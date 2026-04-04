ล่มแล้ว! “เอ ศุภชัย” พับโปรเจกต์ “เสนห์นาง” เหตุคิวนักแสดงไม่ลงตัว ฟาดเคราะห์นิ้วหักจัดกระดูกใหม่

ตัวมารดาสร้างเรื่อง! “เอ ศุภชัย” เปิดใจหมดเปลือก ฟาดเคราะห์ลื่นน้ำตกนิ้วหัก ประกาศพับโปรเจกต์ยักษ์ “เสน่ห์นาง” เพราะคิวไม่ลงตัว พร้อมเผยความในใจถึง “แตงโม นิดา” ไม่เคยลืม รักด้วยหัวใจ
ตัวมารดาขยันสร้างตำนาน สำหรับ “เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร” ล่าสุดเปิดตลาด “A FAIR อร่อยเกรดเอ BY A SUPACHAI” ครั้งที่ 9 ที่ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ได้เปิดใจถึงอุบัติเหตุที่ทำเอาแฟนๆ หัวใจจะวาย เหตุลื่นล้มที่น้ำตกจนนิ้วหัก 2 นิ้วต้องจัดกระดูกใหม่ ซึ่งเอเผยอาการล่าสุดว่า
“คือตอนนั้นเราไปน้ำตกจริง ทั้งปีเรามีเวลาว่างแค่สองวัน แล้วเราอยากไปกอดแม่ คือเราไถดูใน TikTok แล้ว TikTok บอกว่าคุณจะมีเวลาอยู่กับแม่จริงๆ ได้ไม่ถึง 100 วันถึง 200 วันด้วยซ้ำ เราก็เลยคิดว่าต้องไปหาแม่ เพราะว่าตอนนี้แม่เราก็ 70 กว่าแล้ว พอรวมเป็นปีแล้วเขาบอกว่ามันไม่ถึง 5 ปี ก็เลยตัดสินใจขึ้นเครื่องไป ไปถึงแม่ก็อยู่บ้าน แล้วเราเป็นคนชอบเที่ยวน้ำตก เราก็อยากโปรโมตน้ำตก ก็เลยไปน้ำตกอ้ายเขียว จริงๆ ไม่ได้อยากลงเล่นน้ำ แต่น้องนนที่เป็นผู้ช่วยดันกระโดดลงน้ำ แล้วเราเป็นคนที่ยอมไม่ได้ เห็นคนที่ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่กระโดด เราก็เลยอยากเล่นด้วย ก็เลยลงไปในน้ำเลย ก็นุ่งผ้าเช็ดตัวผืนเดียวลงไปในน้ำ ปรากฏว่าผ้ามันอุ้มน้ำ มันก็ดึงเราหงายหลังไปเลย
ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าอะไรหัก ไม่รู้ว่าเป็นหลัง เอว หรือสะโพก ป้าดาคนสนิทก็วิ่งมาช่วย มาบีบนวด เขาบอกไม่หักหรอกแค่เคล็ด สรุปไปโรงพยาบาลหมอบอกว่ากระดูกผิดรูปก็ให้เราดมยาแล้วก็จัดกระดูกใหม่ (หัวเราะ) ฟาดเคราะห์ไปเลย ก็ขายของดีเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าขายของดี ขอให้ครั้งนี้ที่แม่โดนขอให้ทุกคนขายดี ขอให้ทุกคนมาเอ็นดูเอที่นี่ด้วย แต่คุณหมอก็ยังไม่ให้เดินนะ แต่แม่ก็เดินแล้ววันนี้ เสียดายที่ไม่ได้เดินยืดขายาว คอนเทนต์หายไปเลย แม่งดยืดขายาวสักเดือนสองเดือนนะลูกนะ
แต่หลังจากนี้ถามว่าจะระวังขึ้นไหม คือก็พูดแบบนี้มาหลายรอบแล้ว ครั้งที่แล้วก็เซลฟี่ขาหัก ครั้งนี้ก็เกี่ยวกับโซเชียล แม่เราก็เคยพูดอยู่คำหนึ่ง ปกติเวลากลับบ้านถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ตอนเด็กๆ ถ้าซนแบบนี้พอเอกลับถึงบ้าน แม่ก็จะตีซ้ำ แต่ครั้งนี้แม่บอกว่า แม่ดูแลเอมาจนถึงอายุ 17 นะ ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม แต่หลังจากนั้นเอหักตลอดเลยตั้งแต่เอดูแลตัวเองได้ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเอง (หัวเราะ)เลยเป็นคำพูดที่เจ็บโดยไม่ต้องตี น้ำตาจะไหล แต่ครั้งนี้แม่บอกว่าเอโตแล้วแม่จะไม่ซ้ำ”
ยอมรับพับโปรเจกต์ “เสน่ห์นาง” เหตุคิวนักแสดงไม่ลงตัว
“สำหรับละครเรื่องเสน่ห์นาง คือคิวนักแสดงเราพยายามแล้วแต่มันไม่ได้ แม่ก็เลยต้องพับโปรเจกต์ไปก่อน ก็ต้องขอบคุณช่อง 7 และขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ให้โอกาส แต่เอไม่สามารถเอาทุกคนมารวมกันได้ด้วยภารกิจของแต่ละคน ก็เลยต้องพับไปก่อน นี่เป็นที่แรกที่พูดเรื่องนี้ แค่นี้เลยค่ะ คือมันเป็นความตั้งใจ แต่เหมือนกับว่าแต่ละคนมีภารกิจ แล้วคิวของแต่ละคนไม่สามารถแมตช์กันได้ ก็เลยต้องพักไปก่อน
