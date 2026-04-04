“ริชชี่ อรเณศ” เปิดใจเลิก “ก็อต” อย่างน้อยรักคนเป็น แม้บางครั้งเลือกคนผิด! รับเคยฝันถึงรักแรกต้องเป็นรักเดียว

“ริชชี่ อรเณศ” เปิดใจครั้งแรกหลังจบรักแรก “ก็อต อิทธิพัทธ์” ยึดหลักพระเจ้าช่วยก้าวผ่าน ยอมรับแม้เคยฝันถึงรักเดียว แต่ไม่เป็นไรเพราะบางครั้งเราก็เลือกคนผิด ทำให้วันนี้ได้เติบโตและรักคนเป็นแล้ว
เปิดใจเป็นครั้งแรก หลังเลิกรากับ “ก็อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์”ปิดฉากรักแรก สำหรับ “ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส”ล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจถึงสภาพจิตใจหลังผ่านมรสุมความรัก ซึ่งริชชี่ยอมรับว่าตอนนี้โอเคมาก เติบโตขึ้นกว่าเดิม
“ตอนนี้โอเคมากๆ แล้วค่ะ ขอบคุณทุกคน เพราะจริงๆ หนูได้รับความรักจากแบบครอบครัว พี่สาวทุกคน แล้วก็แฟนคลับทุกคนเยอะมากๆ มันมีแต่ความสุข มีแต่สิ่งดีๆ มันก็มีช่วงเวลาที่มันยากค่ะแต่สำหรับหนูรู้สึกว่าในช่วงที่มันยาก เราแทบไม่ได้ต้องเอาตัวเองอยู่ตรงนั้นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เหมือนพอเกิดขึ้นทุกคนก็ช้อนหนูขึ้นมาทันที
อย่างคุณน้าหนูเขาก็มาจากฝางเลย เป็นมิชชันนารีเขาก็พาหนูร้องเพลงขอบคุณพระเจ้า ก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเลยค่ะ จากนั้นก็โอเค มีแฟนคลับ พี่ๆ ทุกคนก็ให้กำลังใจ และเราก็รู้สึกว่าเราต้องโฟกัสคนที่รักเรา แล้วก็ทุกคนที่เขาให้กำลังใจเรา และมันมีแต่ความรัก และหนูรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองไปคลุกเศร้าอยู่ตรงนั้น โมเมนต์แย่ๆ คือตอนแรกหนูเคยจินตนาการตลอดว่ามันน่ากลัวและมันจะแย่ แต่พอเกิดขึ้นจริง ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มากกว่าที่ทำให้มันไม่แย่ขนาดนั้น”
ดีใจครั้งหนึ่งได้พยายามเต็มที่ในเรื่องความรัก อย่างน้อยรักคนเป็นแล้ว
“ในมุมของหนู เรารู้สึกว่าเราดีใจมากๆ ที่ครั้งหนึ่งเราได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ หนูเป็นคริสเตียนใช่ไหมคะ รู้สึกว่าเราได้รักอย่างที่เราเคยตั้งใจไว้ว่าเราอยากจะแบบเป็นอย่างนี้ แล้วพระเจ้าสอนเราว่าเราต้องรักคนแบบนี้ และในมุมของหนูก็ทำดีที่สุดแล้ว แล้วก็ดีใจที่เราไม่เคยคิดว่าจะเปิดใจมีความสัมพันธ์เรื่องแฟนเลยด้วยซ้ำ แต่พอตอนนี้เรารู้สึกโอเค เราก็รักคนเป็นแล้ว เราก็ได้ทำได้ดีที่สุดแล้ว ก็โอเคแล้วค่ะ
จริงๆ หนูรู้สึกว่าไทม์มิ่งที่หนูใช้ชีวิตแบบไม่ได้มีความสัมพันธ์มันทั้งชีวิตเลย (หัวเราะ) แล้วพอตอนนี้มันก็เหมือนแค่ช่วงเวลาหนึ่ง แล้วตอนนี้เราก็แค่กลับมาเป็นเราเหมือนเดิม หนูไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องนี้เหมือนเดิม และยังใช้กลับมาใช้ชีวิตปกติค่ะ”
ไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไร เรายังเป็นเรา ใช้ชีวิตต่อไป
