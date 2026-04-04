“ยูโร-ภูมิ-แอนน่า” สาดเสน่ห์วัฒนธรรมไทย ชวน “แต่งไทย เที่ยวได้ทุกที่” รับสงกรานต์

ช่อง 7HD ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดแคมเปญใหญ่ “7HD รักษ์ประเพณีปีใหม่ไทย” ดึง “ยูโร ยศวรรธน์-ภูมิ เกียรติภูมิ-แอนน่า กลึคส์” สวมชุดไทยถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอันงดงามผ่านสปอต “แต่งไทย เที่ยวได้ทุกที่” ระหว่างวันที่ 6-15 เมษายนนี้
ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยอย่างงดงาม ช่อง 7HD เดินหน้าสืบสานซอฟต์พาวเวอร์และวัฒนธรรมไทยผ่านแคมเปญ “7HD รักษ์ประเพณีปีใหม่ไทย” ชวนคนไทยร่วมภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ ด้วยการแต่งกายชุดไทยออกไปท่องเที่ยวภายใต้คอนเซ็ปต์ “แต่งไทย เที่ยวได้ทุกที่” โดยถ่ายทอดความประทับใจผ่านสปอตโฆษณาชุดพิเศษ เตรียมออกอากาศให้ชมพร้อมกันระหว่างวันที่ 6-15 เมษายนนี้ ทางช่อง 7HD
แคมเปญในปีนี้ได้ 3 นักแสดงรุ่นใหม่ขวัญใจแฟน ๆ นำโดย “ยูโร ยศวรรธน์” พร้อมด้วย “ภูมิ เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์” และ “แอนน่า กลึคส์” คู่พระนางจากละคร “บ้านนางรำ” มาร่วมถ่ายทอดความงดงามของชุดไทยในมุมมองร่วมสมัย ผสานบรรยากาศแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงกลิ่นอายวัฒนธรรมเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว
โดย “ยูโร ยศวรรธน์” มาในลุคไทยประยุกต์สุดเท่ ฉบับ “แต่งไทย ใส่สนุก” พาเที่ยวชมความงดงามของวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, ถนนหน้าพระลาน, สวนสันติชัยปราการ, กระทรวงกลาโหม ฯลฯ สะท้อนภาพเมืองหลวงที่ผสานความดั้งเดิม และความร่วมสมัยได้อย่างมีเสน่ห์
ขณะที่ “ภูมิ-แอนน่า” ควงคู่มาในชุดไทยสุดสง่างาม ร่วมถ่ายทอดวิถีปฏิบัติในช่วงสงกรานต์ ทั้งการเข้าวัดทำบุญ สรงน้ำพระ และการเล่นน้ำอย่างสุภาพตามแบบฉบับไทย พร้อมปักหมุดเช็กอินจุดสำคัญอย่างเสาชิงช้า และวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น และเปี่ยมด้วยคุณค่าของประเพณีไทย
โดย ยูโร เป็นตัวแทนเปิดใจว่า “ปกติแล้วเราอาจไม่ได้มีโอกาสสวมชุดไทยในชีวิตประจำวันกันบ่อยนักนะครับ แต่พอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้ร่วมใจกันสวมใส่ชุดไทย เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทยของเรา ส่วนตัวผมรู้สึกว่าชุดไทยมีความประณีต และสวยงามมากครับ ครั้งนี้จึงดีใจเป็นพิเศษที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านสปอตชุดนี้ ในสปอตส่วนของผมคือ ‘แต่งไทย ใส่สนุก’
ถึงแม้ในวันถ่ายทำอากาศจะค่อนข้างร้อน แต่ด้วยบรรยากาศของสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงความภาคภูมิใจที่ได้สวมชุดไทย ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีมากสำหรับผมครับ อยากฝากให้ทุกคนติดตามชมสปอตชุดนี้กันด้วยนะครับ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘แต่งไทย เที่ยวได้ทุกที่’ แล้วคุณจะได้เห็นมุมสวย ๆ ของเมืองไทยที่น่าประทับใจแน่นอน สุดท้ายนี้ ในวันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ใครที่กำลังเดินทางกลับบ้าน ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ อยากให้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างเต็มที่ และขอให้วันหยุดยาวปีนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม มีความสุขมาก ๆ ครับ”
ช่อง 7HD ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานวัฒนธรรม แต่งไทยอย่างภาคภูมิใจ เล่นน้ำอย่างสุภาพ และเดินทางอย่างปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยสามารถติดตามชมความงดงามของสปอตชุด "แต่งไทย เที่ยวได้ทุกที่" ได้ตั้งแต่วันที่ 6-15 เมษายนนี้ ทางช่อง 7HD กด 35