“ดานี่ โกรฟส์” (Danie Groves) เปิดตัวในฐานะศิลปินเต็มตัวส่งซิงเกิ้ล R&B กลิ่นอายลอนดอน “EMBERS” ถ่ายทอดความรักที่ต้องปล่อยมือ

จากนักแสดงสาวชาวไทยที่หลายคนคุ้นตา วันนี้ “ดานี่ โกรฟส์” (Danie Groves) พร้อมแล้วกับการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ สู่บทบาทศิลปินอย่างเต็มตัวในต่างแดน หลังจากซุ่มบ่มเพาะแรงบันดาลใจและเขียนเพลงอย่างเป็นส่วนตัวมานานกว่าทศวรรษ ล่าสุด “ดานี่” ซึ่งปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เตรียมส่งผลงานเพลงสากลชิ้นแรกจากปลายปากกาของตัวเองออกมาให้แฟนเพลงทั่วโลกได้สัมผัส กับซิงเกิ้ลเปิดตัวในชื่อ “EMBERS” มาในแนวเพลง R&B / Alternative R&B ที่ “ดานี่” กลั่นกรองจากความรู้สึกส่วนตัว โดยเตรียมจะปล่อยอย่างเป็นทางการที่ประเทศอังกฤษ เพื่อพิสูจน์ฝีมือในฐานะศิลปินรุ่นใหม่ที่กล้านำเสนอตัวตนผ่านดนตรีแนวร่วมสมัย
เนื้อหาของ “EMBERS” เล่าถึงการรักใครสักคน แต่ไม่สามารถที่จะสานความสัมพันธ์ให้มากไปกว่านี้ได้ ความรักที่สวยงามลงตัวถูกคนแต่ผิดเวลาจำเป็นต้องปล่อยไป เหลือทิ้งไว้เพียงความทรงจำที่ทำได้แค่เก็บไว้ลึกที่สุดในใจ เรียกว่าเป็นงานเพลงที่สะท้อนบรรยากาศยามค่ำคืนในลอนดอนอย่างน่าสนใจ บวกกับความพิเศษของซิงเกิ้ลนี้คือการถ่ายทอดอารมณ์ความเหงาผ่านดนตรี R&B ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว เย้ายวน และเปี่ยมด้วยอารมณ์เหงาที่แสนละเมียดละไม ให้ความรู้สึกมู้ดแอนด์โทนแบบกลางคืน ซึ่งเข้ากับบรรยากาศในลอนดอนที่เธอใช้ชีวิตอยู่ เพลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การโชว์ศักยภาพด้านการร้อง แต่ยังรวมไปถึงทักษะการแต่งเพลงที่ “ดานี่” สะสมแรงบันดาลใจเอาไว้มาอย่างยาวนาน จนออกมาเป็นซิงเกิ้ลแรกจาก EP ที่แฟนๆ จะได้ติดตามกันเต็มๆ ในวันที่ 3 เมษายนนี้ ทางโชเซียลมีเดียทุกช่องทาง
“ดานี่” เผยว่า “เพลง 'Embers' เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงเพื่อขอบคุณคนคนหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองความรักของเธอ แม้จะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงเพราะจังหวะเวลาที่ไม่ใช่ แต่บทเรียนครั้งนั้นสอนให้เธอเห็นค่าของความจริงใจ และเปลี่ยนความเสียใจให้กลายเป็นความขอบคุณต่อทุกความทรงจำที่ทำให้เธอเติบโต"
เรียกว่า “EMBERS” จึงเป็นมากกว่าแค่เพลงรักผิดหวัง แต่มันคือการประกาศตัวตนครั้งใหม่ของ “ดานี่ โกรฟส์” ในฐานะศิลปินนักแต่งเพลงที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งในขณะนี้ ติดตามฟังเพลงนี้ของเธอได้ทางโชเซียลมีเดียทุกช่องทางต่างๆ ดังนี้
Artist Profile: ดานี่ โกรฟส์ (Danie Groves)
“ดานี่ โกรฟส์” เป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษ วัย 24 ปี ทายาทของ ทราย ณภัทร (ทราย แบงแบง) ศิลปินยุค 90’s และพี่สาวของ มอลลี่ โกรฟส์ ศิลปิน T-Pop ด้วยการเติบโตในหลากหลายวัฒนธรรม ทั้งอังกฤษ ฮ่องกง และไทย หล่อหลอมให้เธอหลงใหลในศิลปะการร้องเพลง เต้น และการแสดงมาตั้งแต่เด็ก
“ดานี่” เริ่มต้นเส้นทางบันเทิงผ่านงานโฆษณาและละครโทรทัศน์ทางช่อง 3 ก่อนจะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากบทนำในภาพยนตร์เรื่อง The One You Love (รักนี้คือเธอ) คู่กับ ปีเตอร์ เดนแมน ในปี 2562หลังจากนั้นเธอได้มุ่งมั่นกับการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ จนคว้าปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ และสร้างปรากฏการณ์ด้วยการก้าวสู่ตำแหน่ง “อัยการ” ที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งในอังกฤษด้วยวัยเพียง 23 ปี
แม้ปัจจุบันจะดำรงตำแหน่งทางกฎหมายที่จริงจัง แต่ “ดานี่” ไม่เคยทิ้งความฝันในฐานะศิลปิน เธอกลับมาสร้างสรรค์ผลงานเพลงอีกครั้งด้วยตัวตนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในซิงเกิ้ลล่าสุด “EMBERS” ซึ่งเธอแสดงฝีมือทั้งการโปรดิวซ์ เขียนเนื้อร้อง และทำนองด้วยตัวเอง เพื่อพิสูจน์ว่าเธอก็สามารถทำหน้าที่ "นักล่าฝัน" และ
"นักกฎหมาย" ไปพร้อมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