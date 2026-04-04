น่ารักเกินต้าน! “เปรี้ยวปาก” เปิดวาร์ปมุมใหม่ "จ๋า พราวเพชร" ทายาทร้านดัง เสิร์ฟความฟินครบทั้งอิ่มท้อง-อิ่มใจ

เรียกว่าทั้งอิ่มทั้งฟินแบบคูณสอง สำหรับรายการ “เปรี้ยวปาก” ที่พาไปเปิดอีกหนึ่งมุมน่ารักของสาวเสียงใส จ๋า พราวเพชร ในบทบาททายาทร้านบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นพรีเมียมชื่อดังย่านสยามสแควร์ “Kin Japanese Restaurant” งานนี้ไม่ได้มาแค่เปิดตัวเบา ๆ แต่ยังลงมือดูแล 2 พิธีกรอย่าง "จอย รินลณี" และ "เต๋อ ฉันทวิชช์" ด้วยตัวเองแบบใกล้ชิดสุด ๆ
เริ่มต้นความอร่อยกันด้วยเมนูไฮไลต์ “Kin sashimi 7 ocean luxe” ที่ยกความสดจากทะเลมาเสิร์ฟแบบจัดเต็ม ทั้งท้องปลาแซลมอน ทูน่า ฮามาจิ และไข่ปลาแซลมอน ต่อด้วยแซลมอนเบิร์นไฟหอม ๆ ละลายในปาก พร้อมเสิร์ฟความพรีเมียมแบบไม่ยั้ง ทั้งไข่ตุ๋นฟัวกรา มันปูย่าง กุ้งแม่น้ำย่างชีส หอยเชลล์อบชีส และเมนูไวรัลอย่างราเมนหม่าล่า ซุปเข้มข้น เส้นดี ท็อปด้วยไข่ดองสุดฟิน
อิ่มท้องกันแล้ว ยังอิ่มใจต่อไม่หยุด เมื่อ "จ๋า พราวเพชร" ชวน "เต๋อ-จอย" มาออกสเตปแดนซ์น่ารัก ๆ กับเพลง “ไม่เป็นแฟน (Forever Stan)” ซิงเกิลป๊อปใส ๆ ที่ได้แรงบันดาลใจจากความเป็นแฟนคลับตัวจริง ถ่ายทอดออกมาในมู้ดสดใส กลิ่นอายยุค 90 ดูแล้วอมยิ้มตาม
ติดตามความสดใสของ จ๋า พราวเพชร ได้ในรายการ “เปรี้ยวปาก” วันเสาร์ที่ 4 เม.ย. นี้ เวลา 08.15 น. ทางช่อง 3 กด 33 และแอปฯ CH3+ ห้ามพลาดความน่ารักและความอร่อยที่จัดเต็มทุกโมเมนต์