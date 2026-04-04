ก้าวสู่ “The Lab” สัมผัสนวัตกรรมผ่านประสบการณ์แห่ง ความสบาย ที่ ASICS SportStyle Pop-Up

ASICS SPORTSTYLE (เอสิคซ์ สปอร์ตสไตล์) เดินหน้าเปิดประสบการณ์ใหม่ของการเคลื่อนไหว เปิดตัว “The Lab” พื้นที่ป๊อปอัพภายใต้แนวคิดห้องปฏิบัติการ ที่มอบประสบการณ์เสมือนจริง (Immersive Experience) เพื่อนำเสนอเรื่องราวของ “ความสบาย” ในแบบฉบับของ ASICS อย่างครบถ้วน จัดขึ้น ณ ลาน Parade Square ภายใน One Bangkok ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2569 ภายในงาน
จัดแสดงทั้งนวัตกรรมล้ำสมัยควบคู่กับรองเท้ารุ่นไอคอนิกที่ได้รับความนิยม อาทิ ASICS SportStyle
GEL-NYC™ 2.0, GEL-CUMULUS™ 16, GEL-KINETIC™ 2.0 และอีกหลากหลายรุ่น
โยเกซ คานธี (Yogesh Gandhi) กรรมการผู้จัดการ ASICS ประจำภูมิภาคเอเชีย กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีที่ได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มสินค้า ASICS SportStyle ในประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาให้ความสำคัญกับการผสานสไตล์เข้ากับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันมากขึ้น
การเปิดตัวป๊อปอัพและแคมเปญในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ที่ช่วยให้เราได้เฉลิมฉลองและเชื่อมต่อกับคอมมูนิตี้ที่เป็นแรงขับเคลื่อนเทรนด์ดังกล่าว”
ก้าวสู่ “The Lab” เติมพลังการเคลื่อนไหวให้ทั้งร่างกายและจิตใจ
ภายในงานผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองสวมใส่ GEL-NYC™ 2.0 ซึ่งมีวางจำหน่ายเฉพาะภายในงาน พร้อมสัมผัสความสบายผ่านกิจกรรมที่คัดสรรมาอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปเต้น กิจกรรมศิลปะ และโฟโต้วอล์ค ที่จัดขึ้นตลอดวันที่ 4 – 5 เมษายน อีกทั้งยังสามารถร่วมค้นพบ “ASICS Code of Comfort” แคมเปญระดับภูมิภาคของ SportStyle ที่ถ่ายทอดมุมมองเรื่องความสบายผ่าน 8 ตัวแทนจากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง “อาม่า” แต๋ว–อุษา เสมคำ นักแสดงนำจากภาพยนตร์ ‘หลานม่า’ (How To Make Millions Before Grandma Dies) ร่วมกับตัวแทนจากหลากหลายประเทศที่มาร่วมถ่ายทอดนิยามความสบายในแบบของตนเองผ่าน ASICS SportStyle
นอกจากนี้ ผู้เข้าชมยังสามารถสร้างสรรค์กลิ่นหอมในแบบของตนเอง เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ Sound Mind ร่วมกับ PAÑPURI แบรนด์น้ำหอมสัญชาติไทย รวมถึงออกแบบ Lab Pass Holder พร้อมเลือกตกแต่งด้วยชาร์มสุดพิเศษที่มีเฉพาะภายในงาน The Lab เท่านั้น
คุณตฤณ ธนากิตติวรา ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ ASICS กล่าวเสริมว่า “‘The Lab’ เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เราได้เชื่อมต่อกับคอมมูนิตี้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น พร้อมถ่ายทอดแนวคิด The Comfort Code ผ่านประสบการณ์ที่สอดคล้องและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้คนในปัจจุบันได้อย่างเป็นธรรมชาติ”
ค้นพบความสบายในแบบของคุณผ่าน 2 โซนหลักภายในงาน “The Lab”