ก็ใช้คำว่าเราก็อยากเห็นนะ เราก็เสียดาย (นิ่งไป) ก็เข้าใจกันแหละ มองตาก็เข้าใจเนอะ ส่วนคิวใครเป็นเหตุ รวมๆ ทุกคนเลย คิวแม่เองด้วย ดูแล้วมันไม่ลงตัวจริงๆ ก็ต้องกราบขอบคุณช่อง 7 ที่ให้โอกาสขอบคุณพี่อั้ม (พัชราภา ไชยเชื้อ) ที่ให้โอกาส ขอบคุณพี่อนันดา (อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม) ขอบคุณนักแสดงทุกคนที่ให้โอกาสเอ แต่เอไม่สามารถเอามารวมกันได้จริงๆ เรื่องงบไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะ ทุกคนใจดีกับแม่หมดเลย”
โอกาสกลับมาเป็นเรื่องอนาคต
“มันเป็นเรื่องของอนาคต แม่ไม่อยากให้ใครคาดหวัง แต่แม่ก็จะรับผิดชอบในส่วนที่แม่รับผิดชอบเต็มที่ ส่วนที่หลายคนเสียดาย เอก็ไม่แพ้ทุกคนเลย”
เพิ่งจัดงานครบรอบการจากไปของ “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์” เพราะต้องรอคิว “อ.ธงชัย” ยันไม่เคยลืม รักด้วยหัวใจ
"คือวันครบรอบของพี่โมเราจะทำทุกปีอยู่แล้ว แต่ปีนี้เป็นอะไรที่พวกเรายุ่งกันมาก แล้ววันที่เราว่างซึ่งต้องมีอาจารย์ธงชัยที่เป็นศิษยาภิบาลโบสถ์คริสต์ของพี่โมที่ต้องมา แต่อาจารย์ธงชัยไม่สบาย เราก็เลยต้องรอคิวอาจารย์ธงชัย จนมาว่างวันนี้ ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เปิดตลาดเอแฟร์พอดี แม่ก็เลยต้องตื่นมาตอน 6 โมงเช้า มาทำทุกอย่างให้เสร็จ แล้วก็เสร็จงานพี่โม ก็บอกพี่โมว่าทำให้แล้วนะ ทำให้ทุกปีไม่เคยลืม เพราะเรารักด้วยหัวใจ วันนี้ก็อบอุ่นค่ะ มีแต่คนสนิท คนจากโบสถ์ แล้วก็มีน้องเบิร์ด (แฟนแตงโม) และน้องๆ อีกหลายคนที่มากันทัน แต่ทุกคนก็ส่งใจมา เพราะงานมันเช้าจริงๆ ถ้าไม่ติดงานเอแฟร์พี่ก็กะว่าจะจัดสักบ่ายโมง”
บอกแฟนแตงโมมีอะไรให้บอก ที่นี่คือบ้าน
“ไม่ได้คุยอะไรกับเบิร์ดเลย บอกแค่ว่ามีอะไรให้บอกนะ เอยังอยู่ที่เดิม แม่ยังอยู่ที่เดิม มีอะไรให้บอก ให้คิดว่าที่นี่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่ง ถ้ามีอะไรก็ให้โทร.มาบอก ส่วนเรื่องคดีความ อันนั้นแม่ไม่ทราบเรื่อง ไม่ทราบจริงๆ ขอโทษค่ะ”
ทำบุญให้ทุกคนที่ตายจากไปในชีวิต
“จริงๆ ทุกคนที่ตายไปในชีวิตพี่เอ ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย เอกลับไปทำบุญให้กระดูกปู่ย่า เพื่อนทุกคน เวลาทำบุญเสร็จก็กรวดน้ำ ก็จะมีทุกคน แต่พี่โมเป็นคริสต์เราก็เลยได้ทำปีละครั้งก็ต้องเชิญอาจารย์ธงชัยมาทำ คนรอบตัวแม่ แม่จะคิดถึงตลอด เราไม่เคยทิ้ง จะคิดถึงตัวเองทีหลังเสมอ แต่คนก็บอกให้เรารักตัวเองบ้าง”
คิดถึงแตงโม อยากเล่าเรื่องราวบนโลกมนุษย์ให้ฟัง
“จริงๆ ก็บอกตลอด เมื่อกี้ก็พูดว่าคิดถึงพี่โม อยากเล่าเรื่องให้ฟังมากเลยว่าพวกเราอยู่บนโลกมนุษย์มันมีอะไรบ้าง เรื่องราวอะไรมากมาย ก็ฝากบอกพ่อโสด้วยนะว่าคิดถึง เมื่อช่วงเช้าที่ทำบุญพี่เบิร์ดก็เอากระดูกพ่อโส (คุณพ่อแตงโม) มาด้วยก็เลยได้ทำบุญให้ทั้งสองคนเลย เราก็ดีใจเหมือนได้ทำกับพ่อด้วย คือเราก็ไม่มีรูปคุณพ่อที่บ้าน วันนี้พี่เบิร์ดเอามา วันนี้ก็จัดให้ที่บ้านพี่เอ ตรงสระน้ำที่เดิม เมื่อคืนก็ทำกันทั้งคืน เราก็บอกว่าให้ทำให้สวยที่สุดนะ พวกนั้นก็แซวกันว่าพี่โมคงนั่งยิ้มอยู่ ว่าเอจะต้องเปลืองเงินทุกปีเลยนะ (หัวเราะ)”