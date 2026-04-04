“ออม สุชาร์-เก่ง ธชย” ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว OTalk แอพพิเคชั่นระดับโลก ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ

ได้ฤกษ์เปิดตัวแอพพิเคชั่น OTalk ในประเทศไทย แกรี่ คอลลินส์ ซีอีโอของ OC Groupและทีมบริหารได้ร่วมกันจัดงานเปิดตัวแอพพิเคชั่น OTalkเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทำการจัดเปิดตัวแอพพิเคชั่น OTalk ทั่วโลกไปแล้ว โดยมีแขกผู้มีเกียรติพร้อมเหล่าเซเลบ อินฟลูเอนเซอร์จากทั่วโลกมาร่วมงานอย่างมากมาย ภายในงานมียังเหล่าศิลปินดาราตัวแทนจากประเทศไทยขึ้นโชว์มินิคอนเสิร์ตอาทิ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ, ดร.พลัง โลกศิลป์ อีกทั้งยังมี คอปเตอร์ ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี, คิมมอน วโรดม เข็มมนฑา, ออม สุชาร์ มานะยิ่ง มาร่วมสร้างสีสันบรรยากาศอย่างชื่นมื่น
แกรี่ คอลลินส์ เป็นซีอีโอของ OC Group และเป็นผู้บริหารระดับโลกมากประสบการณ์ที่มีประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำมากกว่า 25 ปีในภาคส่วนเทคโนโลยี โทรคมนาคม พลังงาน และการป้องกันประเทศ เริ่มต้นอาชีพในฐานะเจ้าหน้าที่เดินเรือของกองทัพเรืออังกฤษ แกรี่สร้างชื่อเสียงในด้านการผสมผสานความเข้มงวดในการดำเนินงาน ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และความเป็นผู้นำเชิงพาณิชย์เชิงกลยุทธ์ เขาเป็นผู้นำโครงการเติบโตที่ซับซ้อน พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีมูลค่าสูง และส่งมอบการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่สำคัญในตลาดโลก ด้วยประสบการณ์ที่ลึกซึ้งในการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับ C-suite และการแปลงเทคโนโลยีเกิดใหม่ให้เป็นมูลค่าทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง แกรี่จึงนำเสนอเสียงที่รอบคอบและมีอำนาจในการสนทนาเกี่ยวกับนวัตกรรม การเติบโต และอนาคตของเทคโนโลยี
OTalk简介
OTalk เป็นแพลตฟอร์มสื่อสตรีมมิงบน Web3 ซึ่งได้รับการลงทุนและบ่มเพาะโดยมูลนิธิ OC Group แห่งสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบนิเวศความบันเทิงเชิงโต้ตอบที่มีความเปิดเผย โปร่งใส และกระจายศูนย์อย่างแท้จริง แพลตฟอร์มดังกล่าวผสานรวมฟังก์ชันหลัก 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ การถ่ายทอดสด เครือข่ายสังคม สื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ และการโฆษณา อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มโมเดลเศรษฐกิจ “พลังประมวลผลจากทราฟฟิกอัจฉริยะ” (Traffic Intelligent Computing Power) เป็นรายแรกของโลก โดยผู้ใช้งานสามารถได้รับรางวัลในรูปแบบพลังประมวลผลจากการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เช่น การรับชม การกดถูกใจ การแสดงความคิดเห็น และการแบ่งปัน ซึ่งสะท้อนแนวคิด “ทุกการมีส่วนร่วมล้วนมีคุณค่า”
นับตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นมา OTalk ได้ขยายการให้บริการอย่างรวดเร็วครอบคลุมมากกว่า 30 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก มีจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้งานมากกว่า 40 ล้านราย และมีผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด (KOL) มากกว่าหนึ่งหมื่นราย ส่งผลให้แพลตฟอร์มดังกล่าวกลายเป็นศูนย์กลางการรวมคุณค่าที่ผู้สร้างเนื้อหาและผู้ใช้งานในระบบ Web3 สามารถร่วมกันสร้าง แบ่งปัน และบริหารจัดการได้
ภายใต้แพลตฟอร์ม OTalk ยังประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลัก 7 ด้าน ได้แก่ ระบบสตรีมมิง OTalk ระบบสื่อสารแบบทันที (IM) ระบบสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ (TV) ระบบชำระเงิน OCPay แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ด้านภาพยนตร์และแอนิเมชัน Ozone AI แพลตฟอร์มพันธมิตรโฆษณา OC และเครือข่ายบริหารคอนเทนต์ OC MCN ซึ่งร่วมกันสร้างระบบนิเวศแบบครบวงจร ตั้งแต่การสร้างเนื้อหา การกระจายทราฟฟิก ไปจนถึงการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์
