ลอยอังคาร “เหน่ง เหม่งจ๋าย” แล้ว เพื่อนตลกร่วมอาลัยเดินทางปลอดภัยนะเพื่อน

ช่วงบ่ายวันนี้ (4 เม.ย.69) ครอบครัวและคนสนิท “เหน่ง เหม่งจ๋าย” รวมถึงลูกสาวและ “เจเจ ยุวฉัตร”อดีตภรรยาคนที่ 2ได้เดินทางมาร่วมพิธีลอยอังคาร ที่แม่น้ำบางปะกงข้างวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่เดียวกับตลกรุ่นพี่ “โรเบิร์ต สายควัน”
โดยถือฤกษ์ 14.09 น. วางห่อผ้าแตะพื้นน้ำ มี “กีต้าร์ พัชรามญช์” ลูกสาวคนแรกจากอดีตภรรยาคนแรก เป็นผู้ถือห่อผ้านำในการปล่อยแตะพื้นน้ำ
ด้าน “ป๋าชู วัดเศวต” ได้ร่วมในพิธีโพสต์รูปและข้อความอาลัย ส่งน้องรักเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆ
“🙏16ขั้นฟ้า
🙏15ชั้นดิน
🙏นะ ทรงฟ้า
🙏โม ทรงดิน
🙏พุทธ ทรงสินธุ์
🙏ธา ทรงสมุทร
🙏ยะ ทรงอากาศ
พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ
#เดินทางครั้งนี้..สู่ภพภูมิที่ดีน้องชาย
#นายอาทิตย์ มีมาก ( เหน่งเหม่งจ๋าย )”
อดีตภรรยา เจเจ ได้โพสต์คลิปนาทีลอยเถ้ากระดูกพร้อมข้อความว่า… “มาส่งจนสุดทางแล้วนะ อาทิตย์ มีมาก 🕊️”
ซึ่ง “บอล เชิญยิ้ม” ได้แชร์คลิปของ เจเจ อดีตภรรยาเหน่ง ขณะลอยเถ้ากระดูก… “เดินทางปลอดภัยเพื่อน นายอาทิตย์ มีมาก🙏🤍”