1. Discovery Hub
พื้นที่จัดแสดงไฮไลต์ล่าสุดของรองเท้าและเครื่องแต่งกายจากกลุ่ม SportStyle ครอบคลุมตั้งแต่รุ่น GEL-NYC™ 2.0, GEL-CUMULUS™ 16, GEL-KINETIC™ 2.0 ไปจนถึงคอลแลปสุดพิเศษอย่าง ASICS x CARNIVAL® GEL-KAYANO 12.1 “PHRA NAKHON” ซึ่งนับเป็นการร่วมงานครั้งที่ 4 กับ Carnival แบรนด์สตรีทแวร์สัญชาติไทยที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมสนีกเกอร์และสตรีทคัลเจอร์ในประเทศ โดยได้แรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ของย่านพระนคร พื้นที่ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ ที่ผสมผสานเสน่ห์ของวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับพลังของสตรีทคัลเจอร์สมัยใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Hidden Layers of Phra Nakhon” ถ่ายทอดออกมาเป็นดีไซน์ที่สะท้อนจังหวะชีวิตของเมืองได้อย่างลงตัว พร้อมคงเอกลักษณ์ด้านความสบายของ ASICS ไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ยังมีไลน์เสื้อผ้า SportStyle แบบยูนิเซ็กซ์มาช่วยเติมเต็มลุคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. โซนทดลองรองเท้ารุ่นไฮไลต์และกิจกรรมพิเศษ (Shoes Trial and Activity Hub) อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ทดลองสวมใส่รองเท้า ASICS SportStyle GEL-NYC™ 2.0 เป็นครั้งแรก พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ออกแบบมาเพื่อเฉลิมฉลองศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ให้คุณได้สัมผัสความสบายในแบบที่รู้สึกได้จริงตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษภายในงาน อาทิ Style Cam สำหรับเก็บทุกโมเมนต์ของลุคประจำวัน ไปจนถึงประสบการณ์สร้างสรรค์กลิ่นหอมในแบบเฉพาะตัวผ่าน 3 ขั้นตอน ร่วมกับ PAÑPURI แบรนด์น้ำหอมสัญชาติไทยอีกด้วย
สัมผัส “The Code of Comfort” นิยามใหม่ของความสบายที่มากกว่าการเคลื่อนไหว
ในปีนี้ ASICS ขอชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ “The Code of Comfort” ถ่ายทอดผ่านมุมมองแบบภาพยนตร์ ที่เล่าเรื่องความสบายในมิติที่ลึกขึ้น กับรองเท้าที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเรื่องของประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงความสบาย ความสุขและพลังทางความรู้สึก เพราะการเคลื่อนไหวไม่ได้วัดกันที่ความเร็วหรือระยะทางเท่านั้น แต่คือความรู้สึกของการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกก้าว ทุกจังหวะ
แคมเปญนี้กำกับโดย Toshiki Yashiro ผู้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละครนักวิทยาศาสตร์สองคน “Hakase” และ “Mitani” ที่ค้นพบปรากฏการณ์ไม่คาดคิด เมื่อ “Joy Meter” พุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และนำไปสู่การตามหาต้นตอของความสุขนั้น ซึ่งเชื่อมโยงกับผู้คนในญี่ปุ่นที่กำลังเพลิดเพลินกับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันขณะสวมใส่ ASICS SportStyle รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นภารโรงที่ขยับตัวตามจังหวะได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยสวมใส่ GEL-NYC™ 2.0 คนรักเกมเต้นที่เคลื่อนไหวได้อย่างลื่นไหลไปพร้อมกับ