ในอนาคต OTalk จะยังคงมุ่งมั่นขยายตลาดในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งกระบวนการเข้าสู่การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ของสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 1,000 ล้านราย และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปทุกคนสามารถแสดงศักยภาพและเปล่งประกายบนแพลตฟอร์ม OTalk ได้อย่างเต็มที่
Gary Collins ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OC Group และ Dr. Ken จาก Feixiaohao.ai กล่าวต่อสื่อมวลชนว่า:
“วันนี้ เราได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงแผนงานในการนำ OTalk เข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq พร้อมทั้งประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบการถือหุ้นไขว้กับ Feixiaohao.ai และเป็นครั้งแรกที่เราเปิดเผยแผนพัฒนา 5 ปีของ 7 กลุ่มธุรกิจหลักของ OC Group ต่อสื่อทั่วโลก นี่ถือเป็นก้าวสำคัญจาก ‘ผลิตภัณฑ์’ สู่ ‘ทุน’ และจาก ‘องค์ประกอบเดี่ยว’ สู่ ‘ระบบนิเวศแบบครบวงจร’
OTalk เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Web3 ชั้นนำระดับโลก ที่รวมวิดีโอ ไลฟ์สตรีม โซเชียลมีเดีย การประชุม และโฆษณาไว้ในที่เดียว ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรับชม การกดไลก์ การคอมเมนต์ และการแชร์ ให้กลายเป็น ‘พลังประมวลผลจากทราฟฟิกอัจฉริยะ’ และได้รับรางวัลเป็น OTCP ตามระดับการมีส่วนร่วม เราเรียกรูปแบบนี้ว่า ‘Interaction-as-Mining’ หรือ ‘การมีส่วนร่วมคือการสร้างมูลค่า’
จุดแตกต่างหลักอยู่ที่ ‘การแบ่งปันมูลค่า’ แพลตฟอร์มแบบดั้งเดิมมักเก็บรายได้ส่วนใหญ่ไว้เอง แต่ OTalk ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อคืนข้อมูลและรายได้ให้กับผู้ใช้และครีเอเตอร์อย่างแท้จริง เช่น รายได้จากการให้ทิปแบ่ง 50/50 ค่าคอมมิชชั่นอีคอมเมิร์ซ 10%–35% และการแบ่งรายได้จากโฆษณา ทั้งหมดดำเนินการผ่านสมาร์ตคอนแทรกต์โดยอัตโนมัติ
หากแพลตฟอร์มแบบเดิมเปรียบเสมือน ‘โรงงานผลิตคอนเทนต์’ OTalk ก็คือ ‘ระบบเศรษฐกิจของครีเอเตอร์’ เราได้สร้างระบบนิเวศครบวงจร ทั้งการฝึกอบรม การบ่มเพาะ (incubation) การบริหาร MCN ไลฟ์คอมเมิร์ซ การสร้างรายได้จากโฆษณา และโอกาสเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ที่นี่ครีเอเตอร์ไม่ได้เป็นเพียง ‘พนักงาน’ แต่เป็น ‘พาร์ตเนอร์’
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของเรา แต่ไม่ใช่แห่งแรก ปัจจุบัน OTalk ได้ขยายไปกว่า 30 ประเทศ มีผู้ใช้งานมากกว่า 40 ล้านราย เราเลือกเปิดตัวในช่วง Thailand Blockchain Week เพราะมองเห็นศักยภาพของ Web3 ในไทย นี่คือความร่วมมือแบบสองทาง: ครีเอเตอร์ไทยสามารถเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลก ขณะเดียวกันทราฟฟิกจากจีนก็จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของครีเอเตอร์ไทย นอกจากนี้ เรายังมีแผนร่วมมือกับศิลปินไทยเพื่อสร้างศูนย์ไลฟ์สตรีมระดับโลก”
ด้านพันธมิตรธุรกิจ ดร.สุชาติ ธนฐิติพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Successmore Being Public Company Limited กล่าวว่า:
“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ OTalk OTalk เป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดที่รองรับความร่วมมือทางธุรกิจจากหลายประเทศทั่วโลก ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระดับนานาชาติและส่งออกผลิตภัณฑ์ของตนเองไปต่างประเทศ เราต้องการขยายตลาดในประเทศจีนมากยิ่งขึ้น และ OTalk คือแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์นี้ได้ดีที่สุด เพราะช่วยให้ผู้ประกอบการเชื่อมต่อกับโลกได้ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกับตลาดจีน”