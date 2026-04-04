“ครูเคท” ดีใจ ย้ายออกจากบ้าน “เก้า เกริกพล” หลังเคยมีดรามาครอบครัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เคยมีเรื่องราวบานปลายไปก่อนหน้านี้ เหตุ “ครูเคท” แฟนต่างชาติของ “เก้า เกริกพล เพชรรัตน์” อยากใช้ชีวิตกันสามคนพ่อแม่ลูก แต่เก้าชินกับการอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ เกิดการไลฟ์สด เกือบทำร้ายตัวเองของครูเคท ถึงขั้นต้องเรียกตร.มาช่วยคุมสถานการณ์ จนทำชาวเน็ตตกใจ และค่อนข้างเป็นห่วงเจ้าตัว

ล่าสุด ครูเคท เผยภาพยิ้มกว้างกับลูก พร้อมประกาศตอนนี้ได้ย้ายออกจากพัทลุงมาอยู่หัวหิน ใช้ชีวิตกันสามคนพ่อแม่ลูกแล้ว ลั่นเหมือนฝันเป็นจริง

“ย้ายออกมาแล้ววว!! ดีใจมากเลย 🥹✨ หัวหิน ฉันรักคุณแล้วนะ เป็นครั้งแรกในรอบนานมากที่อยากตื่นเช้าเพื่อมาใช้ชีวิตแบบนี้ 💛

ในที่สุดเราก็ได้มาอยู่ด้วยกันในที่ของเราเอง สำหรับฉันมันเหมือนฝันที่เป็นจริงเลย 🏡✨

ฉันมั่นใจว่าตั้งแต่วันนี้ไป ฉันจะมีความสุขกับการเป็นแม่ได้อย่างเต็มที่ 👶🏻💖

ไม่รู้ทำไม แต่ถึงแม้เราจะเช่าคอนโดอยู่ ที่นี่ก็เริ่มรู้สึกเหมือน “บ้าน” จริง ๆ แล้ว 🥰”