GEL-KINETIC™ 2.0 หรือกลุ่มนักเต้นที่ปล่อยพลังการและแสดงออกอย่างอิสระใน GEL-CUMULUS™ 16 แต่ละเรื่องราวสะท้อนมุมมองของการเคลื่อนไหวในรูปแบบที่แตกต่าง ผสมผสานความสนุกเข้ากับมุมมองที่เข้าถึงความเป็นมนุษย์ได้อย่างลงตัว ผ่านทั้งหมด 6 เรื่องราวที่ค่อย ๆ เผยแก่นของ The Comfort Code ออกมาให้ทุกท่านได้สัมผัสไปพร้อม ๆ กัน
ต่อยอดจากแคมเปญระดับโลก ASICS ยังนำเสนอเรื่องราวในมุมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่าน 6 เรื่องราวที่สะท้อนความสบายในหลากหลายรูปแบบ นำโดยนักแสดงชาวไทย แต๋ว–อุษา เสมคำ และโปรดิวเซอร์ บี–เอกนรี วชิรบุญจง รวมถึงนักแสดงจากสิงคโปร์อย่าง Tyler Ten และอีกหลากหลายตัวแทนจากทั่วภูมิภาค
แต่ละเรื่องราวถ่ายทอดช่วงเวลาของการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันในแบบที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณยายหัวใจวัยรุ่นกับหลานสาว พนักงานออฟฟิศ กลุ่มเด็กเล่นชัปเตะ นักเต้นสายสตรีท คนแปลกหน้าที่พบกันในลิฟต์ ไปจนถึงนักท่องเที่ยวบนรถตุ๊กตุ๊ก ที่ต่างค้นพบความสบายและความสุขในแบบของตัวเอง
ผ่าน ASICS SportStyle
อีเวนต์สุดอลังการและการปรากฎตัวของเหล่าศิลปินชื่อดัง
งานอีเวนต์ที่มีเหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์จาก ASICS มาเข้าร่วมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โดย สกาย–วงศ์รวี นทีธร พร้อมด้วย เน๋ง–ศรัณย์ นราประเสริฐกุล, พรีม–รณิดา เตชสิทธิ์, แอนน่า กลึคส์, ก้าวหน้า–กิตติภัทร แก้วเจริญ และ บีเวอร์–พรรษพล เจนสรรพกิจกุล รวมถึงการเปิดตัว Brand Ambassador คนใหม่ล่าสุด แพต–ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช เป็นครั้งแรกภายในงานนี้ นอกจากนี้ยังมีนักแสดงแจ้งเกิดในภาพยนตร์เรื่อง "หลานม่า" แต๋ว-อุษา เสมคำ และนางแบบสาวมาดเท่ บีบี-เอกนรี
วชิรบรรจง ที่มาร่วมงานในฐานะนักแสดงจากแบรนด์แคมเปญล่าสุด "The Comfort Code" รวมทั้งเหล่า
แบรนด์แอมบาสเดอร์ ASICS จากทั่วทั้งภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น Hariz Hamdan (ฮาริซ ฮัมดาน) จากประเทศมาเลเซีย รวมถึง Hoàng Quốc Trung (เหวง ก๊วก จุง) จากประเทศเวียดนาม เข้าร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัว ASICS SportStyle Pop-Up ที่น่าตื่นเต้นนี้ด้วย
สำรวจคอลเลกชันล่าสุดจาก ASICS SportStyle
GEL-NYC™ 2.0
รุ่น GEL-NYC™ 2.0 ได้รับแรงบันดาลใจจากรองเท้าวิ่งทั้งในยุคคลาสสิกและร่วมสมัย โดดเด่นด้วยอัปเปอร์ที่อ้างอิงดีไซน์จากรุ่น GEL- 1050™ ในช่วงปี 2000 พร้อมปรับวัสดุใหม่ด้วยการใช้หนังกลับเพื่อเพิ่มมิติและความโมเดิร์น ขณะที่พื้นรองเท้าถูกออกแบบใหม่โดยผสานอิทธิพลจาก GEL- 1050™ และพื้นของ
GEL-LYTE™ DS II เพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยมาพร้อมการรวมกันของ TRUSSTIC™
support unit, เทคโนโลยี GEL™ และ FF BLAST™ PLUS cushioning ที่ช่วยให้รองเท้ามีน้ำหนักเบาและสวมใส่สบายยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า
GEL-KINETIC™ 2.0
