเบอร์ริลัค เรื่องของเรื่องผมว่ามันน่าจะเป็นตอนเรียนหนังสือแหละ แล้วเขาให้เขียนชื่อภาษาอังกฤษ ต่างคนต่างเขียน (หัวเราะ) คนอ่านๆ ยังไง รู้สึกยังไงก็เขียนอย่างนั้น ผมว่าของผมถูกต้องสุด เพราะว่าของคุณแม่เป็น B-U-R-I มันจะอ่านว่า ฉัตรบุรีรักษ์ หรือ ฉัตรเบอร์ริลัค ก็ได้ ส่วนของหน่องนี่หนักเหมือนกัน ชื่อ B-O-R-I จะเป็นฉัตรโบริรักษ์ ซึ่งไม่ใช่ ของผมต้องเป็น B-O-R-R-I ต้องเป็นฉัตรบริรักษ์ ของผมถูกต้องสุดส่วนวันใหม่ก็ตามแม่ไป (หัวเราะ) วันใหม่คือแม่เขียนให้ ก็จะเป็นตามแม่
ไอ้เรื่องพี่น้องไม่เคยมีปัญหา แต่ผมดันมีปัญหาของผมเอง คือผมเขียน ฉัตรบริรักษ์ คือ B-O แล้วก็ R-R ใช่ไหม แต่ผมเคยครั้งหนึ่งคือพี่ผู้จัดการที่ช่อง 3 เขาเคยตั้งอีเมล์ให้ผม แล้วใช้นามสกุลเป็นอีเมล์ ดันเขียนเหมือนไอ้หน่องก็คือเป็น B-O-R-I แล้วมีครั้งหนึ่งไปต่างประเทศ คือต้องกรอกทั้งตัวชื่อจริงและนามสกุล มันก็เลยมีปัญหาว่าอันไหนคืออันที่ถูก เพราะมันดันเขียนไม่เหมือนกัน
ก็คงไม่แก้แล้ว คนอื่นต้องมาแก้ตามผม (หัวเราะ) เพราะผมถูก หน่องมันก็คิดว่าของมันถูก แต่มันไม่ใช่ ต้องฉัตรบริรักษ์ ไม่ใช่โบริรักษ์ หรือบุรีรักษ์ ไม่มีปัญหากับตม. เพราะตอนเข้าก็ต่างคนต่างเข้า ไม่มีปัญหาครับ”