“หนูรู้สึกว่ามันก็เหมือนที่เราเคยคิดไว้แต่แรกแล้วว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเราตัวคนเดียว มันเป็นคนสองคน แล้วก็ไม่เป็นไรเลยในมุมเรา เราก็ทำทุกอย่างที่ตัวเราทำได้อย่างดีที่สุดแล้ว ถ้ามันไม่เวิร์กก็ไม่เป็นไร มันไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้เราเปลี่ยนไป เราก็ยังเป็นเราและก็ใช้ชีวิตต่อไป ในมุมของคนอื่นหนูรู้สึกว่าไม่ว่าจะความสัมพันธ์ไหน เราไปจัดการกับคนอื่นไม่ได้อยู่แล้ว แต่ก็บอกตัวเองว่าอย่างน้อยก็ได้บทเรียน แล้วก็ได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้น ว่ามันไม่เป็นไร แล้วก็เราก็ต้องเข้มแข็ง และการเข้มแข็งสำหรับเรามันง่ายกว่านั้นด้วยซ้ำ เพราะขอบคุณทุกคนที่ไม่เคยปล่อยให้หนูต้องอยู่คนเดียว”
สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือพระเจ้า
“พระเจ้าค่ะ หนูเป็นคริสเตียนด้วย หนูรู้สึกว่ามันง่ายมากเลย เพราะเรามีโฟกัสอยู่แล้วว่าพระเจ้าบอกว่าเราต้องเชื่อ และก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นมันดีที่สุด ถ้าพระเจ้าเห็นหรือได้ยินอะไรในสิ่งที่เราไม่ได้รู้ เพราะฉะนั้นทางข้างหน้าที่เราจะเดินไปมันดีแน่นอน”
ไม่เปิดและไม่ปิดหัวใจ
"หนูไม่ได้ปิดใจและก็ไม่ได้เปิดใจอะไร แต่ว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว ส่วนสาเหตุเกิดจากอะไร คือหนูรู้สึกว่าไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้แล้วค่ะ เพราะหนูแค่คิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ แล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าไม่พูดถึงดีกว่า”
รับอยากให้เป็นรักแรกและรักสุดท้าย แต่บางครั้งเราก็เลือกคนผิด
“พี่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจริงๆ หนูมีความคิดตั้งแต่เด็กว่าเราไม่ได้อยากมีความรัก แต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นเราก็แค่มีรักแรกและรักสุดท้าย เพราะหนูเป็นคนซีเรียสมากๆ แต่ก็ไม่เป็นไร หนูก็รู้สึกว่าบางครั้งเราก็เลือกคนผิด แล้วมันก็พลาดได้ แล้วก็กับทุกอย่างเลย เวลาทำอะไรก็ตามหนูชอบคิดตลอดว่าถ้าหนูเป็นนักกีฬา หนูเป็นนักเรียนที่ตั้งใจมาก เราจะประสบความสำเร็จทุกอย่าง แต่ครั้งนี้ก็แค่มันเกิดขึ้นบ้าง พี่ที่สนิทบางคนพูดว่าดีแล้วที่มันเกิดขึ้นบ้าง ไม่งั้นหนูจะเป็นเด็กที่ถ้าชีวิตมันมีแต่อะไรที่มันสวยงามหรือดีไปหมด หนูจะไม่ได้เติบโต หนูก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณที่รู้สึกเติบโตขึ้น แข็งแรงขึ้น แล้วเราก็รู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้น
ถามว่าต่อไปจะยากขึ้นหรือเปล่า (หัวเราะ) ก็น่าจะเป็นอย่างนั้น เอาจริงๆ มันก็น่าจะกลัวนิดหนึ่ง ก็ต้องดูเยอะหน่อย แต่ว่าหนูไม่โฟกัสเรื่องนี้เลยค่ะว่าเราจะต้องมีแฟน ต้องมีครอบครัวหรือต้องอะไร เราก็แค่พยายามใช้ชีวิตในทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็ทำหน้าที่เราอะไรก็ตามที่เราควรจะทำ หนูโฟกัสแค่ตรงนี้”
สตรองบอกยังร่วมงานกันได้
“ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสไหมนะคะ แต่ว่าหนูไม่ได้มีปัญหาอะไร เพราะรู้สึกว่าทุกครั้งเวลาหนูทำงาน หนูก็โฟกัสแค่งานตัวเองอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ว่าใครหนูไม่ได้ค่อยเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวใครหรือเข้าไปยุ่งชีวิตใคร หนูแค่ทำหน้าที่ตัวเอง เพราะฉะนั้นวันหนึ่งต้องทำงานต้องอะไรหนูก็ไม่ได้คิดว่าไม่น่ามีปัญหา”
เผยบนดอยไม่มีผลกับค่าฝุ่น PM 2.5 แฮปปี้ครอบครัวแข็งแรง