รองเท้ารุ่นนี้สะท้อนกลิ่นอายดีไซน์แบบ Y3K ผสานเข้ากับเทคโนโลยีรองรับแรงกระแทกขั้นสูง เหมาะสำหรับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน โดยเป็นวิวัฒนาการล่าสุดของตระกูล Kinetic ที่มาพร้อมพื้นรองเท้าดีไซน์ใหม่แบบ sculpted midsole และรายละเอียด TPU บริเวณอัปเปอร์ที่ช่วยเสริมลุคให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
ASICS x CARNIVAL® GEL-KAYANO 12.1 “PHRA NAKHON”
การร่วมงานล่าสุดระหว่าง CARNIVAL® และ ASICS เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปีของ CARNIVAL® ผ่านรุ่น GEL-KAYANO 12.1 “PHRA NAKHON” ที่ได้แรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ของย่านพระนคร ซึ่งผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเข้ากับพลังของสตรีทในกรุงเทพฯ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Hidden Layers of Phra Nakhon” ตัวรองเท้าโดดเด่นด้วยอัปเปอร์แบบ crochet-knit ที่เผยสีสันด้านในอย่างมีชั้นเชิง ลวดลายที่ได้
แรงบันดาลใจจากลายกนกไทย และพื้นรองเท้าที่ใช้เทคนิคพ่นสีเพื่อสะท้อนพื้นผิวคอนกรีตของเมือง โทนสีได้รับแรงบันดาลใจจากบรรยากาศในชีวิตประจำวัน ขณะที่ซับในและกล่องรองเท้าแฝงลวดลายจากว่าวจุฬาแบบไทย พร้อมเสริมความสบายด้วยระบบ GEL Cushioning อันเป็นเอกลักษณ์ของ ASICS
GEL-CUMULUS™ 16
รองเท้า GEL-CUMULUS™ 16 เปิดตัวครั้งแรกในปี 2014 และเป็นที่รู้จักจากประสิทธิภาพด้านความนุ่มสบายที่โดดเด่น ดีไซน์อัปเปอร์ผสานวัสดุหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งโอเวอร์เลย์หนังสังเคราะห์ผิวเงา
แพเนลแบบไร้ตะเข็บ (no-sew) และเมชโปร่งด้านใน ซึ่งช่วยสร้างลุคอันเป็นเอกลักษณ์ของรองเท้าวิ่งในยุค 2010s ในด้านการสวมใส่ยังคงรักษาจุดเด่นเรื่องความนุ่มสบายไว้อย่างครบถ้วน ด้วยการผสานเทคโนโลยี GEL™, FLUIDRIDE™ และ FLYTEFOAM™ ที่ช่วยรองรับแรงกระแทกและมอบความสบายในทุกย่างก้าว
GEL-NUNOBIKI™
รองเท้า GEL-NUNOBIKI™ ได้รับแรงบันดาลใจจากรองเท้าเทรลในช่วงต้นยุค 2000s โดยชื่อ “Nunobiki” มาจากเส้นทางเดินป่าที่มีน้ำตกอันเงียบสงบในเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ดีไซน์อัปเปอร์ใช้องค์ประกอบจากรุ่น GEL-KAHANA™ 3 และ
GEL-TARGET มาผสานเข้าด้วยกัน โดยใช้เลเยอร์ของวัสดุสังเคราะห์ทั้งแบบผิวด้านและกึ่งเงา ถ่ายทอดพื้นผิวที่ดูดิบและเป็นธรรมชาติของภูมิประเทศกลางแจ้ง ก่อนตีความใหม่ให้กลายเป็นลุคแบบ urban trail ที่ผสานความแข็งแกร่งเข้ากับสไตล์ในเมืองได้อย่างลงตัว
ASICS SportStyle Pop-Up เปิดให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ได้ด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2569 ณ ลาน Parade Square ชั้น G โครงการ One Bangkok โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ง่าย ๆ เพียงลงทะเบียนเป็นสมาชิก OneASICS
สำหรับกิจกรรมเวิร์กช็อปภายในงาน จำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเพิ่มเติม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://www.asics.com/sg/en-sg/mk/asics-the-lab-presented-by-asics-sportstyle