“คุณแม่กับพี่สาวก็ปิดหน้าต่าง แล้วก็พยายามเปิดเครื่องกรองอยู่ในบ้านให้เยอะขึ้น เพราะไลฟ์สไตล์คนเชียงใหม่ชอบออกไปทำกิจกรรมข้างนอก เพราะอากาศดี ช่วงนี้ก็ต้องปรับนิดหนึ่งพยายามโปรเทคตัวเองค่ะ ถ้าจุดไหนที่มันหนักมากๆ ก็อาจจะต้องย้ายชั่วคราว แต่ตรงบ้านหนูไม่ได้เยอะมาก ประมาณร้อยนึง แล้วถ้าปิดบ้านก็คือไม่มี บนดอยไม่ได้มีผล เพราะส่วนใหญ่ฝุ่นมันจะกดลงที่ข้างล่างในเมือง
ตอนนี้พยายามดูแลสุขภาพ แล้วก็จริงๆ ช่วงนี้หนูอยู่กรุงเทพฯ หนูก็พยายามโทร.บอกคนที่บ้าน บางทีเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาชิน เขาจะรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไร คุณแม่หนูก็ยังไปตีแบดฯ ใช้ชีวิตปกติ เขาก็บอกว่าแม่โอเค แม่รดน้ำอยู่แม่พยายามฉีดน้ำให้ฝุ่นลง ส่วนตัวหนูเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วค่ะ จะมีบ้างถ้ากลับเชียงใหม่หนูจะชอบเป็นภูมิแพ้นิดหนึ่งค่ะ แต่คนที่บ้านแข็งแรงมาก ยังไม่มีใครเป็นอะไร
ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ชาวเชียงใหม่และก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ช่วงนี้มันมีฝุ่นเยอะมากๆ ยังไงก็พยายามเปิดเครื่องกรอง หรือว่าโปรเทคตัวเอง ถ้าใครที่บ้านมีไอ้ตัวเปิดน้ำหรืออะไรก็ตามก็ต้องดูแลตัวเองกันดีๆ นะคะ ก็ต้องช่วยตัวเองก่อน แล้วเชียงใหม่มันไม่ได้ฝุ่นเยอะตลอดทั้งปี หรือน่ากลัวขนาดนั้นเหมือนที่ทุกคนคิด ยังเป็นเมืองที่น่าอยู่ แล้วก็สภาพแวดล้อมดีมาก มันจะเป็นช่วงเดียว เดี๋ยวถ้าอากาศดีขึ้นก็หวังว่าทุกคนจะกลับมาเที่ยวเชียงใหม่ แล้วทุกคนก็ใช้ชีวิตอย่างปกติได้เหมือนเดิม ไม่ต้องตื่นกลัวเกินไป แต่ก็ดูแลตัวเองกันดีๆ นะคะ”
ปลื้มฟีดแบ็กละครกลิ่นมาลี
“ก็ดีใจมากเลยค่ะ เหมือนทุกคนชอบ ขอบคุณทุกคนมากๆ ที่ติดตามชม แล้วก็อีกสองตอนสุดท้ายพฤหัสฯ ที่จะถึงนี้ ก็ฝากด้วยนะคะ ยังมีอีกหลายปมมากๆ ที่ยังไม่ได้คลี่คลาย ก็ลุ้นติดตามชมกันนะคะ ยังน่าตื่นเต้นอยู่ทุกวินาทีเลยค่ะ ก็หายเหนื่อยค่ะ ขอบคุณแทนทีมงานทุกคน และนักแสดงทุกท่านด้วยค่ะ ทุกคนดีใจมากๆ และมีความสุขมากที่ทุกคนชอบ และมีความสุขกับการชมละคร แล้วนักแสดงผู้ใหญ่เยอะมากๆ เลยค่ะ ก็ดีใจที่ทุกคนได้ชมเรื่องนี้ แล้วก็ได้ดูผลงานของพวกเราค่ะ ตอนนี้มีรับเรื่องใหม่ไว้แล้วบ้างค่ะ แต่ว่าอาจจะต้องรอว่าเขาให้เปิดได้เมื่อไหร่”
กลับมาแบบเต็มตัว ฟูลออปชัน
“(หัวเราะ) ค่ะ ก็พยายามทำงานให้เยอะๆ ขึ้นค่ะ เพราะมีพี่ๆ แฟนคลับหลายคนที่เขาอยากติดตามเรา ให้กำลังใจ และเขาก็ให้ความรักเรามาเยอะมากๆ ก็อยากคืนให้กับพี่ๆ ด้วยการทำผลงานเยอะๆพี่ๆ จะได้มีความสุข จริงๆ หนูรับละครตลอด หนูก็เล่นถ่ายทุกปีเลยค่ะ แต่จะเหมือนพอถ่ายช่วงหนึ่งก็จะหายไปหน่อย แล้วก็ออนแอร์ แล้วถ้าไม่ได้ออนฯ ทันทีก็จะมีช่วงหาย แต่หนูก็ถ่ายซีรีส์กับหนังอยู่ตลอดค่ะ”
ยิ้มรับเป็นดาว TikTok แล้ว
“ใช่ค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้เหมือนบางทีพี่ๆ เขาดูเราง่าย เวลาไลฟ์เขาก็จะเจอเราเลย จะได้หายคิดถึงกัน ก็พยายามไลฟ์บ่อยๆ จะได้คุยกับพี่ๆ เขาค่ะ เดี๋ยวนี้มีพี่ๆ ช่างหน้าช่างผมก็ชวนหนูถ่ายคอนเทนต์ ไม่เคยทำเลย แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีแต่พี่ๆ มาชวนทำโน่นทำนี่ ก็รู้สึกว่าเริ่มกลับมาเป็นเราที่มีแต่พี่สาว มีคนนั้นคนนี้มาชวนทำกิจกรรม พาไปกินขนม ก็กลับมาทำทุกอย่างที่ทุกคนรู้สึกว่ามันสนุก เราก็ทำ เหมือนหนูก็ไปถ่ายงานมาก็สนุกมาก รู้สึกว่าเล่นแล้วสนุก เหมือนเล่นกับพี่ๆ มากกว่าทำงาน”